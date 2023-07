Ces actions non technologiques sont « de retour d’entre les morts ». Voici où nous en sommes

Un certain nombre d’actions du Club qui n’étaient pas aimées à Wall Street plus tôt dans l’année ont vu leur fortune rebondir ces derniers mois, notamment la société de services pétroliers Halliburton (HAL) et l’industriel Caterpillar (CAT) – créant des opportunités potentielles pour verrouiller les gains. Ce fut l’année de la technologie à Wall Street. Mais, comme Jim Cramer l’a dit mercredi, les actions dans d’autres parties du marché ont commencé à « revenir d’entre les morts ». Mais comment les investisseurs doivent-ils gérer leurs positions dans ces actions ressuscitées ? Dans cette veine, nous avons passé au crible notre portefeuille de 35 actions pour isoler les entreprises qui ont sous-performé le S & P 500 jusqu’à présent en 2023 – ce qui signifie qu’à la clôture de mercredi, elles avaient gagné moins de 18,9 % depuis le début de l’année. Cela nous a permis de nous concentrer sur un univers d’actions qui n’étaient pas nécessairement brûlantes comme les noms de la technologie tels que Nvidia (NVDA), dont la valeur a plus que triplé cette année. À partir de là, nous avons calculé le cours de clôture le plus bas de chaque action depuis le 1er mai – environ un mois avant que le rallye de cette année ne commence à s’élargir au-delà de la technologie – et combien chacun a grimpé depuis ce creux pour déterminer lesquels ont eu le plus fort élan. Nous avons trouvé huit actions avec des gains en pourcentage à deux chiffres par rapport à leurs récents creux : Halliburton, Caterpillar, Wells Fargo (WFC), Constellation Brands (STZ), Emerson Electric (EMR), Coterra Energy (CTRA), Morgan Stanley (MS) et TJX Companies (TJX). Entre le 1er mai et la clôture de mercredi, le S&P 500 a avancé de 9,6 %. Voici un aperçu de notre position sur ces huit actions du Club, en commençant par le plus gros gagnant, Halliburton, et en terminant par le huitième meilleur interprète, TJX Companies. Performance des actions de HAL 3M Mountain Halliburton au cours des trois derniers mois. Reconnaissant la force récente d’Halliburton, nous avons réduit notre position dans la société de services pétroliers la semaine dernière, bloquant un petit bénéfice. Son rapport sur les résultats du deuxième trimestre de mercredi a souligné les capacités de génération de trésorerie de la société, et l’activité de forage pourrait reprendre si les prix du pétrole grimpent. De plus, le titre reste bon marché sur une base historique. Pris ensemble, nous sommes à l’aise de conserver notre position à Halliburton. Performance des actions de CAT 3M Mountain Caterpillar au cours des trois derniers mois. Comme pour Halliburton, nous avons procédé à une vente disciplinée de 30 actions Caterpillar le 10 juillet, car la forte dynamique de l’action lui a permis de dépasser nos coûts de base. Nous voulions nous assurer de ne rien rendre de ce mouvement plus élevé dans ce qui s’est avéré être un stock de champ de bataille. Pourtant, notre thèse pluriannuelle autour de CAT en tant que gagnant des dépenses d’infrastructure reste intacte, et nous sommes prêts à laisser la position rouler ici. WFC 3M Mountain Performance des actions de Wells Fargo au cours des trois derniers mois. Wells Fargo obtient enfin le respect qu’il mérite, après avoir publié des résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu et relevé ses prévisions de revenu net d’intérêts pour 2023. L’action reste valorisée de manière attrayante – se négociant à 9,6 fois les bénéfices à terme par rapport à sa moyenne sur cinq ans de 11,4, par FactSet – et affiche un rendement de dividende respectable d’environ 2,5 %. Ce sont des raisons de se sentir à l’aise de le posséder. Mais du point de vue de la gestion de portefeuille, Wells Fargo a désormais une pondération de près de 5 %, ce qui en fait notre deuxième plus grande position derrière Apple (AAPL). Pour cette raison, nous pourrions envisager de réduire certains WFC si son rallye se poursuit. Performance des actions de STZ 3M mountain Constellation Brand au cours des 3 derniers mois. Nos perspectives sur Constellation Brands sont encore plus prometteuses sachant que l’investisseur activiste Elliott Management est impliqué et voit un « potentiel de croissance significatif » pour le fabricant de bière Corona et Modelo. Nous avons enregistré des bénéfices lundi dans Constellation, profitant de son récent élan, et nous nous sentons maintenant à l’aise de laisser la position fonctionner en attendant que l’influence d’Elliott conduise à une meilleure discipline financière au sein de l’entreprise. « Si vous êtes frustré, vous finissez par vendre trop bas », a déclaré Jim plus tôt cette semaine. Jeudi, il a suggéré que les actions STZ pourraient atteindre 300 dollars par action. EMR 3M mountain Performance des actions d’Emerson Electric au cours des trois derniers mois. Après le rebond de son creux du 31 mai, Emerson Electric a dépassé notre base de coûts – une évolution très bienvenue pour cette position chaude et froide. Si Emerson est en mesure de monter une autre course à la hausse, nous pourrions envisager de vendre des actions en raison de nos incertitudes concernant l’exécution de la direction. Ce n’est un secret pour personne que la façon dont l’acquisition de National Instruments par Emerson s’est déroulée nous a frustrés. CTRA 3M montagne Performance des actions de Coterra Energy au cours des trois derniers mois. Coterra Energy est un autre titre de cette liste que nous sommes prêts à conserver ici. Si son élan récent s’estompe et qu’un recul significatif s’ensuit, nous pourrions envisager d’ajouter à notre position relativement petite, à une pondération d’environ 1 %. Les prix de l’énergie ont augmenté, et nous savons que le producteur de pétrole et de gaz peut atteindre le seuil de rentabilité avec des prix du pétrole relativement bas, ce qui devrait être de bon augure pour les flux de trésorerie disponibles et les rendements du capital pour les actionnaires. Performance des actions de MS 3M montagne Morgan Stanley au cours des trois derniers mois. Les résultats trimestriels plus solides que prévu de Morgan Stanley, publiés mardi, ont démontré que le cours de l’action de la banque, autrefois en difficulté, ne reflétait pas ses fondamentaux sous-jacents. Mais, à l’instar de Wells Fargo, la gestion de portefeuille pourrait éventuellement l’emporter. « La discipline l’emporte toujours sur la conviction », a déclaré Jim plus tôt cette semaine. « Ma conviction est que les actions de Morgan Stanley augmentent. Peu importe. Ma discipline dit que vous en avez déjà trop. » Jeudi, Morgan Stanley avait la troisième plus grande pondération de notre portefeuille, à environ 4,5 %. TJX 3M mountain Performance des actions des sociétés TJX au cours des trois derniers mois. La société mère de TJ Maxx et Home Goods a clôturé jeudi juste avant le sommet historique de mercredi, validant notre approche sélective du secteur de la vente au détail. Bien que nous soyons toujours prudents quant à l’ajout d’une position près d’un sommet, l’histoire de TJX continue de sembler solide. Jim a déclaré la semaine dernière qu’il pourrait voir TJX grimper à 95 $ par action, ce qui représente plus de 10 % de hausse par rapport à la clôture de jeudi, à 85,44 $ pièce. Le détaillant hors prix a la possibilité de gagner des parts de marché non seulement en raison de la faillite de Bed Bath & Beyond, mais également auprès des consommateurs qui recherchent de plus en plus de valeur. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long HAL, CAT, WFC, STZ, EMR, CTRA, MS et TJX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. 