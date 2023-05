Ces artistes de la Colombie-Britannique donnent une nouvelle vie aux machines à écrire et rendent hommage aux Canadiens

À l’intérieur du studio d’art de Dave Benning à Surrey, en Colombie-Britannique, de vieilles machines à écrire poussiéreuses ont reçu une nouvelle vie brillante.

Chacune des machines restaurées clique et claque avec un thème distinctement peint; un ciel étoilé avec Woody de Histoire de jouet en hommage à Tom Hanks, Harry Potter, Guerres des étoiles, un design rouge et noir ardent avec des personnages de Choses étranges.

Benning dit que les machines à écrire de la vieille école puisent dans l’attrait des objets vintage tels que les disques vinyles et les voitures classiques.

« Nous avons considéré les machines à écrire comme un très bon retour à une époque plus simple et juste un mode de vie plus facile où les choses n’étaient pas si compliquées », a déclaré Benning. « Vous n’aviez pas besoin du WiFi. Vous n’aviez pas besoin de toutes les cloches et sifflets supplémentaires. »

Brendan Raftery et Dave Benning se sont associés pour restaurer des machines à écrire vintage. (Baneet Braich/CBC)

Tout a commencé il y a deux ans comme un projet passionnel pandémique entre deux amis. Brendan Raftery, un musicien de Port Moody, en Colombie-Britannique, passionné par la collection et la remise à neuf de machines à écrire, restaure les machines d’époque et Benning applique de nouvelles illustrations personnalisées.

Ensemble, ils ont réorganisé 12 machines à écrire, en donnant récemment une machine remise à neuf à l’auteure canadienne Margaret Atwood et une autre à la famille de Terry Fox.

Raftery dit que la restauration des machines antiques trouvées dans les greniers, les placards et les vides sanitaires des gens les protège de la décharge.

Sur la côte9:23Donner une nouvelle vie aux machines à écrire Brendan Raftery et Dave Benning ont trouvé un créneau : réparer des machines à écrire et les transformer en œuvre d’art. Ils partagent leur passion avec l’animatrice Belle Puri.

« Je nettoie 50 ans de fumée de cigarette et de poils de chat et je les rends pleinement fonctionnels », a déclaré Raftery, qui a collecté jusqu’à présent environ 168 machines à écrire, principalement sur Facebook Marketplace.

« Ces machines ont 70, 80 ans, et elles sont bonnes pour encore 80 ans… Mon objectif est de les faire fonctionner. »

Darrell Fox dit que la machine à écrire créée en l’honneur de son frère était particulièrement significative depuis que Terry Fox a lancé son Marathon de l’espoir avec une lettre écrite sur une machine à écrire. (Dave Benning et Brendan Raftery)

La famille de Terry Fox touchée par l’hommage

Récemment, Benning et Raftery ont offert une machine à écrire à la famille de Terry Fox. Il présente des images de Fox sur son Marathon de l’espoir et une citation de lui dans une police de style machine à écrire qui se lit comme suit :

« Même si je ne termine pas, il faut que les autres continuent. Il faut que ça continue. »

Le frère de Terry, Darrell Fox, a déclaré qu’il était profondément impressionné par le travail de Benning et Raftery.

« La qualité de la ressemblance, les images qu’il a choisies, la citation qu’il a utilisée m’ont vraiment, vraiment énormément ému », a déclaré Darrell Fox.

Le cadeau était particulièrement important, dit Fox, alors que Terry annonçait son Marathon de l’espoir avec une lettre écrite sur une machine à écrire.

« Certains des mots que Terry a tapés étaient incroyablement puissants, et nous les utilisons aujourd’hui 43 ans plus tard lorsque nous nous concentrons et partageons le message de Terry. »

Capturer la carrière d’un géant littéraire canadien

Le couple a récemment offert à l’auteure Margaret Atwood une machine à écrire soulignant sa carrière.

Benning dit qu’il a contacté l’équipe des médias sociaux d’Atwood et a entendu qu’elle était intéressée.

Le duo a pris deux mois pour préparer la machine à écrire, qui rend hommage aux romans et poèmes du géant littéraire canadien et lui a présenté en personne la machine à écrire Corona Zephyr de 1939 au Festival des écrivains de Vancouver plus tôt ce mois-ci.

Les machines à écrire vintage restaurées par Dave Benning et Brendan Raftery sont des hommages à « Stranger Things, Star Wars et Harry Potter ». (Baneet Braich/CBC)

« C’était vraiment difficile de capturer une carrière aussi incroyable sur une si petite machine », a déclaré Benning.

Elle garde maintenant la machine chez elle, a-t-il dit.

La paire prévoit d’honorer d’autres Canadiens célèbres. Ils démarrent un projet qui rend hommage à l’acteur John Candy et lanceront bientôt une machine à écrire avec Michael J. Fox. Un Projet Adamsur le thème Olivetti Lettera 22 présente l’image de Ryan Reynolds.

Le travail a été bien accueilli, a déclaré Benning, et dans certains cas dédicacé. Leur Guerres des étoiles-la machine à écrire sur le thème a été signée par Anthony Daniels, l’acteur qui a interprété C-3PO.

« Il a été époustouflé », a-t-il déclaré à propos de Daniels. « Il n’avait jamais signé de machine à écrire auparavant, mais il avait signé à peu près tout le reste. »

Les artistes espèrent continuer à préserver les machines à écrire, qu’elles finissent par s’asseoir sur une étagère pour être admirées ou utilisées pour écrire d’autres histoires.

« Si nous pouvions raconter une histoire sur une machine à écrire conçue pour raconter des histoires, je pense que c’est quelque chose de vraiment cool », a déclaré Benning.