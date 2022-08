Ces accessoires techniques de rentrée scolaire facilitent la vie

Bose

Pour de nombreuses personnes, les options AirPod d’Apple sont les seuls véritables écouteurs sans fil par lesquels ils ne jurent que. La Écouteurs antibruit Bose QuietComfort sont plus polyvalents et peuvent être ajustés pour s’adapter à toutes les situations. Par exemple, lorsque vous étudiez, vous pouvez augmenter l’annulation du bruit jusqu’à son plus haut niveau et lorsque vous vous rendez en cours et en revenir, vous pouvez désactiver complètement l’annulation du bruit, afin que vous puissiez profiter de votre musique, podcast ou autre, plus en toute sécurité . Les écouteurs et leur boîtier de charge ont une grande autonomie de batterie, vous n’aurez donc pas à vous soucier de trimballer un chargeur toute la journée. C’est vraiment agréable d’avoir une paire d’écouteurs fourre-tout que je peux emporter entre la salle de gym, la bibliothèque et aller en classe à pied.

Lisez notre avis sur les écouteurs Bose QuietComfort.