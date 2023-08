Ces adolescents sautent d’un bateau en mouvement pour livrer le courrier dans le Wisconsin

Six sauteurs, dont beaucoup viennent des communes du pourtour lémanique, sont sélectionnés au début de chaque saison après un concours d’essais en juin. Certains sont ravis de faire partie d’une tradition de longue date, mais la plupart sont des adolescents qui espèrent décrocher, comme l’appelle Torres-Rabby, « le travail d’été le plus cool qui soit ».

Le jeune de 19 ans est un sauteur de bateau postal dans le lac Léman, Wisconsin, la première et la seule ville aux États-Unis, où des cavaliers, comme Torres-Rabby, livrent le courrier à partir d’un bateau postal transportant des passagers. La tradition a commencé en 1916 et s’est poursuivie, sans interruption, de juin à septembre, au cours des 107 dernières années.

Marissa Torres-Rabby ne voulait pas passer son été à faire des copies dans un bureau ou à lancer des glaces comme ses camarades de classe – sauter des bateaux en mouvement et sprinter des quais semblait beaucoup plus excitant.

Certaines livraisons sont plus difficiles que d’autres. Ray Ames, qui a été le capitaine du Walworth II au cours des 20 dernières années, a déclaré que le plus gros article qu’un cavalier ait livré au cours de son mandat était une télévision à écran plat de 42 pouces, il y a quelques étés. L’année dernière, l’un des sauteurs a dû sprinter sur la jetée avec une base de parapluie de 30 livres.

Pearl a beaucoup de bons souvenirs des étés passés à travailler sur le bateau-poste, mais il aime particulièrement une tournée à guichets fermés par une matinée ensoleillée et divertir les visiteurs de l’extérieur. Le jeune homme de 19 ans se souvient d’une tournée avec des réalisateurs de documentaires allemands, qui avaient prévu un voyage au lac Léman après avoir lu sur le Walworth II en ligne.

« Il n’y a vraiment rien de mieux », ajoute-t-il. « C’est un travail tellement amusant et spécial dont je peux raconter des histoires pour le reste de ma vie. »

Ethan Connelly, qui saute sur un bateau-poste depuis trois étés maintenant, dit que l’un des aspects les plus gratifiants de son travail est de se lier d’amitié avec les résidents.

« Il y a une voisine, Mme Phillips, qui se démarquera sur la jetée presque tous les matins quand nous lui rendrons visite avec des biscuits pour le pull », dit la jeune femme de 19 ans. « Chaque fois que nous nous dirigeons vers la baie où se trouve sa maison, je sais que nous sommes prêts pour des biscuits aux pépites de chocolat faits maison et un câlin, ce qui rend le travail encore plus amusant. »

Les trois adolescents – Torres-Rabby, Pearl et Connelly – disent que c’est leur dernier été à travailler sur le bateau. L’année prochaine, lorsqu’ils seront tous des juniors à l’université, ils envisageront plutôt des cours d’été, des programmes d’études à l’étranger, des stages et d’autres opportunités de travail.

Torres-Rabby pense que le fait d’être un sauteur de bateau postal l’a bien préparée pour le monde de l’entreprise.

« Cela m’a vraiment aidée à développer ma confiance et mes compétences en communication, le simple fait d’avoir la capacité de diriger une tournée de plus de 100 étrangers et de bien faire un travail stimulant, même par mauvais temps, j’ai beaucoup appris », dit-elle.

Ames, cependant, n’est pas prêt à se retirer de l’eau. « J’ai encore quelques saisons en moi », dit-il, ajoutant qu’il espère rester capitaine jusqu’à ce que ses petits-enfants soient assez grands pour sauter.

« Le bateau postal signale l’été ici, les gens sont tous les jours sur les quais pour nous faire signe, ils adorent ça », ajoute-t-il. « Apporter cette joie signifie beaucoup pour moi, c’est ce qui me motive à me présenter au travail tous les jours. »

