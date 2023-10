Ces 8 appareils de streaming font de parfaits cadeaux de vacances en 2023

50 $ chez Walmart Chromecast avec Google TV 4K Deuxième meilleur streamer au classement général 30 $ sur Amazon Chromecast avec Google TV HD Meilleur appareil de streaming avec HD Afficher plus (3 articles)



Les journées deviennent plus courtes et plus froides, ce qui signifie qu’il n’y a pas de meilleur moment pour se blottir sur le canapé et regarder vos films et émissions préférés. C’est précisément pourquoi un appareil de streaming constitue le cadeau de vacances idéal pour vos amis et vos proches. Même si la plupart des téléviseurs intelligents sont dotés d’une gamme de services de streaming, un streamer dédié tel qu’un Roku ou un Fire TV Stick améliorera certainement votre expérience.

Cette histoire fait partie de Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Nous avons examiné pratiquement tous les appareils de streaming et les principaux systèmes de télévision intelligente disponibles sur le marché aujourd’hui, notamment Roku, Amazon Fire TV, Apple TV et Google Chromecast. Ces appareils de streaming complémentaires ont souvent plus d’applications, une meilleure recherche, des télécommandes plus simples et des mises à jour plus fréquentes que l’intelligence intégrée à votre téléviseur, surtout si vous possédez un modèle plus ancien.

Nous avons dressé une liste des meilleurs cadeaux d’appareils de streaming pour la saison des fêtes 2023, et le Roku Streaming Stick 4K et le Roku Express 4K Plus sont au coude à coude dans la course pour notre premier choix global. Le Roku Express 4K Plus est normalement moins cher que le Streaming Stick 4K, c’est donc généralement notre premier choix Roku. Mais les prix de vente ont fluctué sur ces deux modèles, nous recommandons donc généralement le moins cher des deux.

Cela dit, Roku fait face à une concurrence féroce de la part d’Amazon, d’Apple et de Google, qui proposent également de nombreux appareils de streaming stick et streaming box.

Sarah Tew/CNET Roku est notre système de streaming préféré, avec le plus grand nombre d’options d’applications de streaming, l’interface de plateforme de streaming la plus simple et la meilleure recherche. Il dispose également d’une plate-forme indépendante du contenu qui ne pousse aucun fournisseur de services de streaming multimédia, comme Amazon Prime Video ou Apple, par rapport à un autre. L’Express 4K Plus est l’une des options de télévision en streaming les moins chères avec 4K HDR. (Même si votre téléviseur actuel ne prend pas en charge ces formats, votre prochain le fera probablement.) Grâce à la mise à jour AirPlay, cet appareil 4K Roku est l’un des moyens les moins coûteux de connecter votre iPhone ou autre appareil Apple à votre téléviseur. Le Roku Express fonctionne avec les assistants vocaux les plus populaires : Amazon Alexa, Siri et Google Assistant. C’est un excellent cadeau pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti du streaming sans se ruiner. Lisez notre revue Roku Express 4K Plus.

Sarah Tew/CNET Le Streaming Stick 4K prend en charge Dolby Vision HDR, contrairement à l’Express 4K Plus. L’autre différence principale entre les deux est la conception rectangulaire étroite du Streaming Stick 4K, qui se branche directement sur un emplacement HDMI à l’arrière du téléviseur. Les deux streamers offrent une télécommande vocale, un streaming 4K HDR et l’excellente interface de Roku, que nous aimons mieux que Fire TV ou Google TV. Nous ne sommes généralement pas convaincus par la mise à niveau Dolby Vision, principalement parce que nous ne pensons pas qu’elle offre une amélioration majeure de la qualité d’image par rapport au HDR standard. Mais nous pensons que cela vaut la peine d’acheter le Streaming Stick 4K lorsque le prix est identique ou moins cher que l’Express 4K Plus. Lisez notre revue du Roku Streaming Stick 4K.

David Katzmaier/CNET Ceux qui cherchent à offrir Google devraient adorer le Chromecast avec Google TV 4K. Ce n’est pas aussi bon que le Roku Express 4K Plus, mais cette clé de streaming se rapproche de tout autre appareil du marché. Il surpasse ce Roku en ajoutant la compatibilité Dolby Vision, mais sa plus grande force en matière d’appareil intelligent est la recherche vocale de Google Assistant, qui fonctionne bien pour trouver des contenus à regarder. Nous apprécions également l’intégration impressionnante avec d’autres services Google, tels que Google Photos et YouTube TV. L’interface est plus évoluée que celle de Roku, mais en fin de compte, nous préférons l’approche plus simple et les résultats de recherche simples de Roku. Cela dit, le nouveau périphérique de streaming multimédia Chromecast constitue un meilleur choix de streaming intelligent pour ceux qui vivent déjà dans le monde de Google. Lisez notre revue Chromecast avec Google TV.

Sarah Seigneur/CNET Chromecast avec Google TV HD est de loin le meilleur appareil de streaming d’entrée de gamme uniquement HD que vous puissiez trouver. Si vous recherchez un streamer bon marché pour votre téléviseur HD, c’est celui qu’il vous faut. Il est rapide et offre le même design et la même télécommande que le Chromecast avec Google 4K, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de visibilité directe pour fonctionner et peut contrôler de manière transparente l’alimentation, le volume et les entrées de votre téléviseur. Il est également livré avec un bouton intégré pour accéder à Google Assistant.

Sarah Tew/CNET Commençons par mettre cela de côté : si vous préférez la simplicité des menus basés sur les applications de Roku, vous préférerez peut-être le Roku Express. Mais le Lite surpasse l’Express en termes de fonctionnalités pour le prix. Le plus grand avantage de ce Fire TV Stick est une télécommande avec recherche et contrôle vocal intégrés (le Roku le moins cher avec une télécommande vocale est l’Express 4K Plus), grâce à Alexa. La télécommande du Fire Stick n’a pas non plus besoin de visibilité directe pour fonctionner. Si vous recherchez un cadeau moins cher, le Lite est votre meilleur choix en matière d’appareil de streaming. Lisez notre revue Amazon Fire TV Stick Lite.

David Katzmaier/CNET La feuille parfaite pour les streamers 4K abordables ci-dessus, la dernière Apple TV 4K coûte cher, mais constitue un bon choix pour les personnes qui souhaitent cocher toutes les cases de fonctionnalités – ou qui souhaitent simplement qu’un appareil Apple utilise Apple Arcade pour jouer ou prendre profiter pleinement de leurs forfaits d’abonnement Apple One. Les puristes de la vidéo apprécieront sa fonction flexible de streaming multimédia HDR et d’étalonnage TV. Cependant, pour la plupart des gens, le vénérable streamer télécommandé d’Apple ne vaut tout simplement pas son prix, surtout maintenant que Roku possède presque toutes les principales applications et AirPlay. Si vous voulez vraiment Dolby Vision, vous pouvez le trouver sur les appareils Roku, Google et Amazon à moins de la moitié du prix. Lisez notre revue Apple TV 4K.

Amazone Si vous recherchez un appareil rapide, ne cherchez pas plus loin que le dernier Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le 4K Max mis à niveau comprend un processeur quadricœur de 2 GHz, la prise en charge des connexions Wi-Fi 6E et 16 Go de stockage interne. Le Max charge les applications de contenu 4K presque immédiatement et la navigation dans le système est rapide et fluide. L’inconvénient du Max est sa plate-forme Fire TV et le fait que les publicités sont mises en évidence partout. Nous n’apprécions tout simplement pas que le téléviseur devienne un panneau d’affichage rotatif géant pour du contenu ou des publicités lorsqu’il est en mode économiseur d’écran. Mais c’est un bon choix pour l’amateur d’Amazon sur votre liste. Le Fire TV Stick 4K Max est le meilleur Fire Stick sur le marché aujourd’hui, et il vaut l’argent supplémentaire par rapport au Fire TV Stick 4K standard. Lisez notre revue Amazon Fire TV Stick 4K Max.