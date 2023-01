"Ces 8 années ont été les pires": Somy Ali sur sa relation avec Salman Khan

Somy Ali, une ancienne actrice qui est maintenant une militante sociale et qui était également l’ex-petite amie de Salman Khan, parle fréquemment des violences physiques qu’il a subies pendant qu’ils étaient ensemble.

Somy Ali a partagé sur les réseaux sociaux les violences domestiques qu’elle a subies à cause de Salman Khan. Mais d’une manière ou d’une autre, elle a supprimé ces messages dans le passé, mais maintenant, elle a donné les raisons pour lesquelles elle a supprimé ces messages et a également déclaré que “les huit années passées avec lui ont été les pires années de toute mon existence”.

Pointant du doigt les questions posées au sujet de la suppression de ces messages, elle écrit : “Oui, parce que j’avais utilisé des grossièretés et que ma colère a eu raison de moi. En tant que directrice exécutive d’une ONG, cela ne me convenait pas d’avoir messages grossiers sur mes réseaux sociaux. Ainsi, je les ai supprimés.”

Parlons d’une autre question que les gens lui posent souvent : que s’est-il passé entre Somy Ali et Salman Khan ?

Elle a répondu à cela dans le post en disant : “Les huit années passées avec lui ont été les pires années de toute mon existence. En plus des tonnes de liaisons et d’aventures, il me rabaissait constamment en me traitant de laide, de stupide et de stupide. Pas un jour ne s’est passé sans qu’il ne me fasse me sentir inutile et petit.”

“Il ne me reconnaîtrait pas comme sa petite amie en public pendant des années, et quand il l’a finalement fait, il m’insultait devant ses amis et me réprimandait sans arrêt. Je n’ai aucun scrupule à dire que compte tenu de son traitement envers moi, j’ai choisi de avoir des aventures, qui sont essentiellement définies comme la recherche de quelqu’un qui s’occuperait de moi et m’aimerait.”

Elle a expliqué ce qui s’était passé entre elle et Salman dans son message, accusant la star d’actes présumés de misogynie et de coups de femme, “quelqu’un qui ne m’insulterait pas et serait en fait gentil avec moi. Malheureusement, j’ignorais que ces hommes utilisaient simplement moi et je construisais un avenir avec chaque affaire alors que j”étais simplement utilisé. Quand Salman a appris ces affaires, il a eu le courage après m”avoir battu en disant que je suis un homme et que seuls les hommes peuvent tromper pas les femmes. J”étais consterné par cette déclaration et le sexisme qui s’en dégageait. N’oublions pas que ce n’est pas parce que Salman ou quelqu’un d’autre est gentil avec vous qu’ils sont pareils avec les autres. J’ai eu le pire en termes d’abus verbaux, sexuels et physiques.

Elle a également parlé de la raison: “Qu’est-ce qui vous a pris si longtemps pour sortir et parler de ce que vous avez vécu avec Salman Khan?”

“Ce n’est en aucun cas une nouvelle de dernière heure. Parcourez n’importe quel tabloïd ou magazine de cinéma du début des années 90 à 1999 et vous lirez des articles sur Somy victime d’abus physiques de la part de Salman”, a-t-elle déclaré.

Après Somy Ali, Salman Khan a été lié à des actrices comme Sangeeta Bijlani, Katrina Kaif et Aishwarya Rai, qui est maintenant mariée à Abhishek Bachchan. Selon certaines rumeurs, Salman Khan fréquenterait actuellement le mannequin Iulia Vantur.