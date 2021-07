Ces actions devraient bénéficier de la hausse de l’inflation, selon le gestionnaire de l’ETF

La hausse de l’inflation peut menacer les plus grandes actions du marché, mais elle a des bénéficiaires potentiels.

L’ETF Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries (INFL), lancé en janvier, identifie et regroupe ces noms pour offrir une protection aux investisseurs dans les environnements inflationnistes, a déclaré cette semaine son co-gestionnaire de portefeuille James Davolos à « ETF Edge » de CNBC.

« La première chose que nous voulons faire est … d’identifier un marché final que nous pensons être inflationniste, que nous appelons généralement des actifs durables, donc un actif tangible et fini qui peut bénéficier des pressions sur les prix », a déclaré Davolos dans un communiqué. Entretien du lundi.

Ensuite, son équipe recherche des entreprises avec des modèles commerciaux « à faible capitalisation » – celles qui ne prennent pas beaucoup de risques ou qui dépensent excessivement pour générer des bénéfices – et des valorisations raisonnables.

Le résultat jusqu’à présent est prometteur. INFL est en hausse de près de 18 % depuis son lancement et a accumulé plus de 624 millions de dollars d’actifs nets sous gestion.

Les principaux avoirs de l’ETF sont Charles River Laboratories, Texas Pacific Land Corp., PrairieSky Royalty, Franco Nevada Corp. et Deutsche Boerse. Il détient également des positions importantes dans Intercontinental Exchange, Wheaton Precious Metals Corp., Archer-Daniels-Midland et Brookfield Asset Management.

« Deux domaines dans lesquels vous auriez du mal à contester l’inflation au cours de la dernière décennie sont l’enseignement supérieur et les soins de santé », d’où la principale participation d’INFL, le fournisseur de services pharmaceutiques Charles River Laboratories, a déclaré Davolos, également vice-président d’Horizon Kinetics. .

Charles River aide à accélérer les premières étapes du développement de nouveaux médicaments de manière plus rentable que la plupart des autres organisations, ce qui pourrait conduire les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à méga-capitalisation à son activité lorsque les pressions sur les prix augmentent, a-t-il déclaré.

« Ils ont les installations en place, ils ont les réseaux, ils ont les bases de données où cela ne leur coûte pas très cher de mettre beaucoup plus de débit dans leur système existant », a déclaré Davolos.

« Dans la mesure où il y a de plus en plus de demande dans un environnement inflationniste, Charles River va bénéficier à la fois d’un volume plus élevé et d’une tarification plus élevée, ce qui lui donne en quelque sorte ce double coup… à la hausse. »

La valeur ajoutée de Texas Pacific Land est un peu différente. « Vraiment unique en son genre », la société perçoit des redevances sur la production de pétrole et de gaz dans l’ouest du Texas et bénéficie des développements sur les terres qu’elle possède, a déclaré Davolos.

En effet, des géants tels qu’Exxon Mobil, Chevron et EOG Resources paient Texas Pacific pour opérer dans ses champs pétrolifères de l’ouest du Texas et d’autres organisations le paient pour construire des pipelines, des routes, des lignes électriques ou des systèmes d’approvisionnement en eau sur ses terres, ce qui permet des retours rentables, il a dit.

C’est la même chose avec Franco Nevada, qui tire ses redevances de l’activité minière de métaux précieux, a déclaré Davolos. Archer-Daniels-Midland, qui transforme les récoltes du monde, devrait gagner une « marge de broyage » plus élevée en imposant des coûts d’intrants plus élevés à ses clients, a-t-il déclaré.

Quant aux bourses, elles devraient bénéficier des « effets d’entraînement » de l’inflation, a déclaré Davolos.

« L’Intercontinental Exchange, la Deutsche Bourse, le CME, ils gèrent de très grandes bourses de produits dérivés, qui permettent aux gens à la fois de se couvrir et de spéculer sur toute cette instabilité ou volatilité qui pourrait survenir en fonction de l’inflation », a-t-il déclaré. « S’il y a quelques billions de dollars de plus [in] volume dérivé théorique, les bourses dépensent très peu d’argent pour gagner essentiellement ces revenus et une grande partie de ceux-ci se convertit en revenu d’exploitation.

Le bilan positif de l’INFL ne fait probablement que commencer, a ajouté Davolos.

« Je pense que la tendance à long terme indique toujours une reflation assez forte se transformant finalement en inflation », a-t-il déclaré.

L’ETF a clôturé en hausse de moins de la moitié de 1% vendredi.