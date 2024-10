Ces 8 choses pourraient augmenter votre risque de prédiabète

Le prédiabète, précurseur du diabète de type 2, est une maladie qui survient lorsque votre taux de sucre dans le sang est supérieur aux niveaux habituels. Le nombre de personnes atteintes de cette maladie augmente à travers le pays, ce qui est préoccupant car le prédiabète peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2, une maladie cardiaque et d’autres complications.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 86 millions d’Américains souffrent désormais de prédiabète. Cela représente 1 adulte sur 3. Sur ces 86 millions de personnes, 9 sur 10 ne savent pas qu’elles en sont atteintes, et on prévoit que d’ici 2030, 470 millions de personnes dans le monde seront atteintes de cette maladie.

Ces statistiques stupéfiantes pourraient vous amener à vous poser quelques questions : est-ce que je souffre déjà de prédiabète ? Comment savoir si je suis à risque ? Si un membre de votre famille proche vit avec le diabète, vous pourriez être curieux de savoir quelle est votre probabilité de développer ce diabète. Existe-t-il des signes avant-coureurs ou des indications qui peuvent vous indiquer que votre glycémie est plus élevée qu’elle ne devrait l’être ? Devriez-vous commencer à vérifier votre propre glycémie aux côtés de votre proche ? Étant donné que le diabète peut être héréditaire, il est naturel de se demander si vous êtes à risque et comment il pourrait se développer.

Heureusement, grâce à une alimentation saine et à des changements de mode de vie, le diabète peut être retardé et les complications peuvent être évitées. De plus, toutes les personnes qui développent un prédiabète ne développeront pas un diabète à part entière. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le prédiabète, ses symptômes, les facteurs qui peuvent augmenter vos risques de le développer et ce que vous pouvez faire pour le prévenir.

8 facteurs de risque du prédiabète

Vous pourriez être plus à risque de prédiabète que les autres si :

Votre IMC est dans la catégorie du surpoids. Vous avez 45 ans ou plus. Votre parent ou frère ou sœur souffre de diabète de type 2. Vous êtes physiquement actif moins de 3 fois par semaine. Vous avez déjà donné naissance à un bébé qui pesait plus de 9 livres. Vous avez déjà eu du diabète pendant votre grossesse (diabète gestationnel). Vous avez des antécédents de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) Si vous vous identifiez comme afro-américain, hispanique/latino-américain, amérindien, insulaire du Pacifique ou américain d’origine asiatique, ces populations peuvent présenter un risque particulièrement élevé de diabète de type 2.

Si vous présentez un ou plusieurs de ces facteurs de risque, parlez de vos risques à votre médecin et demandez-lui si vous devez subir un test de dépistage du prédiabète.

Qu’est-ce que le prédiabète ?

Le prédiabète, également connu sous le nom de « glycémie à jeun altérée » ou « intolérance au glucose », survient lorsque le taux de sucre dans le sang est légèrement supérieur à la normale, mais pas aussi élevé qu’avec le diabète. La glycémie augmente lorsque vous consommez des aliments, principalement des glucides. L’insuline, sécrétée par votre pancréas, est la principale hormone qui traite le sucre dans votre sang et aide à contrôler la glycémie. Chez les personnes atteintes de prédiabète et de diabète, deux choses peuvent se produire : soit votre pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, soit vos cellules ne répondent pas à l’insuline produite par le pancréas.

Lorsque votre corps ne répond pas à l’insuline et ne peut pas traiter le sucre dans le sang, vous développez une maladie appelée résistance à l’insuline. Cela provoque une cascade d’événements : pour traiter le sucre dans le sang, votre corps produit de l’insuline supplémentaire. À mesure que le temps passe et qu’aucun changement de style de vie n’est apporté, la résistance à l’insuline s’aggrave. Le corps ne peut pas compenser les niveaux élevés de sucre dans le sang et le diabète de type 2 s’installe.

Pour recevoir un diagnostic de prédiabète, votre glycémie à jeun doit être comprise entre 100 et 125 mg/dl (milligrammes/décilitre). L’hémoglobine A1C (HbA1c) est également un indicateur des tendances glycémiques, et un niveau compris entre 5,7 % et 6,4 % est révélateur d’un prédiabète.

Le prédiabète est un facteur de risque de maladie cardiaque et affecte généralement les petites artères, augmentant ainsi le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque.

Symptômes du prédiabète

Le prédiabète est une maladie « silencieuse ». Il ne présente généralement aucun symptôme. Vous pourriez vous sentir normal pendant que la maladie progresse, et cela peut durer plusieurs années.

Les examens médicaux annuels peuvent vous aider à détecter des taux de sucre dans le sang inhabituellement élevés. La plupart des prestataires de soins de santé vérifient la glycémie lors d’un rendez-vous régulier. Si vos chiffres présentent une tendance inhabituelle, votre médecin peut demander des analyses de sang pour rechercher un prédiabète.

4 façons de réduire votre risque de prédiabète

Si vous recevez un diagnostic de prédiabète, suivre ces étapes peut aider à prévenir la progression vers le diabète :

1. Maintenir un poids santé

Si vous êtes en surpoids, perdre un peu de poids peut réduire votre risque de développer un diabète. Même une perte de 7 % de votre poids corporel peut réduire votre risque de diabète de type 2 de 58 %. Pour quelqu’un qui pèse 200 livres, cela représenterait une perte de poids de 14 livres. Mais n’oubliez pas qu’une perte de poids saine et durable est de 1 à 2 livres par semaine.

2. Déplacez-vous davantage

Faites de l’exercice régulièrement. Trente minutes d’activité physique cinq fois par semaine peuvent réduire votre risque. Choisissez une activité (danse, natation, course) que vous aimez, puis bougez. Et rappelez-vous que tout mouvement compte. Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur et levez-vous de votre bureau toutes les heures. Ces petits mouvements peuvent s’accumuler au cours de la journée.

3. Adoptez une alimentation équilibrée

Faire des choix alimentaires sains et développer des habitudes alimentaires bénéfiques pour votre santé peuvent grandement contribuer à réduire votre risque de diabète. Le régime méditerranéen, riche en céréales complètes, fruits, légumes et poisson, a démontré son potentiel pour réduire le risque de diabète. Une revue de la littérature a conclu qu’une plus grande adhésion au régime méditerranéen est liée à une réduction de 19 % du risque de diabète.

4. Investissez dans un glucomètre

Un glucomètre peut être un outil utile pour vérifier votre glycémie à la maison. Si vous souffrez de prédiabète, surveiller votre glycémie peut vous aider à apporter les changements nécessaires à votre alimentation et également agir comme un facteur de motivation.

L’essentiel

Ces changements dans votre mode de vie peuvent faire une énorme différence et réduire votre risque de développer un diabète. Les médicaments comme la metformine réussissent à réduire le risque de diabète, mais parlez-en à votre médecin pour savoir si vous en avez besoin. Les modifications du mode de vie sont plus efficaces que les médicaments pour réduire les symptômes du prédiabète, abaisser le taux de sucre dans le sang et empêcher la maladie d’évoluer vers le diabète de type 2.