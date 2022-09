Ces 7 appareils de streaming font de parfaits cadeaux de vacances

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les températures baissent, ce qui signifie qu’il est temps d’allumer le téléviseur. Rien n’est aussi confortable que de se blottir devant la la télé regarder votre émissions préférées. De nombreuses personnes utilisent un diffuseur multimédiacomme un Roku ou Bâton TV Fire, pour regarder leur télévision. Donc, si vous cherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, il est peut-être temps de jeter un coup d’œil à certains des cadeaux les plus polyvalents du monde de la technologie : le appareil de diffusion en continu. Ces lecteurs sont suffisamment petits pour tenir dans un bas, mais suffisamment puissants pour offrir du divertissement à toute la famille. Donc, si vous cherchez à offrir en cadeau diffusion mais que vous ne savez pas quel appareil fonctionnera le mieux, vous êtes au bon endroit.

Nous avons examiné presque tous les appareils de diffusion en continu et les principaux systèmes de télévision intelligente sur le marché aujourd’hui, y compris Roku, Google Chromecast, Amazon Fire TV et Apple TV. Ces appareils de streaming supplémentaires ont souvent des télécommandes plus simples, plus d’applications, une meilleure recherche et des mises à jour plus fréquentes que les smarts intégrés à votre téléviseur, en particulier les modèles plus anciens.

Nous avons rassemblé une liste des meilleurs appareils de streaming pour la saison des vacances 2022, et le Bâton de diffusion en continu Roku 4K et le Roku Express 4K Plus sont au coude à coude dans la course pour notre premier choix général. Le Roku Express 4K Plus est normalement moins cher que le Streaming Stick 4K, c’est donc généralement notre premier choix Roku. Mais les prix de vente ont fluctué sur ces deux modèles, nous recommandons donc généralement le moins cher des deux.

Cela dit, Roku fait face à une concurrence féroce de la part d’Amazon, d’Apple et de Google, qui proposent également de nombreux appareils de streaming stick et streaming box.

Lire la suite: Meilleur service de streaming de 2022

Sarah Tew / Crumpe Roku est notre système de streaming préféré, avec le plus d’options d’applications de streaming, l’interface de plateforme de streaming la plus simple et la meilleure recherche. Il dispose également d’une plate-forme indépendante du contenu qui ne pousse aucun fournisseur de services de streaming multimédia, comme Amazon Prime Video ou Apple, sur un autre. L’Express 4K Plus est l’une des options de télévision en streaming les moins chères avec 4K HDR. (Même si votre téléviseur actuel ne prend pas en charge ces formats, votre prochain le fera probablement.) Grâce à la mise à jour AirPlay, cet appareil 4K Roku est l’un des moyens les moins coûteux de connecter votre iPhone ou un autre appareil Apple à votre téléviseur. C’est un excellent cadeau pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti du streaming sans se ruiner. Roku Express fonctionne avec les assistants vocaux populaires – Amazon Alexa, Sri ou Hey Google. Lisez notre revue Roku Express 4K Plus. Vous recevez des alertes de prix pour Roku Express 4K Plus (Noir, 2021)

Sarah Tew / Crumpe Le Streaming Stick 4K prend en charge Dolby Vision HDR, contrairement à Express 4K Plus. Il manque également la connexion Ethernet filaire que l’on trouve sur l’Express 4K Plus. L’autre principale différence entre les deux est la conception rectangulaire étroite du Streaming Stick 4K, qui se branche directement sur une fente HDMI à l’arrière du téléviseur. Les deux streamers offrent une télécommande vocale, le streaming 4K HDR et l’excellente interface de Roku, que nous aimons mieux que Fire TV ou Google TV. Nous ne sommes généralement pas vendus sur la mise à niveau Dolby Vision, principalement parce que nous ne pensons pas qu’elle offre une mise à niveau majeure de la qualité d’image par rapport au HDR standard. Mais nous pensons que cela vaut la peine de choisir le Streaming Stick 4K lorsque le prix est le même ou moins cher que l’Express 4K Plus. Lisez notre revue Roku Streaming Stick 4K. Vous recevez des alertes de prix pour Roku Streaming Stick 4K

David Katzmaier/Crumpe Ceux qui cherchent à offrir Google devraient adorer le Chromecast avec le streaming Google TV 4K. Il n’est pas aussi bon que le Roku Express 4K Plus, mais cet appareil de streaming TV se rapproche de tout autre appareil sur le marché. Il surpasse cet appareil en ajoutant la compatibilité Dolby Vision, mais sa plus grande force d’appareil intelligent est la recherche vocale de Google Assistant, qui fonctionne bien pour trouver des choses à regarder. Nous apprécions également l’intégration impressionnante avec d’autres services Google, tels que Google Photos et YouTube TV. L’interface est plus évoluée que Roku, mais en fin de compte, nous préférons l’approche plus simple de Roku et les résultats de recherche sans fioritures. Cela dit, le nouvel appareil de streaming multimédia Chromecast est un meilleur choix d’appareil de streaming intelligent pour ceux qui vivent déjà dans le monde de Google. Lisez notre critique de Chromecast avec Google TV. Vous recevez des alertes de prix pour Chromecast avec Google TV (Snow)

Éliminons cela d’abord : si vous préférez la simplicité des menus basés sur les applications de Roku, vous aimerez peut-être mieux le Roku Express. Mais le Lite surpasse l’Express en termes de fonctionnalités pour le prix. Le plus grand avantage de cette télécommande Fire TV est une télécommande avec recherche et contrôle vocaux intégrés (le Roku le moins cher avec une télécommande vocale est l’Express 4K Plus) grâce à Alexa. La télécommande du Fire Stick n’a pas non plus besoin d’une ligne de mire pour fonctionner. Si vous cherchez un cadeau moins cher, le Lite est votre meilleur pari pour un appareil de streaming. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Stick Lite. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire TV Stick Lite – récepteur multimédia numérique – avec Alexa Voice Remote Lite

Eli Blumenthal/Crumpe Le film parfait pour les streamers 4K abordables ci-dessus, le nouvel Apple TV 4K coûte toujours trop cher, mais c’est un bon choix pour les personnes qui veulent vérifier chaque case de fonctionnalité – ou qui veulent juste qu’un appareil Apple utilise Apple Arcade pour jouer ou profiter pleinement de leurs forfaits d’abonnement Apple One. Les puristes de la vidéo apprécieront sa fonctionnalité flexible de calibrage HDR et TV, tandis que ceux qui possèdent des boîtiers Apple plus anciens adoreront la nouvelle télécommande améliorée. Pour la plupart des gens, cependant, le vénérable streamer de télécommande d’Apple ne vaut tout simplement pas l’argent, surtout maintenant que Roku a presque toutes les principales applications et AirPlay. Si vous voulez vraiment Dolby Vision, vous pouvez le trouver sur les appareils Roku, Google et Amazon à moins de la moitié du prix. Lisez notre revue Apple TV 4K. Vous recevez des alertes de prix pour Apple TV 4K (2021) 32 Go, Noir

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez un appareil rapide, ne cherchez pas plus loin que l’Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Max charge les applications de contenu 4K presque immédiatement et la navigation dans le système est rapide et fluide. Mieux encore, le Max prend en charge le Wi-Fi 6 et presque toutes les dernières normes de lecture, y compris Dolby Vision. L’inconvénient du Max est sa plate-forme Fire TV et le fait que les publicités figurent en bonne place partout. Nous n’apprécions tout simplement pas que le téléviseur devienne un panneau d’affichage rotatif géant pour le contenu ou les publicités en mode économiseur d’écran. Mais c’est un bon choix pour l’amateur d’Amazon sur votre liste. Le Fire TV Stick 4K Max est le meilleur Fire Stick sur le marché aujourd’hui, et il vaut l’argent supplémentaire par rapport au Fire TV Stick 4K standard. Lisez notre critique d’Amazon Fire TV Stick 4K Max. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Fire TV Stick 4K Max

Sarah Tew / Crumpe Bien sûr, c’est un streamer multimédia coûteux à 150 $ – et c’est avant d’ajouter un contrôleur de jeu – mais si vous voulez un lecteur de streaming vidéo polyvalent, le Shield est tout. En plus d’un lecteur multimédia en streaming avec streaming 4K et HDR, il offre une bibliothèque robuste de jeux, à la fois au niveau de la console et Android, Steam Link, Google Assistant intégré avec contrôle intelligent de la maison, accès NAS, capacité de serveur Plex, HDHomeRun l’intégration et bien plus encore. Lisez notre critique du téléviseur Nvidia Shield. Vous recevez des alertes de prix pour NVIDIA Shield TV

Plus de recommandations de cadeaux pour les fêtes