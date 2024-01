Ces 8 examens de santé devraient figurer à votre calendrier pour 2024, selon les médecins

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Au-delà des résolutions communes concernant l’alimentation et l’exercice physique, la nouvelle année est le moment idéal pour faire le point sur les recommandations examens de santé et inscrivez-les au calendrier, disent les experts.

Les décisions de sélection de chaque personne dépendront de facteurs individuels tels que le sexe, les conditions médicales, les antécédents familiaux et d’autres facteurs.

“Même si vous vous sentez bien, la détection précoce est votre meilleure arme contre le cancer”, a déclaré Eric D. Whitman, MD, directeur médical du système Atlantic Health System Cancer Care dans le New Jersey, à Fox News Digital.

DÉPISTAGES DU CANCER : VOICI 5 TYPES ET INFORMATIONS CRITIQUES À SAVOIR SUR CHACUN

“Quand cela vient à tout type de cancer plus vous l’attrapez tôt, meilleurs sont votre taux de survie et votre capacité à traiter le cancer.

Outre le cancer, la surveillance préventive est également importante pour d’autres maladies.

Vous trouverez ci-dessous huit des examens de santé les plus importants partagés par les médecins avec Fox News Digital.

1. Mammographie pour le cancer du sein

Les lignes directrices actuelles du Groupe de travail sur les services préventifs des États-Unis (USPSTF) recommandent aux femmes âgées de 40 à 49 ans de discuter des risques et des avantages des mammographies biennales avec leur médecin.

Pour les femmes de 50 ans et plus, des mammographies régulières sont recommandées tous les deux ans.

DÉPISTAGES ANNUELS DU CANCER DU SEIN LIÉS À UN RISQUE PLUS FAIBLE DE DÉCÈS, SELON UNE ÉTUDE

“Cela dit, les femmes ayant un antécédents familiaux de cancer du sein ou des mutations génétiques comme BRCA1/2 peuvent nécessiter un dépistage plus précoce ou plus fréquent”, a déclaré Eric D. Whitman, MD, directeur médical du système Atlantic Health System Cancer Care dans le New Jersey, à Fox News Digital.

2. Coloscopie pour le cancer colorectal

Les adultes à risque moyen âgés de 50 à 75 ans devraient subir régulièrement des coloscopies tous les 10 ans, a déclaré Whitman.

“Les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal les maladies inflammatoires de l’intestin ou certains syndromes génétiques peuvent nécessiter des coloscopies plus précoces ou plus fréquentes”, a-t-il déclaré.

Les tests de selles comme le FIT (test immunochimique fécal) ou le Cologuard peuvent être des options alternatives pour certains patients, a-t-il ajouté.

“Il est important de discuter de vos options avec un médecin afin de créer une stratégie de dépistage qui vous convient le mieux”, a déclaré Whitman.

3. Dépistages du cancer de la peau

Les adultes de tous âges devraient effectuer des examens cutanés réguliers et signaler tout changement suspect à leur médecin, a conseillé Whitman.

Il recommande également de consulter un dermatologue chaque année pour un dépistage.

“Les adultes présentant un risque plus élevé en raison d’une peau claire, d’une exposition au soleil ou d’antécédents familiaux peuvent avoir besoin d’examens cutanés professionnels plus fréquemment”, a-t-il déclaré.

UN VACCIN CONTRE LE CANCER MORTEL DE LA PEAU MONTRE DES RÉSULTATS « RÉNOVATEURS » LORS D’UN ESSAI CLINIQUE

“Détection précoce de cancer de la peau en particulier le mélanome, est crucial”, a ajouté le médecin.

“Soyez conscient des ABCDE du mélanome (asymétrie, irrégularité des bordures, variation de couleur, diamètre et évolution) et consultez rapidement votre médecin si vous remarquez des changements préoccupants.”

4. Dépistages de santé cardiaque

Bien que maladie cardiaque reste l’une des principales causes de décès, mais dans de nombreux cas, elle peut être évitée ou gérée grâce à un dépistage proactif et à des modifications du mode de vie.

Le Dr Anjali Dutta, spécialiste des maladies cardiovasculaires à l’Atlantic Health System dans le New Jersey, recommande aux gens de subir des examens de santé et des dépistages annuels dès l’âge de 21 ans.

“Ces visites devraient inclure des évaluations de base de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, du poids et des analyses de sang générales, y compris une formule sanguine complète (CBC), un panel métabolique complet (CMP) et l’hémoglobine A1c (HbA1c)”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

“Cette base de référence peut révéler des problèmes potentiels tels que taux de cholestérol élevé le diabète ou les premiers signes de maladie cardiaque.

Pour les patients dont les résultats sont normaux, ce dépistage peut être répété tous les deux à trois ans, selon Dutta.

GOOGLE RÉVÈLE LES 10 PRINCIPALES RECHERCHES DE SANTÉ DE 2023 — ET LES EXPERTS Y RÉPONDENT

Pour ceux qui présentent des facteurs de risque comme l’hypertension ou des antécédents familiaux de maladie cardiaque, il a déclaré que les dépistages annuels sont cruciaux.

Le médecin recommande également un ECG de base vers l’âge de 40 ans, mais les personnes plus jeunes ayant des antécédents familiaux de maladie cardiaque, d’arythmies ou de symptômes préoccupants – comme des palpitations ou un essoufflement – ​​peuvent envisager d’en subir un plus tôt.

“Ce test simple peut détecter des anomalies électriques dans votre cœur, révélant potentiellement des risques cachés avant l’apparition des symptômes”, a-t-il déclaré.

Pour les personnes 50 ans et plus Dutta suggère d’envisager un test d’effort, qui évalue la fonction cardiaque à l’effort, ou un échocardiogramme, qui fournit des images détaillées des cavités et des valvules du cœur.

“Ces tests permettent d’identifier des blocages ou des faiblesses avant qu’ils ne provoquent des problèmes majeurs”, a-t-il expliqué.

LA NOUVELLE PROCÉDURE DE TENSION ARTÉRIELLE « CHANGE LA DONNE » POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D’HYPERTENSION NON CONTRÔLÉE, DÉCLARE LES MÉDECINS

Pour les personnes âgées de 40 à 70 ans, Dutta a déclaré qu’un score de calcium coronarien peut également être bénéfique.

“Cet outil de dépistage indolore est révélé par un scanner pour montrer la quantité de plaque accumulée dans vos artères coronaires, offrant ainsi un aperçu de votre risque futur de maladie cardiaque”, a-t-il déclaré.

“Il est essentiel d’avoir une communication ouverte avec votre médecin, même pour des problèmes apparemment mineurs.”

“Ces informations peuvent vous permettre d’adopter des mesures préventives comme une alimentation saine, de l’exercice et une gestion du stress, même si vous ne présentez actuellement aucun symptôme.”

“Il est important de se rappeler qu’un cœur sain ne prospère pas uniquement grâce à des examens”, a ajouté Dutta. “C’est pourquoi il est essentiel d’avoir une communication ouverte avec ton médecin même pour des préoccupations apparemment mineures.

5. Examens de santé du sommeil

Aux États-Unis, on estime que 39 millions d’adultes souffrent d’apnée du sommeil, un troubles du sommeil cela provoque de longues pauses respiratoires et une baisse du taux d’oxygène dans le sang.

Au-delà de perturber le sommeil, cette maladie peut augmenter le risque de nombreuses maladies chroniques et mortelles.

Il s’agit notamment des maladies, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète, du cancer, de la maladie d’Alzheimer et de la mort précoce ou subite, selon le Dr Chelsie Rohrscheib, experte en chef du sommeil chez Wesper, une société basée à New York. entreprise qui fabrique une technologie de diagnostic des troubles du sommeil.

“Le dépistage de l’apnée du sommeil est recommandé aux personnes présentant tout ou partie des symptômes suivants : qualité de sommeil chroniquement mauvaise et somnolence diurne excessive, ronflement, dysfonctionnement cognitif, maux de tête matinaux, réveils haletants ou étouffés, insomnie chronique, hypertension artérielle. ou un trouble du rythme cardiaque, des mictions nocturnes fréquentes et une mauvaise humeur ou santé mentale “, a déclaré Rohrscheib à Fox News Digital.

L’apnée du sommeil est plus facile à dépister grâce à la disponibilité de tests du sommeil à domicile, qui peuvent détecter l’apnée du sommeil pendant que le patient dort dans son propre lit, a noté l’expert.

6. Dépistages du cancer du col de l’utérus

Chaque année, environ 11 500 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont diagnostiquées et environ 4 000 femmes meurent de la maladie, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

UN MÉDICAMENT CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS AUGMENTE LE TAUX DE SURVIE DE 30 % PAR RAPPORT À LA CHIMIOTHÉRAPIE : « CHANGEMENT DE GAME »

Le Dr Jeff Gordon, directeur médical de l’hématologie-oncologie à l’UMass Memorial Health-Harrington, recommande aux femmes de subir un dépistage du cancer du col de l’utérus à l’âge de 25 ans et de subir un test primaire du virus du papillome humain (VPH) tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 65 ans.

Après ce point, aucun dépistage n’est nécessaire s’il n’y a pas d’antécédents de maladie au cours des 25 dernières années et s’il y a eu un « dépistage préalable négatif adéquat » au cours des 10 années précédentes, a déclaré Gordon à Fox News Digital.

Si un test primaire du VPH n’est pas disponible, le médecin – qui est également sénateur de l’État du Connecticut et siège au comité de santé publique – recommande un test Pap combiné à un test HPV tous les cinq ans ou un test Pap seul tous les trois ans.

7. Dépistages du cancer de la prostate

Quelque 288 300 nouveaux cas de cancer de la prostate ont été diagnostiqués aux États-Unis en 2023, et environ 34 700 hommes sont décédés de la maladie, selon l’American Cancer Society.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

“Les hommes devraient prendre des décisions éclairées avec leur médecin sur les bénéfices possibles des tests PSA (antigène spécifique de la prostate) à partir de 50 ans pour un risque moyen, ou plus tôt en cas de risque plus élevé”, a déclaré Gordon à Fox News Digital.

“Un toucher rectal numérique de la prostate est également envisagé.”

8. Examens rétiniens

Les cas de rétinopathie diabétique, une complication du diabète qui touche les yeux, devraient augmenter de 72 % d’ici 2050, selon le CDC.

“ Dépistages oculaires et la détection précoce peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète », a déclaré le Dr Michael D. Abramoff, spécialiste de la rétine basé dans l’Iowa et fondateur et président exécutif de Digital Diagnostics, une société de technologie de la santé basée sur l’intelligence artificielle.

Bien que les dépistages oculaires soient importants à tout âge, environ un tiers des…