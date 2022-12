Ces amis ont sauvé des récoltes à la poubelle et ont contribué à transformer le gaspillage alimentaire en millions de repas

Note de l’éditeur: Vous connaissez quelqu’un qui vous inspire ? Cliquez ici pour les nommer comme héros CNN.



Lorsqu’un groupe d’étudiants a canalisé leurs malheurs pandémiques en action, ils n’ont jamais imaginé que le projet alimenterait un mouvement national pour lutter contre la faim et le gaspillage alimentaire.

Mais c’est exactement ce que le projet Farmlink a fait depuis 2020, réunissant des centaines de jeunes volontaires pour sauver près de 77 millions de livres de nourriture excédentaire et les livrer à ceux qui en ont besoin. Les efforts de l’organisation aident les agriculteurs, l’environnement et les personnes qui luttent pour nourrir leur famille en même temps.

« Aux États-Unis, 40 millions d’Américains sont en situation d’insécurité alimentaire. Ils ne savent pas d’où viendra leur prochain repas », a déclaré Aidan Reilly, qui a cofondé Farmlink. “Pendant ce temps, aux États-Unis, nous jetons plus de 100 milliards de livres de nourriture chaque année.”

Lancé au plus fort de la pandémie au printemps 2020, Reilly dit que le projet était initialement censé aider les familles en difficulté et les banques alimentaires.

“Il y avait tellement de mauvaises nouvelles”, a déclaré Reilly, qui était alors étudiant à l’Université Brown et suivait des cours à distance depuis son domicile à Los Angeles. « Effondrement économique, protestations politiques, protestations sociales. C’était comme si vous ne pouviez pas faire grand-chose à ce sujet.

Reilly et son ami d’enfance James Kanoff lisaient et regardaient les informations sur les pénuries alimentaires, et ils ont appris que les fermes de la région étaient obligées de détruire les excédents de produits qu’elles ne pouvaient pas vendre, en particulier avec la fermeture des restaurants, des écoles et des hôtels.

« Nous voyions des photos remarquables. Comme des montagnes de pommes de terre dans le jardin de quelqu’un, ou des millions de gallons de lait simplement jetés dans la terre », a déclaré Reilly.

Reilly, Kanoff et un noyau d’amis, dont Will et James Collier dans le Connecticut, ont travaillé ensemble via Zoom, SMS et e-mail pour contacter les fermes d’un océan à l’autre.

“Nous n’avons pas vraiment décidé de démarrer une organisation à but non lucratif”, a déclaré Reilly. “Nous avons juste pensé:” Il y a tellement de gens qui souffrent, si nous pouvons trouver un moyen d’aider, ce sera formidable. “”

En Californie, ils ont trouvé un agriculteur qui avait 13 000 œufs à donner, et Reilly a proposé de faire le ramassage et la livraison lui-même.

“C’était le tout premier trajet”, a déclaré Reilly. “Moi, sur l’autoroute 405, me faire klaxonner, avec des œufs qui rebondissent à l’arrière, essayant juste de les amener à la banque alimentaire afin que nous puissions nourrir quelques milliers de personnes.”

C’était la première de bien d’autres livraisons. Avec « nous viendrons à vous », comme slogan, le groupe a loué des camions U-Haul et a tenté de faire lui-même tout le ramassage et les livraisons de nourriture.

“Nous avons eu beaucoup de ratés au début”, a déclaré Reilly. «Nous avons cassé des essieux… chargés dans 40 000 livres de pommes de terre dans le mauvais sens (et) avons dû essayer de les faire sortir à l’aide d’un autre camion et d’une corde. Mais nous l’avons fait fonctionner.

Les étudiants ont finalement reçu un coup de pouce bienvenu sous la forme d’une subvention d’Uber Freight, a déclaré Reilly, et avec l’aide de chauffeurs professionnels, ils ont déplacé plus d’un million de livres de produits des fermes aux banques alimentaires en seulement deux mois, transformant leur passion. projet dans une opération logistique massive dans le processus. La nouvelle s’est répandue et de plus en plus de jeunes à la maison pendant la pandémie ont tendu la main pour aider.

“Nous avons eu la chance d’être les premiers à rassembler ces personnes”, a déclaré Reilly. «Les 70 millions de livres de nourriture ont été transportées – cela vient des efforts de ce groupe. Ils donnent de leur temps quand ils le peuvent pour aider à nourrir des gens qu’ils ne rencontreront peut-être jamais.

Farmlink a travaillé avec plus de 100 fermes et 300 communautés aux États-Unis, sauvant et déplaçant suffisamment de nourriture pour distribuer plus de 64 millions de repas, a déclaré Reilly.

“Plus Farmlink grandit, plus notre vision du monde grandit”, a-t-il déclaré. «Il y a des Américains ordinaires, des gens qui vivent à côté de vous et moi, qui ne savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants. Et c’est exactement pour qui nous faisons cela.

Vous voulez vous impliquer, consultez le site Web du projet Farmlink et voyez comment vous aider.

Pour faire un don au projet Farmlink via GoFundMe, Cliquez ici