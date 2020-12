L’acteur britannique Kit Harington célèbre aujourd’hui son 34e anniversaire. L’acteur est devenu célèbre avec son rôle dans la série à succès de HBO, Game of Thrones. Kit a joué le rôle de Jon Snow dans la série de huit saisons qui s’est terminée en 2019.

Harington est un ancien élève de la Royal Central School of Speech and Drama de Londres et a fait ses débuts d’acteur professionnel avec le rôle principal d’Albert Narracott dans la pièce de théâtre War Horse, acclamée par la critique, au National Theatre.

Il a fait ses débuts d’acteur à la télévision en 2011 avec Game of Thrones de HBO. C’est sur les plateaux de cette série que Kit a rencontré sa femme Rose Leslie. Rose a joué le rôle d’Ygritte dans la série fantastique de HBO et c’est à ce moment que les deux acteurs se sont entendus. Les deux personnages, Jon Snow et Ygritte, étaient des amants croisés dans la série Game of Thrones, cependant, dans la vraie vie, les deux sont heureux ensemble.

Le couple s’est marié en juin 2018. Jetons un œil à quelques photos du couple marié.

Dès le jour de leur mariage, cette photo capture le couple se tenant la main dans sa tenue de jour spéciale. Leur mariage a eu lieu à Aberdeenshire, en Écosse, où le père de Leslie possède un château. Le jour du mariage a été suivi par leurs co-stars de Game of Thrones, dont Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams et Emilia Clarke.

Le couple attend également leur premier enfant ensemble et on peut clairement voir le baby bump de Rose sur cette photo prise par les paparazzi.

Faisant un voyage dans le passé, cette photo est tirée de la dernière saison de Game of Throne en 2019. Rose portait une robe asymétrique rouge vif Oscar de la Renta avec des imprimés de feuilles et des découpes transparentes, tandis que son mari Harington optait pour un classique. look tout noir avec un col roulé et un costume.

Lors de cette autre soirée officielle, le couple a assisté à la 77e cérémonie des Golden Globes plus tôt en janvier de cette année. Harington a été nominé pour le meilleur acteur dans une série télévisée – Drame pour son rôle de Jon Snow dans Game of Thrones.

En nous donnant des objectifs de mode hivernale, Kit et Rose rayonnent dans ce look.

Je souhaite un très joyeux anniversaire à Kit!