Vous cherchez un peu de joie des Fêtes un peu tôt cette année? Tu n’es pas le seul.

2020 a été, sans équivoque, le pire. Et maintenant, alors que nous entrons dans une saison des vacances avec la flambée de la pandémie de coronavirus, la saison des vacances – remplie de joie et de joie – va sans aucun doute être un peu différente de la normale. Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, les célébrations seront plus petites et les déplacements seront minimes. Il suffit de faire en sorte qu’une personne se perde dans des sentiments très «Bah imbéciles» si elle n’est pas trop prudente.

Heureusement, certains de vos musiciens préférés vous soutiennent.

Bien que nous ne soyons que quelques jours en décembre, il y a déjà eu un afflux remarquable de nouvelles musiques de vacances publiées par des artistes aussi variés que Dolly Parton, Lil Nas X, JoJo Siwa et Meghan Trainor, pour n’en nommer que quelques-uns, datant d’aussi loin que fin septembre! Donc, si vous mettez à jour vos listes de lecture de vacances (et que vous les vérifiez deux fois, comme Ol ‘Saint Nick), ne cherchez pas plus loin que cette houx et joyeuse récolte de chanteurs pour vous inspirer.