Ces applications AR gratuites donnent un aperçu d’un futur métaverse si les artistes étaient aux commandes

Que ce passe-t-il Trois des meilleurs projets de réalité augmentée du Tribeca Festival sont disponibles pour tout le monde – gratuitement, aucun voyage à New York n’est requis. Pourquoi est-ce important Quel que soit notre futur métaverse, les expériences AR des artistes peuvent vous donner un aperçu de ses possibilités plus réfléchies.

Réalité augmentée a pris le pas sur la réalité virtuelle dans la pandémie. Casques VR, qui bloquent le monde réel pour vous immerger dans un monde virtuel, ont soudainement suscité un nouvel attrait lorsque tout ce qui est social s’est arrêté et que nous nous sommes séquestrés à la maison. Mais maintenant, la réalité augmentée – qui recouvre le monde réel d’ornements numériques – a retrouvé une scène de premier plan pour montrer à nouveau son avant-garde : des expériences immersives en personne dans les grands festivals de cinéma.

L’un des derniers, Fête de Tribeca à New York le mois dernier, a relancé les installations en personne à part entière de sa curation immersive pour la première fois depuis plus de deux ans. À moins que vous n’y soyez, cependant, vous les avez probablement manqués.

Mais trois des meilleures expériences d’art AR de Tribeca sont maintenant disponibles – gratuitement – pour que toute personne disposant d’un téléphone puisse en faire l’expérience.

Fête de Tribeca



Une application, Vous joindre, ressemble à une méta-thérapie post-COVID guidée par une transmission douce et glitchy du futur. Une autre, Éclat émergent, donne une voix aux peintures murales de Japonais-Américains qui ont été injustement incarcérés par le gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un troisième, Iago le monstre aux yeux verts, interprète un hymne rock ‘n’ roll réinventant le tristement célèbre méchant de Shakespeare en une femme queer qui en a marre des mecs arrogants.

Ces expériences donnent un aperçu de ce qui est possible avec AR, avec lequel vous avez probablement interagi via Instagram et d’autres filtres de médias sociaux, ou en essayant des répliques numérisées d’un canapé Ikea dans votre salon. La technologie a souvent été à l’avant-garde de l’expérimentation de la réalité mixte, en mettant de nouveaux concepts entre les mains de milliards de personnes avec des téléphones plutôt qu’une simple minorité de niche qui s’embarrasse de casques ou de prototypes ridiculement chers de nouveau matériel.

Ils sont aussi un aperçu de ce à quoi les choses ressemblent si notre destin est vraiment de vivre dans un métaverse (discutable).

Vous joindre

Vous joindre ressemble à une méta-thérapie envoyée depuis un métaverse.

Décrite comme une “transmission du futur construite pour la tendresse du présent”, ReachYou est une expérience AR qui transforme votre téléphone en portail, à la fois pour recevoir des messages envoyés par un émissaire méditatif du futur et pour enregistrer vos propres contemplations sur ” le record humain.”

Katrina Goldsaito, l’une des créatrices du projet, a déclaré que l’équipe derrière ReachYou l’avait créé “pour que les étrangers se connectent sur les choses les plus importantes pour être humain et pour donner aux gens une nostalgie féroce du monde dans lequel nous vivons en ce moment”.

“Si nous vivons maintenant dans une dystopie, alors nous avons besoin de plus de visions de protopies”, a-t-elle déclaré. Le mot, inventé par l’éditeur fondateur de Wired, Kevin Kelly, décrit un juste milieu entre le cauchemar de la dystopie et l’inaccessibilité – et la stase – de l’utopie. Protopias espère que la technologie apportera une avancée compliquée vers un avenir meilleur que le présent.

Dans la protopie de ReachYou, le progrès consiste à se connecter à soi-même et aux autres de manière “authentique et vulnérable”, a déclaré Goldsaito. L’application – qui est un téléchargement gratuit pour iPhone et iPad dans l’App Store d’Appleavec une version pour Android en préparation – nous encourage également à ralentir, à être présents et à changer notre rapport à la technologie, a-t-elle ajouté.

ReachYou utilise AR pour vous permettre de placer une “balise” rectangulaire sur le sol devant vous, qui se transforme en un amas d’onyx flottant et un tourbillon d’orbes incandescents avant de se transformer en un portail de fenêtre camée parsemé de piqûres d’étoiles. A l’intérieur, une femme vous parle de manière contemplative du “grand dénouement” et de la nature du temps, du chagrin et de la gratitude. Elle vous invite à vous rapprocher et votre téléphone tremble au point de connexion. Elle vous demande de fredonner doucement et vous entendez vos vibrations vocales rejoindre un chœur d’autres personnes.

La fin de l’expérience vous permet de déambuler autour de pyramides flottantes qui tournent et débloquent l’un de ces messages publics enregistrés par un autre archiviste, comme Goldsaito appelle les participants. (Vous pouvez choisir que vos enregistrements soient publics ou pour vos oreilles uniquement.) Ce champ reste dans l’application pour que vous puissiez le revisiter quand vous le souhaitez, avec de nouveaux enregistrements à déverrouiller, mais attention : la “transmission” complète ne sera lue qu’une seule fois. Lorsque vous l’avez terminé, vous ne pouvez plus en faire l’expérience.

ReachYou, cependant, reçoit de nouvelles transmissions. Pour ceux qui ont terminé le premier, un second devait arriver vendredi; un autre viendra le 15 octobre. L’expérience a été conçue pour être épisodique.

La nature éphémère de chaque transmission visait à rendre vos moments dans l’expérience plus utiles, selon Goldsaito.

“C’est un rappel que nous n’avons que ce moment”, a-t-elle déclaré. “Cela demande que nous réservions du temps pour nous assurer que nous écoutons attentivement et pleinement.”

Éclat émergent

Fête de Tribeca



Si ReachYou délivre une transmission du futur, alors Éclat émergent réanime les messages une fois verrouillés dans le passé.

En modifiant les filtres d’Instagram, la réalité augmentée d’Emerging Radiance donne vie aux portraits muraux de trois Américains d’origine japonaise, qui partagent – dans leurs propres mots et avec leur propre voix – leur expérience de la réinstallation forcée et de l’incarcération injustifiée dans les camps de concentration américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Seconde guerre. La créatrice Tani Ikeda a déclaré qu’elle souhaitait que leurs enregistrements d’archives, enregistrés par son propre père il y a longtemps, trouvent une nouvelle vie dans un support capable de transmettre ces histoires des aînés à une jeune génération.

“Nous avons créé nos filtres AR … afin que toute personne disposant d’Instagram puisse tenir son smartphone et entendre chacun de nos ancêtres raconter son histoire”, a-t-elle déclaré.

Tous membres de Bellevue, la communauté agricole Nikkei de Washington, les protagonistes d’Emerging Radiance partagent la dévastation personnelle qu’ils ont vécue à cause de l’incarcération. Rae Matsuoka Takekawa, par exemple, était la fille d’un leader de cette communauté, qui a aidé à organiser les agriculteurs nippo-américains afin qu’ils puissent obtenir des prix équitables pour leurs récoltes. Dans Emerging Radiance, la peinture murale de Takekawa rappelle la nuit où son père a été sommairement arrêté et enlevé par le FBI quelques heures après le bombardement de Pearl Harbor.

Ikeda a déclaré que des histoires comme celle de Takekawa fournissent “une feuille de route historique” pour défier le climat actuel de haine anti-asiatique.

“Lorsque mon grand-père a été incarcéré, les caméras et tout ce qui pouvait être utilisé pour documenter ce qui se passait à l’intérieur des camps ont été emportés”, a-t-elle déclaré. “Maintenant que la plupart des survivants des camps de concentration sont des ancêtres, cette fresque en réalité augmentée redonne à notre communauté la capacité de parler.”

Arts méta ouverts — le programme d’art de Meta, le propriétaire d’Instagram — a initialement commandé les peintures murales, par Michelle Kumata, pour son bureau à Bellevue. Ikeda a travaillé avec Kamata pour créer les filtres AR qui donnent vie aux sujets de la peinture murale pour les personnes avec Instagram installé sur leur téléphone. Vous pouvez entendre leurs histoires en scannant l’un des trois Codes QR sur le site Web du projet.

Iago : le monstre aux yeux verts

Fête de Tribeca



Depuis que Shakespeare a inventé le méchant pour sa pièce tragique Othello il y a plus de 400 ans, Iago est profondément alimenté par l’énergie DGAF. Cet Iago le montre avec des guitares croustillantes et des voix floues au lieu de soliloques.

Iago : le monstre aux yeux verts réinterprète Iago comme une femme soldat moderne, transformant cette étude de personnage miniaturisée en un clip musical rock ‘n’ roll AR animé en 3D. Cette Iago peut encore laisser tomber un “doth” et “shall” dans ses paroles, mais vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur Shakespeare pour comprendre ce qui l’énerve. “Ces hommes, ces hommes, ces hommes”, grogne-t-elle.

Mary Chieffo, l’une des créatrices, a dépeint Iago comme un homme en 2015 dans une production entièrement féminine d’Othello, mais elle s’est demandé à quoi Iago “ressemblerait en tant que femme militaire moderne”, a-t-elle déclaré. “Notre femelle Iago est consumée par sa propre jalousie et sa rage intériorisée d’être ignorée, la transformant en” monstre aux yeux verts “.”

Les créateurs vous encouragent à “être votre propre directeur de la photographie” et à explorer la scène AR pendant que la performance de Iago se déroule. Pour les fans de Shakespeare, l’expérience est parsemée d’oeufs de Pâques liés à la pièce. Pour d’autres, cela peut être l’occasion de “se déhancher sur des vers de Shakespeare sur une musique percutante”, ont-ils déclaré.

Mais au-delà de cela, ils espèrent que le projet alimentera la réflexion sur la façon dont le patriarcat et d’autres systèmes d’oppression peuvent faire des “monstres” des personnes qui se comportent en dehors des cases dans lesquelles ils sont censés rester.

Iago: Le monstre aux yeux verts a été produit avec le soutien de Verizon, ainsi que de JuVee Productions de Viola Davis, la société qu’elle a fondée avec son mari, l’acteur Julius Tennon. Ce n’est pas la première fois que la société de production de l’acteur oscarisé s’intéresse à la réalité mixte shakespearienne : elle a produit un pilote de série VR appelé Operation : Othello qui a été présenté en première au Festival de Cannes en 2019. Joshua Nelson Youssef, responsable de l’immersion chez JuVee et créateur derrière Green Eyed Monster, a déclaré que Davis “se retirerait dans d’autres mondes dans sa bande-annonce sur le tournage de How to Get Away with Murder” avec son casque VR.

L’application AR de Green Eyed Monster est disponible pour les deux AppleiOS et Appareils Android. Les créateurs recommandent un iPad en orientation paysage avec des écouteurs pour une expérience optimale. (Un écran plus grand fait définitivement une différence.) La chanson est également disponible en streaming sur Spotify et d’autres services. Ils ont même une lentille Snapchat.

Chieffo a déclaré que regarder les jeunes femmes s’engager avec Iago: Le monstre aux yeux verts pendant Tribeca Fest lui a donné l’espoir qu ‘”elles peuvent le voir comme un moyen d’embrasser leur monstre intérieur de manière saine, plutôt que de l’étouffer”.

“J’espère que cette pièce fait ce que tout grand art devrait faire – et certainement ce que Shakespeare essayait de faire à son époque : nous permettre de nous examiner à travers une expression accrue afin d’inspirer l’action dans le monde réel dans lequel nous vivons.”