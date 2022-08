Ces actions du Club 8 battent le marché depuis le creux de juin et sont toujours achetées

Le S & P 500 surfe sur une séquence de quatre semaines de victoires consécutives, et une finition positive lundi a fait grimper l’indice boursier américain large de 17,2% depuis sa clôture la plus basse de l’année le 16 juin. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude si cela s’avérera le creux du marché baissier, le sentiment à Wall Street s’est sans aucun doute amélioré après un début brutal de 2022. Dans cet esprit, nous voulions voir quelles actions de Jim Cramer’s Charitable Trust, le portefeuille que nous utilisons pour le Club, ont enregistré les plus gros gains depuis les bas de juin et informer les membres de ceux que nous achèterions encore ici. Autrement dit, nous essayons de déterminer quels gagnants des deux derniers mois ont trop couru et ne valent pas la peine d’être poursuivis. Nous avons passé au crible le portefeuille de 32 actions et trouvé huit sociétés qui répondent à nos paramètres, à savoir : Surperformance du S&P 500 entre le 16 juin et la clôture de lundi. Club maintient une note de 1 sur le stock. Remarque : Au total, exactement 50 % des noms de Charitable Trust ont battu le S&P 500 depuis le 16 juin. Cependant, nous maintenons 2 notes sur ces huit autres actions, telles que Microsoft (MSFT), Ford Motor (F) et Humana. (HUM). Cela signifie que nous attendrions des retraits avant d’ajouter à notre position. Voici la liste des actions du Club qui ont fait la coupe : 1. Apple Notre plus grand gagnant depuis le 16 juin est Apple (AAPL), doublant presque le gain du S&P 500 au cours des deux derniers mois avec son avance de 33,2 %. Notre mantra de longue date – posséder Apple, ne pas l’échanger – continue de résumer nos sentiments généraux sur le fabricant d’iPhone. Cependant, nous pensons que les actions se négocient actuellement à des niveaux attractifs pour acheter des actions, en particulier pour les membres du Club qui n’en possèdent pas encore. Comme pour tous les noms de cette liste, cela aurait été formidable si vous aviez une boule de cristal et achetiez des actions Apple le 16 juin, mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Les actions d’Apple sont toujours en baisse depuis le début de l’année, bien que légèrement, et les rapports suggèrent qu’Apple s’attend à de fortes ventes du dernier modèle d’iPhone dont la sortie est prévue à l’automne. Cela contribue à renforcer notre conviction que, pour les investisseurs à plus long terme, le moment est toujours approprié pour acheter Apple. 2. Disney La deuxième meilleure performance depuis le 16 juin avec un gain de 31,8 % est Disney (DIS), qui a également annoncé un trimestre très impressionnant la semaine dernière qui a montré que son activité de parcs à thème est toujours en plein essor et ses investissements importants dans le streaming vidéo numérique. contribuent à attirer de nouveaux abonnés. La clôture la plus basse de Disney des deux derniers mois est en fait survenue le 14 juillet à 91,84 $ par action. De ce point à la clôture de lundi, le titre a bondi de 35,3 %. Nous avons eu du mal à comprendre pourquoi les actions de Disney sont devenues si détestées par les investisseurs, c’est pourquoi nous avons acheté des actions trois fois en mai et avons à plusieurs reprises plaidé pour que les membres du Club profitent de la faiblesse. Même avec ces gains monstres au cours des dernières semaines, les actions de Disney ont terminé la séance de lundi en baisse d’environ 20 % depuis le début de l’année. Bien que nous ayons fait part de notre mécontentement à l’égard du bilan de la société, nous continuons de croire que la valeur des meilleures franchises de divertissement de Disney n’est pas reflétée de manière adéquate dans le cours de l’action. 3. Morgan Stanley Les actions de Morgan Stanley (MS) ont augmenté de 24,4 % entre le 16 juin et lundi, surperformant non seulement le S & P 500 en reprise sur cette période, mais également l’ETF Invesco KBW Bank (KBWB). Nous avons expliqué pourquoi nous étions prêts à conserver nos actions bancaires malgré les craintes de récession qui ont pesé sur le groupe, et notre raisonnement pour cette décision est la raison pour laquelle nous considérons également Morgan Stanley comme un achat ici (et pourquoi nous avons acheté actions début juillet, d’ailleurs). La banque de Wall Street développe un flux de revenus plus stable et basé sur des commissions grâce aux acquisitions de la société de courtage E-Trade et du gestionnaire d’actifs Eaton Vance, et nous pensons qu’au fil du temps, cette transformation sera reconnue et récompensée par le marché. Le programme de rachat et le versement de dividendes de la société récompensent les investisseurs pour leur patience. 4. Les actions de Marvell Technology Chip ont eu du mal à démarrer l’année, donc même avec un gain de 23,2 % entre le 16 juin et lundi, Marvell Technology (MRVL) est toujours en baisse de près de 37 % depuis le début de l’année. Cela aide à expliquer pourquoi nous pensons que Marvell vaut toujours la peine d’être acheté malgré sa course ces derniers mois. Nous comprenons la faiblesse de l’action cette année – les inquiétudes concernant un ralentissement de l’économie et un ralentissement connexe de la demande de semi-conducteurs ainsi que l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les valorisations – mais nous l’avons néanmoins considérée comme une opportunité d’acquérir des actions à bon marché (comme nous a fait le 7 juillet, en achetant 100 actions à environ 45,07 $ pièce). La raison en est que notre thèse à long terme sur Marvell est centrée sur la croissance séculaire des marchés finaux des infrastructures de données comme le cloud, la 5G et l’automobile. Ceux-ci ont mieux résisté que le côté consommateur du marché des puces, comme les smartphones et les ordinateurs portables. Combinez cela avec le fait que le ratio cours/bénéfice à terme de l’action est toujours inférieur à sa moyenne sur cinq ans, et nous pensons que les investisseurs à long terme devraient aimer les actions Marvell ici. 5. Advanced Micro Devices Notre raisonnement pour considérer les Advanced Micro Devices (AMD) comme un achat est assez similaire à celui de Marvell. Oui, AMD a avancé de 23,1 % entre le 16 juin et la clôture de lundi, mais les actions sont toujours en baisse d’environ 30 % pour l’année et notre logique d’investissement pluriannuelle reste intacte. À court terme, AMD est plus exposé aux marchés finaux grand public que Marvell, mais la société augmente sa part de marché dans des éléments clés du paysage des PC, ce qui peut aider à isoler AMD du pire du ralentissement des ventes. En outre, la dernière mise à jour des prévisions de la direction a réduit les risques liés aux perspectives de l’activité PC pour le reste de l’année. Vue d’ensemble, nous possédons AMD pour sa percée sur les marchés lucratifs des centres de données et des industries comme l’aérospatiale et les télécommunications. Les résultats trimestriels d’AMD plus tôt ce mois-ci ont souligné pourquoi nous pensons que cette stratégie sera payante à long terme. 6. Nvidia Comme Marvell et AMD, Nvidia (NVDA) est un nom de puce battu sur lequel les investisseurs sont revenus ces dernières semaines. Malgré son rebond de 22 % entre le 16 juin et lundi, Nvidia est toujours en baisse d’environ 35 % en 2022. Nous pensons que l’annonce préalable des résultats de la semaine dernière, dans laquelle la société a averti que les ventes du deuxième trimestre et la marge brute ajustée seraient bien inférieures aux prévisions de Wall Street, pourrait servir à réinitialiser les attentes des investisseurs. Après tout, la direction a attribué une grande partie du blâme à la faiblesse des jeux, et de nombreux investisseurs ont pensé que c’était le cas. Nous restons fidèles à long terme à l’attention croissante de Nvidia sur le centre de données, qui était sa principale source de revenus au cours de son premier trimestre fiscal, et sur son activité automobile axée sur les logiciels. Nous pensons également que le travail sur son omnivers représente un jeu révolutionnaire à long terme, bien que ce soit encore des premières manches. Pour cette raison, nous pensons que dans quelques années, Nvidia sera une entreprise plus précieuse qu’elle ne l’est aujourd’hui. Cela dit, si nous ne pouvions ajouter que deux des trois actions de semi-conducteurs de cette liste pour le moment, nous choisirions AMD et Marvell en raison de nos inquiétudes concernant la cyclicité des jeux et l’incertitude quant à la durée de la surabondance de jeux. 7. Wells Fargo Comme pour Morgan Stanley, notre thèse centrale pour Wells Fargo (WFC) n’a pas changé, nous pensons donc que les actions de la banque valent la peine d’être achetées même après avoir augmenté de 21,5 % entre le creux de juin et lundi. Wells Fargo profite de la hausse des taux d’intérêt découlant du resserrement de la politique de la Réserve fédérale, et le programme pluriannuel de réduction des dépenses internes de la banque devrait stimuler le résultat net. Nous reconnaissons que les craintes de récession peuvent continuer à rendre certains investisseurs prudents sur le nom. Cependant, nous pensons que la position du capital de la banque et son portefeuille de prêts de qualité sont sains, tout bien considéré. Alors que le mois dernier, nous avons abaissé notre objectif de prix WFC à 50 $ par action, nous estimons que l’action vaut la peine d’être achetée à ces niveaux. Même avec la récente hausse, son multiple de bénéfices prévisionnels de 9,8 reste inférieur à sa moyenne quinquennale de 12. 8. Costco Le dernier titre du Club noté 1 qui a battu le marché depuis le 16 juin est Costco, que nous considérons comme le meilleur courir détaillant autour. Les actions ne sont plus en baisse que de 4% depuis le début de l’année après leur gain de 20,8% entre le creux de juin et lundi, peut-être un signe que d’autres sur le marché réalisent que l’éthique axée sur la valeur de Costco et les frais d’adhésion générateurs de bénéfices en font le bon stock de détail pour cela environnement . Il se trouve également que nous croyons en Costco dans des environnements d’exploitation plus normaux – comme lorsque l’inflation n’est pas brûlante et que les grondements de la chaîne d’approvisionnement n’ont pas brouillé les eaux des stocks pour de nombreux détaillants. Nous restons à l'affût d'informations liées à deux catalyseurs potentiels de hausse pour le titre : 1) une éventuelle augmentation des frais d'adhésion et 2) un versement de dividende spécial. (Jim Cramer's Charitable Trust est long AAPL, DIS, MS, MRVL, AMD, NVDA, WFC et COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction. 