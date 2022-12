Ces actions ont été nos meilleures et nos pires performances au quatrième trimestre

Le S & P 500 clôturera le quatrième trimestre cette semaine et est sur la bonne voie pour gagner environ 5,5% sur la période de trois mois d’octobre à décembre, à la clôture du mercredi 28 décembre. La performance positive représente le seul trimestre de gains en 2022, brisant ce qui avait été la plus longue séquence de défaites depuis 2008. Qu’est-ce qui a fait que le quatrième trimestre se démarque des trois premiers de l’année ? Tout d’abord, les actions ont finalement trouvé un répit face à la force du dollar américain , qui a culminé le 27 septembre, juste avant la fin du troisième trimestre. Le dollar fort a été un vent contraire pour les multinationales toute l’année car il réduit les revenus générés à l’extérieur des États-Unis lorsqu’ils sont convertis à partir de devises étrangères. Le pic des rendements du Trésor le 24 octobre a également aidé les valorisations des actions. Après un autre trimestre volatil dans les livres, nous avons examiné la performance de notre portefeuille au cours des 3 mois terminés le 31 décembre, en utilisant la clôture du 28 décembre comme notre point de référence. Voici un aperçu des meilleures et des pires performances du portefeuille de 33 actions de l’Investing Club pour le quatrième trimestre, en commençant par nos 4 meilleures performances. (Remarque : Nous excluons notre lancement le plus récent, Emerson Electric (EMR), du classement puisque l’action a été achetée à la mi-décembre. Les actions de cette société d’automatisation industrielle ont gagné environ 30,1 % au quatrième trimestre.) Halliburton ( HAL) a remporté la couronne, avec un énorme gain d’environ 54,7 % pour le trimestre. Quelle différence un quart peut faire. Les actions de cette société de services pétroliers ont été les plus à la traîne du portefeuille au cours du troisième trimestre . Le redressement des performances montre qu’Halliburton a été brièvement une action cassée, pas une entreprise cassée. Les gains ont également fait l’affaire. Fin octobre, Halliburton a publié de solides résultats au troisième trimestre, notamment une amélioration des marges d’exploitation grâce à une demande vigoureuse pour ses équipements et ses services. Les gains étaient encore plus impressionnants si l’on considère que le prix du baril de pétrole brut West Texas Intermediate a clôturé un trimestre volatil à peu près au même prix qu’il s’échangeait début octobre. La deuxième place était une égalité. Wynn Resorts (WYNN) a gagné 27,1 % au cours du trimestre. C’était le deuxième trimestre consécutif que Wynn figurait dans notre liste des 4 meilleurs. Les actions de cet opérateur de casino centré sur Macao ont gagné 10,6 % au troisième trimestre. La solide performance des actions de Wynn peut être attribuée au fait que la Chine s’éloigne de sa politique stricte de zéro-Covid. Les actions de Wynn se sont appréciées parce que les investisseurs ont enfin acquis une certaine visibilité sur le moment où la deuxième économie mondiale se redressera. Cela a également aidé les propriétés de Wynn à Las Vegas et Boston à continuer de performer à un niveau élevé. Honeywell (HON) a également grimpé de 27,1 % au cours du trimestre. Habituellement, les valeurs cycliques sont celles qui sont touchées lorsque les risques de récession sont frais dans l’esprit des investisseurs. Mais ce sont en fait les industries qui ont été parmi les plus performantes du trimestre. Fin octobre, Honeywell a enregistré un solide rythme de bénéfices pour le troisième trimestre et la direction a relevé le bas de ses perspectives pour l’année entière d’environ 15 cents par action. Avec la forte exposition d’Honeywell à l’aérospatiale, au pétrole et au gaz et à la construction non résidentielle, la société n’est pas liée aux marchés finaux industriels qui sont actuellement confrontés à des déclins. La quatrième place revient aux sociétés TJX (TJX), qui ont gagné environ 26,7 % au cours du trimestre. C’était le deuxième trimestre consécutif que TJX figurait dans notre top 4. Ce détaillant hors prix a été le plus performant du portefeuille au troisième trimestre, gagnant environ 11,4 %. L’action a brièvement dépassé les 80 dollars par action et a atteint de nouveaux sommets historiques en réaction à un solide rapport sur les bénéfices du troisième trimestre. En plus des résultats positifs, la direction avait été optimiste quant à l’environnement d’achat et aux opportunités de marchandises à l’approche de la période des fêtes. En tant que détaillant à bas prix, TJX profite de la surabondance des stocks dans le secteur de la vente au détail en achetant des marques de qualité à des prix de liquidation. Les actions qui se sont le mieux comportées d’un trimestre à l’autre ont fréquemment changé tout au long de l’année. Cela met en évidence la difficulté de prédire quel secteur ou groupe d’actions surperformera d’une période à l’autre. C’est pourquoi nous nous efforçons toujours de rester diversifiés et d’investir dans des entreprises de grande qualité dans différents secteurs. Les moins performants En ce qui concerne ce qui n’a pas fonctionné au quatrième trimestre, le moins performant du club a été Amazon (AMZN), qui a chuté de 27,6 % au cours du trimestre. De faibles bénéfices et des perspectives décevantes pour le quatrième trimestre ont été les principaux catalyseurs de cette baisse. De la vente au détail en ligne à son unité cloud, l’affaiblissement de la situation macroéconomique et la forte inflation ont eu un impact négatif sur presque toutes les activités d’Amazon. Cela n’a pas non plus aidé que les actions d’Amazon aient été fortement valorisées à une époque où les valorisations sur le marché boursier ont été ajustées en raison de la hausse des taux d’intérêt. Il a le multiple cours / bénéfice (PE) le plus élevé des actions technologiques à méga capitalisation. Étant donné qu’Amazon a un multiple PE premium, il a essentiellement plus de place pour tomber. Vient ensuite Meta Platforms (META), qui a vu son cours de bourse baisser de 14,2 % au quatrième trimestre. Meta a traversé toute une série de problèmes ce trimestre, principalement centrés sur son rapport sur les résultats du troisième trimestre. Les revenus ont diminué d’une année sur l’autre pour le deuxième trimestre consécutif, mais cela était principalement prévu par le marché. Ce qui a le plus choqué le marché, c’est la façon dont la direction a complètement perdu le contrôle de ses dépenses, avec plusieurs milliards de dollars affectés au Metaverse, une entreprise coûteuse sans véritable analyse de rentabilisation. Heureusement, Meta a commencé à écouter les reproches de son actionnariat quelques semaines plus tard. La société a annoncé qu’elle licencierait 13% de ses effectifs et a révisé à la baisse ses perspectives de dépenses totales pour 2023. La nouvelle a marqué un pas dans la bonne direction, mais Meta doit faire plus pour protéger ses revenus dans un contexte de ralentissement des dépenses publicitaires. Bausch Health Companies (BHC) a été la troisième action la moins performante du Club au quatrième trimestre, les actions de cette société pharmaceutique spécialisée ayant chuté de 11,6 % au cours du trimestre. Il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles concernant BHC ce trimestre, mais son dossier d’investissement reste un défi. Les investisseurs restent préoccupés par l’endettement élevé de Bausch et le manque de clarté quant au moment où un médicament clé, le Xifaxan, perdra sa protection par brevet. Il s’agit d’un marché qui veut des entreprises rentables avec des bilans solides, ainsi que des rendements en espèces pour les actionnaires sous forme de dividendes et de rachats. Bausch est peut-être rentable, mais son mauvais bilan dans une économie en ralentissement éloignera les actionnaires. Du bon côté, Bausch pourrait décider de se séparer de Bausch + Lomb (BLCO) en 2023, un événement qui libérerait de la valeur pour les actionnaires de BHC. Le quatrième moins performant a été Walt Disney (DIS), qui a chuté de 10,8 % au cours du trimestre. Tout s’est effondré pour Disney après avoir annoncé un quatrième trimestre fiscal beaucoup plus faible que prévu en novembre. Les marges de la division des parcs à thème se sont contractées et les pertes de ses services de streaming ont gonflé bien au-delà des attentes. Nous avons clairement indiqué qu’un remaniement de la direction était nécessaire après ce désastre d’un trimestre, et nous l’avons obtenu. Bob Iger est de retour en tant que PDG, après avoir remplacé Bob Chapek. Il est la main ferme dont Disney a besoin pour corriger le cap et fournir une navigation plus réfléchie dans la division des médias de l’entreprise, tout en positionnant l’activité de streaming vers une croissance rentable. Le dénominateur commun ce trimestre a été la faiblesse des valeurs technologiques. Ce groupe était autrefois loué pour ses caractéristiques de croissance séculaire, mais comme nous l’avons appris à nos dépens cette année, beaucoup ont des liens plus étroits avec le cycle économique qu’on ne le pensait auparavant. Et si vous n’êtes pas rentable, alors oubliez ça. Un problème supplémentaire auquel la technologie est confrontée est que tant d’entreprises ont vu leurs activités prospérer au plus fort de la pandémie de Covid-19, les obligeant à surinvestir, à dépenser trop et, dans certains cas, à augmenter leurs stocks pour suivre la hausse rapide de la demande. Maintenant, beaucoup sont devenus en sureffectif, avec des structures de coûts gonflées. Pour que ces entreprises se redressent durablement, il faudra peut-être réaligner la croissance des dépenses sur la nouvelle réalité du ralentissement des revenus. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

Des travailleurs marchent vers les “châteaux de sable” de Halliburton Co. sur un site de fracturation hydraulique d’Anadarko Petroleum Corp. au nord de Dacono, Colorado, États-Unis, le mardi 12 août 2014. Jamie Schwaberow | Bloomberg | Getty Images