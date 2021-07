Ces activités estivales peuvent avoir un impact sur la situation fiscale de l’année prochaine

Ah, l’été. C’est le moment idéal pour penser aux impôts.

Non sérieusement.

Certaines activités et activités plus courantes pendant cette saison peuvent également avoir un impact sur vos impôts, l’IRS a noté récemment. Et plus tôt vous évaluerez comment ces efforts figureront dans votre déclaration de revenus au printemps prochain, moins vous aurez de surprises.

Voici quelques-unes des situations qui peuvent avoir des implications fiscales.