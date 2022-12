Ces Afghans ont dû recommencer. Ils n’avaient pas à le faire seuls.

Mme Hakimi suit des cours d’anglais alors qu’elle s’efforce d’atteindre son objectif de pratiquer à nouveau le droit un jour. Le plus important pour elle maintenant, cependant, est de s’assurer que ses enfants sont bien installés. « Je veux que mes enfants poursuivent leurs études et atteignent leurs objectifs », a-t-elle déclaré.

Inspirer les enfants est l’une des priorités de First Book, un autre bénéficiaire du Neediest Cases Fund. En réponse à l’afflux d’enfants afghans arrivant aux États-Unis l’année dernière, First Book a travaillé avec l’éditeur à but non lucratif Room to Read pour imprimer et distribuer 30 000 livres pour enfants explorant des thèmes liés à la réinstallation des réfugiés, écrits en dari et en pashto.

“Les histoires sont puissantes”, a déclaré Shannon Hesel, directrice associée du programme américain de Room to Read. “Lorsque les enfants ne se voient pas reflétés dans les histoires auxquelles ils ont accès, leur intérêt ne sera pas éveillé.”

First Book, qui vise à fournir du matériel de lecture culturellement pertinent aux enfants dans le besoin, affirme que ses partenariats aident les enfants à mieux comprendre ce qui se passe autour d’eux et que les livres leur donnent les mots pour traiter leurs expériences.

“Les livres sont un réconfort pour les enfants”, a déclaré Candace Radoski, vice-présidente des partenariats d’engagement du réseau de First Book. “Cela les aide à avoir un endroit sûr et confortable qui, d’une certaine manière, atténue certains des traumatismes qu’ils subissent.”

Julie McDonald, spécialiste des médias de bibliothèque à Wiley Post Elementary à Oklahoma City, a vu les avantages de première main. Elle a sauté sur l’occasion pour commander des livres via First Book de Room to Read’s Collecte afghane après l’augmentation du nombre d’enfants afghans dans son école.

Lorsque Mme McDonald a distribué les livres à la fin de la journée scolaire, les enfants ne voulaient pas les glisser dans leurs sacs et rentrer chez eux, a-t-elle déclaré. Au contraire, ils ont immédiatement commencé à feuilleter les pages. “Je pense que la familiarité était quelque chose qui leur a apporté joie et bonheur”, a-t-elle déclaré.