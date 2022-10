Ces 7 céréales ne peuvent plus revendiquer l’étiquette «saine» selon la règle de la FDA

13 octobre 2022 – Des générations d’Américains ont grandi en se faisant dire que les céréales pour petit-déjeuner comme les Corn Flakes et le Raisin Bran étaient des moyens sains de commencer leurs journées.

Mais maintenant, en vertu de nouvelles directives fédérales, ces céréales et autres piliers de la table du petit-déjeuner ne peuvent plus faire cette affirmation.

Les orientations ont été proposées après la Conférence de la Maison Blanche sur la faim, la nutrition et la santé, “ainsi que la publication de la stratégie nationale connexe, qui vise à éliminer la faim, à améliorer la nutrition et l’activité physique, à réduire les maladies liées à l’alimentation et à combler les écarts de disparité”. d’ici 2030 », a écrit la FDA dans un communiqué de presse.

Pour être considérés comme « sains », les aliments doivent répondre à certains critères. La FDA a utilisé les céréales comme exemple pour illustrer comment les directives affectent la façon dont les aliments seront présentés aux consommateurs.

Pour cette étiquette “saine”, les céréales ont besoin de trois quarts d’onces de grains entiers et pas plus de 1 gramme de graisses saturées, 230 milligrammes de sodium et 2,5 grammes de sucres ajoutés, CNBC signalé.

Voici sept marques américaines courantes qui ne répondent pas aux normes de l’étiquette “saine”: