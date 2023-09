Ces 9 stades utilisent déjà la reconnaissance faciale lors des matchs

Lorsque l’équipe de baseball des Phillies de Philadelphie a présenté son nouveau «Entrée libre » Méthode d’authentification par reconnaissance faciale la semaine dernière, elle avait pour but de diminuer les temps d’attente et accroître l’efficacité. En réalité, selon Axios, c’est exactement le contraire. Des problèmes dans le système ont accidentellement détecté les visages d’autres personnes faisant la queue, obligeant la sécurité à créer une « zone tampon » impromptue pour les caméras. Problèmes ou pas, les Phillies ne sont pas seuls. Autre stades sportifs aux États-Unis ont déjà mis en œuvre ou testent une forme d’authentification par reconnaissance faciale.

Le pitch, qui n’a jusqu’à présent pas été réalisé à Philadelphie, est un simple échange de confidentialité contre plus de commodité. Au Citizens Bank Park de Philadelphie, les fans intéressés par l’entrée Go-Ahead doivent télécharger la dernière version du Application MLB Ballpark et soumettez un selfie de leur visage. Une fois inscrits, les supporters peuvent ensuite entrer dans le stade où les caméras tenteront de reconnaître leurs visages. . Puisque ce visage est lié à leur billet, ils peuvent entrer dans le stade sans jamais sortir leur téléphone ou chercher des billets dans leurs poches.

La popularité croissante de la reconnaissance faciale dans les stades et des salles de concert comme le Madison Square Garden a suscité les critiques des défenseurs de la vie privée qui affirment que la technologie ne fonctionne pas aussi bien pour les femmes ou les non-utilisateurs. personne blanche. UN coalition de plus de 100 artistesdont le groupe de rock Rage Against the Machine, a récemment signé un engagement plus tôt cette année à boycotter les représentations dans les stades utilisant cette technologie. Les artistes ont réussi empêcher la reconnaissance faciale est mise en œuvre dans certains des plus grands festivals de musique du monde, mais empêcher l’expansion de la technologie dans le sport s’avère être une tâche plus difficile. Les joueurs ne montent pas la même offensive que les artistes ; il n’y a pas de jeux d’exhibition destinés à mettre en évidence d’éventuelles incursions dans la vie privée.

Continuez à lire pour voir certains des principaux stades sportifs utilisant déjà la reconnaissance faciale.