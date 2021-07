Ces actions sont déjà dans un marché baissier au milieu de la liquidation du marché de lundi

Voici les actions du S&P 500 qui ont le plus chuté par rapport à leurs sommets de 52 semaines, dont certaines ont reculé de plus de 60% par rapport à leurs records. Les marchés baissiers sont définis par une baisse de 20 % ou plus par rapport à un sommet récent.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 700 points pour sa pire baisse sur une journée depuis octobre. Le S&P 500 a chuté de 1,6%, entraîné à la baisse par les actions énergétiques. Les investisseurs se débarrassent des actions cycliques alors que les cas de coronavirus rebondissent aux États-Unis, la variante delta se propageant parmi les non vaccinés.

Les actions directement liées à une réouverture réussie, telles que les compagnies aériennes et les compagnies de croisières, ont fait les frais de la vente. Carnival et Norwegian Cruise Line ont chuté de plus de 5 % chacun, tandis que Royal Caribbean a chuté de près de 4 %. Le trio a tous chuté d’au moins 30% par rapport à leurs sommets de 52 semaines. Les actions de United Airlines ont chuté de 5,5% lundi, reculant de près de 32% par rapport à leur récent sommet.

Les actions de Discovery – à la fois de classe A et de classe C – ont plongé de plus de 60% par rapport à leurs records. ViacomCBS a également glissé d’une ampleur similaire par rapport à son homologue. Plus tôt cette année, ces actions de médias ont été vendues en blocs massifs lors de l’effondrement d’Archegos Capital Management. Le family office très endetté n’a pas réussi à répondre à son appel de marge, forçant les courtiers à vendre ces noms.

Quelques noms du secteur de l’énergie ont également reculé massivement après un rebond impressionnant après la pandémie. Diamondback Energy et Enphase Energy ont tous deux chuté d’environ 30 % par rapport à leurs récents sommets.

Tesla fait également partie des 20 plus gros perdants du S&P 500, chutant de 29% par rapport à son plus haut de 52 semaines atteint fin janvier. Le constructeur de véhicules électriques a été l’un des plus grands gagnants en 2020 avec un énorme rallye de 740%, les investisseurs privilégiant les actions à forte croissance.

— Nate Rattner de CNBC a contribué à cette histoire.