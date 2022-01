Ces actions durement touchées semblent maintenant suffisamment bon marché pour être achetées

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a proposé une liste d’actions battues qui, selon lui, sont désormais suffisamment bon marché pour être achetées.

Tous les stocks sont dans le Russel 3000 et répondre aux critères suivants décidés par l’hôte « Mad Money »: en baisse de plus de 50% par rapport aux sommets et vente à moins de 50 fois les bénéfices. Ils doivent également satisfaire à une exigence de capitalisation boursière minimale.

« En d’autres termes, nous voulons des rabais énormes, mais nous voulons aussi des entreprises de qualité qui sont réellement rentables, ce qui signifie que leurs actions sont devenues moins chères à mesure qu’elles baissaient », a déclaré Cramer. « Après ces coups apparemment incessants, nous avons enfin un tas d’actions suffisamment bon marché pour être achetées », a-t-il ajouté.