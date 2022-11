Ces 7 offres Walmart Black Friday et Cyber ​​​​Monday battent toujours les prix d’Amazon

Walmart et les ventes vont de pair comme le chocolat chaud et les guimauves. Vous pouvez toujours profiter de Walmart Vendredi noir offres alors même que le géant de la vente au détail se prépare pour Cyber ​​lundi, ce qui reste de toute façon. Malgré la concurrence intense des vacances de Amazone, Meilleur achat, Cible et d’autres détaillants en ligne, Walmart propose toujours certaines des meilleures ventes du Black Friday que vous trouverez dans la vraie vie ou en ligne. Il existe des offres sur les produits de Nintendo, Google, Hot Wheels, Yankee Candle et la propre marque Onn de Walmart.

Alors que les prix oscillent entre les détaillants, les acheteurs avertis peuvent identifier offres en ligne pour économiser beaucoup d’argent pendant la saison des cadeaux des fêtes… mais c’est encore mieux quand quelqu’un d’autre fait le travail pour vous. Nous avons passé au peigne fin Walmart offres, à la recherche des meilleures affaires et des produits qui ne sont pas disponibles sur Amazoneainsi que des remises et des offres qui semblent actuellement exclusives à Walmart.

Les prix et la disponibilité des produits sont en constante évolution, mais ce sont quelques-unes des meilleures offres Walmart que vous pouvez trouver en ce moment.

Walmart Vous pouvez vous procurer un téléviseur 70 pouces avec 4K UHD et Dolby Vision HDR et HDR10 pour moins de 500 $, bien moins en fait. L’ensemble comprend trois ports HDMI 2.1, Apple AirPlay et Chromecast intégrés, et la prise en charge d’Apple Home et de Google Assistant. Le téléviseur intelligent Vizio 70 pouces le moins cher à Amazon coûte actuellement 798 $et le même modèle (V705x-J03) commence à 830 $.

Walmart Ces écouteurs portables de poche contiennent un puissant coup de poing dans un emballage compact – JLab dit qu’ils ont le plus petit ajustement jamais réalisé. Les écouteurs vous offrent 32 heures de temps de jeu au total – huit à partir des écouteurs eux-mêmes et 24 à partir du boîtier de charge. Un microphone intégré facilite la communication claire lors des appels téléphoniques. Amazon vend actuellement le mêmes écouteurs pour 50 % de plus à 15 $. Vous recevez des alertes de prix pour Écouteurs Bluetooth JLab Go Air Pop avec boîtier de charge : 10 $

Walmart Ce téléviseur intelligent haute définition d’Onn vous permettra de regarder vos films et émissions HD préférés en un rien de temps. (Malgré son nom, la diagonale réelle est de 49,5 pouces.) Les fonctionnalités Roku intégrées vous permettent d’ajouter facilement des services tels que Netflix, Amazon Prime, Disney, Hulu et Peacock. Mieux encore, il se vend actuellement 148 $ chez Walmart.

Walmart Cet ensemble de jeu Kinetic Sand combine le plaisir des œufs de dinosaures Dig It Up avec le terrain infiniment unique du sable cinétique. Au milieu de la livre et demie de sable, il y a des os de trois dinosaures que les jeunes peuvent découvrir et assembler. Le récipient refermable a une poignée facile à saisir pour les jeunes mains et comprend un râteau et un couteau pour aider les enfants à créer des paysages sans fin pour que les dinosaures assemblés se déchaînent. L’ensemble Kinetic Sand Dino Xplorer coûte actuellement 20 $ chez Walmart et n’est pas disponible sur Amazon. Vous recevez des alertes de prix pour Kinetic Sand, Set Dino Xplorer

Walmart Vous pouvez trouver de nombreux Google Nest Mini titulaires sur Amazon, mais bonne chance pour localiser l’un des appareils réels. Walmart a beaucoup sur le haut-parleur intelligent d’entrée de gamme de Google. Écoutez votre musique n’importe où ou posez à Google toutes les questions qui vous viennent à l’esprit. Le prix habituel de Walmart de 50 $ a été ramené à 18 $ pour le Black Friday. Lisez notre avis sur Google Nest Mini. Vous recevez des alertes de prix pour Google Nest Mini (2e génération, anthracite)

Walmart Admet le. Vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemblaient les filles de Rainbow High – Ruby Anderson, Sunny Madison, Jade Hunter, Skyler Bradshaw, Violet Willow – avant de se rencontrer au lycée. Cet ensemble exclusif de cinq poupées montre les filles en tant qu’élèves du premier cycle du secondaire, et il n’est disponible que chez Walmart. Vous recevez des alertes de prix pour Rainbow High Exclusive with 5 Jr High Fashion Doll Favorites 4 ans et plus