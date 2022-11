«Ces ambulances doivent revenir»: les ambulanciers s’expriment après une réduction de 30% des services de Kelowna

Trois ambulances ont été supprimées de la flotte de Kelowna, malgré un besoin croissant de services d’urgence.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) ont annoncé le 31 octobre qu’ils réduiraient de 30 % le nombre d’ambulances à Kelowna, ce qui ramènerait le nombre de véhicules disponibles à sept.

«Les résidents de Kelowna pourraient bientôt voir des temps de réponse plus longs pour les services de santé d’urgence», a déclaré l’Union of Ambulance Paramedics de la Colombie-Britannique dans un communiqué de presse.

Le syndicat a déclaré que la décision imprévue prise après que le BCEHS a décidé de ne pas renouveler les contrats mis en œuvre en avril 2020, qui a fourni des services accrus aux communautés éloignées et autochtones.

“C’est un gros problème”, a déclaré Troy Clifford, président provincial des ambulanciers paramédicaux de la Colombie-Britannique.

“Il s’agit d’une question urgente qui a vraiment un impact sur notre capacité à fournir des services.”

Il a expliqué que la décision affectera non seulement les résidents locaux, mais aussi ceux qui vivent dans les communautés environnantes comme Lake Country, West Kelowna et Peachland, qui dépendent des ambulances de Kelowna.

«Nous sommes pleinement conscients des besoins et des appels croissants à Kelowna et une analyse de la demande est en cours à Kelowna et dans d’autres centres métropolitains et urbains, afin de déterminer les ressources nécessaires pour répondre aux demandes actuelles», a déclaré Cindy Leong, porte-parole de BC Emergency Health Services dans un communiqué de presse.

En plus d’une réduction du nombre d’ambulances, Clifford affirme que la réduction du nombre de postes permanents d’ambulanciers paramédicaux a affecté la capacité des ambulanciers paramédicaux de Kelowna de la Colombie-Britannique à recruter du personnel.

«Cela nuit à la stabilité de notre personnel, cela nuit à notre capacité à remplir les ambulances. Avoir les instabilités de ces emplois ne nous aide pas à recruter. Des emplois à temps plein, nous savons que les gens travailleront… Ces ambulances doivent revenir le plus tôt possible, sous une forme quelconque et, en fin de compte, elles doivent être ajoutées en tant que ressources permanentes », a déclaré Clifford.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaSystème d’alerte d’urgenceAppels d’urgence