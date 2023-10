Les téléviseurs Amazon Fire sont intégrés avec toutes les mêmes capacités qu’un Fire Stick, ce qui signifie que vous bénéficiez de toutes les mêmes fonctionnalités sans avoir à utiliser un précieux emplacement HDMI. Même l’interface du Fire TV est la même que celle du Fire Stick. Pour utiliser un VPN via Fire TV, suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour télécharger une application VPN tierce, connectez-vous à votre compte, connectez-vous au serveur VPN que vous souhaitez utiliser et démarrez la diffusion de la télévision.

Cependant, les Fire TV peuvent coûter entre 370 et 1 100 dollars. Ainsi, acheter un Fire TV pour diffuser des émissions et des films via un VPN, c’est comme acheter une nouvelle voiture parce que vous voulez un nouveau travail de peinture. Si votre téléviseur fonctionne et qu’il peut utiliser un Fire Stick, économisez de l’argent et achetez un Fire Stick. Mais si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur et que vous souhaitez utiliser un VPN pour diffuser du contenu, envisagez un Fire TV pour améliorer votre expérience de streaming.