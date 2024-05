Ces antidépresseurs ont été prescrits à des millions de personnes, mais ils ont un effet secondaire caché pire que la mort.

La FDA est poursuivie pour avoir prétendument ignoré les preuves selon lesquelles les antidépresseurs ruinent définitivement la vie sexuelle des patients, même des années après l’arrêt des médicaments.

Les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) comme le Prozac et le Zoloft ont commencé à porter sur leur étiquette un avertissement indiquant aux utilisateurs qu’ils pouvaient provoquer une dysfonction érectile, une baisse de la libido, une sécheresse vaginale et des difficultés à atteindre l’orgasme seulement après que les patients ont commencé à se plaindre d’effets secondaires sexuels à leur médecin dans les années 80 et 90. .

Mais des milliers d’anciens patients disent qu’ils sont restés complètement asexuels, engourdis sous la taille et incapables de jouir du sexe ou d’entretenir des relations amoureuses. Certains patients ont même constaté un rétrécissement de leurs organes génitaux.

La FDA est maintenant poursuivie en justice par une équipe de scientifiques qui affirment que l’agence a ignoré leur pétition demande un avertissement sur les effets secondaires sexuels permanents depuis 2018 et demande à l’agence d’avertir les médecins et les patients des risques à long terme.

La condition mentionnée dans le procès est la dysfonction sexuelle post-ISRS (PSSD), qui peut provoquer un engourdissement génital, une perte complète de libido, une dysfonction érectile et d’autres problèmes de fonction sexuelle pendant des années après l’arrêt du traitement.

Alors que le taux de fécondité aux États-Unis diminue progressivement, de plus en plus d’Américains se voient prescrire des ISRS, le type d’antidépresseur le plus courant. Ces médicaments peuvent entraîner une diminution de la qualité du sperme chez les hommes

On estime qu’un Américain sur dix âgé de 12 ans et plus prend un antidépresseur.

Le procès a été intenté par le Dr Antonei B. Csoka, biologiste moléculaire à l’Université Howard.

L’affection spécifique à laquelle le Dr Csoka fait référence dans sa plainte est la dysfonction sexuelle post-ISRS (DSPS), qui peut également provoquer un engourdissement génital, une éjaculation précoce et un émoussement émotionnel.

L’agence a déclaré en 2018 qu’elle examinerait plus en détail les données scientifiques et lui répondrait, mais elle ne l’a jamais fait.

Le prétendu manque de suivi de la FDA contredit son propre protocole, qui stipule que les pétitions des citoyens nécessitent une réponse dans un délai de 180 jours.

Alors que la FDA a négligé d’ajouter l’étiquette d’avertissement proposée, les agences de réglementation en Europe et au Canada l’ont déjà fait.

Les scientifiques ne savent pas avec certitude combien de personnes sont touchées par le PSSD, mais plus de la moitié des utilisateurs d’antidépresseurs ont signalé un certain degré de dysfonctionnement sexuel pendant leur prise.

Une revue de la littérature scientifique sur la PSDD réalisée en 2018 a révélé que vers cinq heures moins quinze pour cent des personnes sous antidépresseurs ont développé des effets secondaires sexuels tels que la dysfonction érectile et le manque de libido après avoir pris des ISRS et des SNRI.

Le Dr Csoka est conseiller du réseau PSSD, une organisation de défense qui encourage les patients à raconter leur histoire afin de sensibiliser et, espérons-le, de trouver un remède au dysfonctionnement sexuel à long terme.

Les antidépresseurs couramment prescrits comprennent les ISRS, qui augmentent les niveaux de sérotonine régulant l’humeur dans le cerveau, et les SNRI, qui augmentent les niveaux de sérotonine et d’un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, incluent actuellement des étiquettes d’emballage qui mettent en garde contre les effets secondaires sexuels.

Les fabricants de médicaments sont tenus d’avertir les patients et les prescripteurs que leurs médicaments pourraient entraîner une baisse de la libido et une diminution de la capacité à avoir un orgasme, mais ils ne sont pas tenus de divulguer que ces effets pourraient être permanents.

Dr Csoka dit: « Sans avertissements adéquats concernant le risque de dommages potentiellement permanents à la fonction sexuelle, les patients et les professionnels de la santé ne peuvent pas peser les avantages de l’utilisation des médicaments par rapport aux inconvénients potentiels. »

Les patients partageant leurs histoires via le réseau PSSD ont décrit une gamme de troubles allant de la dysfonction érectile, du rétrécissement génital et de l’engourdissement à l’absence de tout sentiment d’attraction envers les autres et à l’incapacité de ressentir du plaisir.

Un patient de sexe masculin s’est vu prescrire divers antidépresseurs à différents moments lorsqu’il avait 16 ans pour faire face au décès de son père et a pu arrêter de les prendre à 20 ans.

Maintenant, à 25 ans et sans médicaments, il a « rétrécissement et inconfort génitaux extrêmes, j’ai un dysfonctionnement neurologique du muscle lisse de mon pénis provoquant une hypercontraction ou un trouble persistant de l’excitation.

«J’ai une vessie et une miction hyperactives constantes, j’ai une dysfonction érectile sévère et une éjaculation précoce… Je n’ai jamais eu rien de tout cela avant les médicaments.»

Il a ajouté : « J’ai vu un urologue spécialisé dans la santé sexuelle reconnaître l’existence du PSSD ; il a fait une échographie de mes parties intimes et m’a dit que j’avais une fibrose, et il a dit que c’était très courant de voir cela chez les hommes qui prennent des antidépresseurs pendant un certain temps.

Entre-temps, une patiente a arrêté de prendre son antidépresseur il y a trois ans, mais dit maintenant qu’elle la sexualité est partie.

Elle a déclaré : « Mon clitoris ressemble à une masse morte. »

Et un troisième patient qui prenait Lexapro depuis environ trois mois a déclaré qu’il était « asexué maintenant du médicament.

Il a déclaré: « Avant, je pouvais regarder les gens qui m’attiraient et vous ressentez quelque chose, mais maintenant je ne ressens plus rien, c’est comme regarder le mur. En gros, en supprimant presque toutes les émotions positives, elles sont passées de 100 à peut-être moins d’une, c’est à quel point c’est fort.

Il a ajouté que la partie la plus difficile de l’émoussement émotionnel général provoqué par les médicaments : « Lorsque vous serrez dans vos bras les personnes que vous aimez, votre mère, votre père, votre neveu, vous ne ressentez rien… Vous ne pouvez créer aucun lien émotionnel du tout. ‘

Le Dr Csoka étudie la dysfonction sexuelle liée aux antidépresseurs depuis le début des années 2000 et a été l’un des premiers à affirmer que les médicaments, en tant qu’effet secondaire de l’augmentation des niveaux de sérotonine dans le cerveau, provoquaient des modifications de l’ADN qui affectent l’activité des gènes qui régulent. fonction sexuelle.

Il a dit au Gardien: « Divers scientifiques, dont moi-même, ont publié des études montrant qu’un ISRS peut modifier l’épigénétique et les cellules humaines.

«Si cela se produit, alors ces cellules ou tissus pourraient ne pas revenir immédiatement à l’état où ils étaient une fois le traitement arrêté.» C’est comme si une empreinte y avait été laissée. Cependant, on ne sait toujours pas précisément quels sont ces changements épigénétiques. Ce que nous devons donc faire, c’est affiner la situation : que se passe-t-il ? »

Son procès déposé devant le tribunal de district américain du district de Columbia cherche à forcer la FDA à rendre une décision sur la requête.

L’Amérique a vu les taux de fécondité chuter à des niveaux historiquement bas ces dernières années, en raison d’une importante population de femmes qui souhaitent se concentrer sur leur carrière avant de fonder une famille ainsi que d’un mode de vie sédentaire qui diminue la fécondité.

Mais l’explosion des prescriptions d’antidépresseurs au cours des deux dernières décennies a également été imputée à la baby-buste du pays.

Une méta-analyse de 2022 dans Frontières de la pharmacologie ont découvert que les ISRS ont « une altération statistiquement significative de la qualité du sperme, comme la concentration des spermatozoïdes, la morphologie des spermatozoïdes, la motilité des spermatozoïdes », ont écrit les chercheurs. Cependant, le volume de sperme n’a pas été affecté.

Depuis leur généralisation dans les années 1980, les prescriptions de médicaments améliorant l’humeur ont explosé, avec un nombre record de près d’un adulte sur cinq en prenant en 2020, contre environ un sur 50 au tournant du siècle.

Cela pourrait contribuer au taux de fécondité global aux États-Unis, qui est en baisse constante depuis des décennies.

Aux États-Unis, les femmes n’avaient en moyenne que 1,7 enfant, selon les Perspectives de la population mondiale des Nations Unies, en 2020. En 1970, ce taux était de 2,3.

Le taux de fécondité mondial – le nombre moyen d’enfants nés par chaque femme – était de 2,3 en 2020, contre 4,7 en 1970. Il s’agit d’une baisse stupéfiante de 51 pour cent.