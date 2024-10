Ces appareils Apple sont en vente au nom du Prime Day d’Amazon d’octobre

La vente Prime Day d’octobre est officiellement lancée sur Amazon Canada ! Parce que le défilement peut devenir fastidieux, nous avons parcouru le site pour trouver les meilleures affaires sur les produits Apple, et voici nos trouvailles préférées. Il existe des montres intelligentes, des écouteurs, des tablettes et des trackers proposés à un prix très réduit, alors c’est le moment d’acheter.

Quand a lieu la vente Prime Day d’octobre au Canada ?

Journées Amazon Prime Big Deal commencera le 8 octobre et se poursuivra jusqu’au 9 octobre, ce qui représente donc en fait deux jours complets d’économies. L’événement est exclusivement réservé aux membres Prime, mais même ceux qui ne sont pas membres pourront également profiter d’offres exceptionnelles.

Comment profiter des soldes Prime Day d’octobre sur Amazon Canada ?

Tout d’abord, vous devez vous inscrire à un Amazon Premier compte. La plupart des offres sont exclusives aux membres Prime et vous ne voudrez certainement pas les manquer. Vous aurez l’avantage supplémentaire de voir vos commandes arriver à votre porte à tout moment (vous pouvez bénéficier d’une livraison gratuite en 1 jour sur de nombreux articles dans la plupart des villes, sans minimum d’achat requis). Il coûte 99 $ par année (plus taxes), mais les étudiants peuvent l’obtenir pour seulement 49 $ (plus taxes). Si vous ne l’avez jamais essayé, vous pouvez vous inscrire pour une période d’essai de 30 jours (sérieusement, c’est le moment).

Les avantages de votre Amazon Premier Cependant, le compte ne se limite pas aux Prime Big Deal Days. Avec votre abonnement, vous aurez accès à d’autres services Amazon, comme Amazon Music et Prime Video, où vous pourrez regarder des séries Amazon Original et bien plus encore. Il vous donnera également accès à Prime Reading, où vous pourrez lire gratuitement une sélection de livres régulièrement mise à jour.

Voici les meilleures offres que vous pouvez obtenir sur les produits Apple lors de la vente Prime Day d’octobre sur Amazon :