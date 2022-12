Ces animaux aident à aménager la ferme solaire qui alimente l’hôpital britannique

Si vous pensez que les moutons ne peuvent pas être plus adorables, laissez ce clip vous prouver le contraire. Oubliez les tondeuses à gazon, cette ferme solaire britannique a des moutons chargés de l’aménagement paysager. Un clip partagé par NowThis News sur Twitter montrait d’adorables moutons mâchonnant l’herbe et les fleurs sauvages autour des panneaux solaires placés sur cette ferme. Il s’agit d’une structure importante pour l’alimentation électrique de l’hôpital de Castle Hill à Cottingham, au Royaume-Uni. Il a un énorme 11 000 panneaux installés. Et ce troupeau de moutons veille à le maintenir dans le meilleur état possible avec une empreinte carbone minimale. Parlez de petits assistants attachants! Jetez un œil au clip ici :

Selon la BBC, l’hôpital cherchait des moyens de couper l’herbe. Après de nombreuses recherches, ils ont contacté les bergers locaux de la région et ont demandé l’aide de leur troupeau de 51 moutons. Alex Best du Hull University Teaching Hospitals NHS Trust a mentionné que cette idée est venue par hasard. Il a déclaré : « Nous avons approché un certain nombre de paysagistes pour avoir des idées sur la façon dont nous pourrions gérer la coupe de l’herbe, à la fois mécaniquement et durablement, et cela nous a semblé être la solution parfaite ; garder l’herbe naturellement et réduire notre empreinte carbone.”

Best a également déclaré que cette méthode correspond parfaitement à leur code de durabilité et de soutien à la communauté locale. En fait, le coût de l’aménagement paysager de cette façon ne représente qu’un sixième de ce qu’il en coûterait pour le faire mécaniquement.

Le berger local Grant Bailey a également mentionné que le troupeau était sécurisé dans le champ avec beaucoup d’espace pour se promener. Les câbles et les panneaux étaient en toute sécurité hors de leur chemin afin que ces petits assistants soient totalement en sécurité. Bailey a déclaré que même s’ils connaissaient le champ solaire, cela ne leur était jamais venu à l’esprit. Il a ajouté : “Maintenant, les moutons sont là, ils semblent vraiment heureux et c’est formidable d’avoir trouvé une solution à nos deux besoins sans avoir à chercher à l’extérieur du village.”

Ces panneaux solaires génèrent environ 26 MWh par jour, et le plan de la fiducie est d’être neutre en carbone d’ici 2030.

Que pensez-vous de ce partenariat entre la brebis et la ferme solaire ?

