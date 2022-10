Ces 7 céréales ne sont pas éligibles

Les produits alimentaires réglementés par la Food and Drug Administration des États-Unis doivent désormais répondre à certains critères pour être étiquetés comme “sains”, conformément à une nouvelle règle proposée par l’agence le 28 septembre.

Et de nombreuses céréales populaires, y compris celles que vous pensez peut-être saines, ne rentreraient pas sous cette étiquette.

Pour être considérés comme “sains”, les produits doivent s’aligner sur la mise à jour de la FDA Étiquette de valeur nutritive et le courant Directives diététiques pour les Américainsselon son annonce.

L’agence a utilisé les céréales comme exemple pour détailler les nouveaux critères.

Pour un label sain de la FDA, les céréales doivent contenir trois quarts d’once de grains entiers et pas plus de 1 gramme de graisses saturées, 230 milligrammes de sodium et 2,5 grammes de sucres ajoutés.