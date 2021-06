Ces 6 nouvelles fonctionnalités douces arrivent sur votre téléphone Android

Google a pris l’habitude de réaliser qu’Android est une plate-forme plutôt cool qui s’améliore constamment sans avoir besoin d’une mise à jour du système et que presque n’importe qui avec un téléphone peut découvrir de nouvelles choses. Aussi étrange que cela puisse être à entendre, le fait est que Google est souvent maladroit avec sa messagerie et n’est pas doué pour faire savoir aux gens que leur téléphone Android peut désormais faire de nouvelles choses. Heureusement, au cours de la dernière année, Google a commencé à envoyer des messages réguliers qui mettent en évidence 5 ou 6 nouvelles fonctionnalités à venir sur les appareils Android et un nouveau lot a été abandonné aujourd’hui.

Au cours des prochains jours et semaines, nous verrons Système d’alertes aux tremblements de terre d’Android étendre à de nouveaux pays avant de se mondialiser, Messages Google obtient une fonctionnalité évoquée pour la première fois il y a quelques semaines, le Emoji Cuisine devient contextuel, plus d’applications ont été ajoutées Raccourcis de l’assistant, émettant mots de passe par la voix est amélioré, et vous pourrez bientôt plus facilement personnaliser votre Android Auto.

Voici les détails:

Pour le système d’alerte aux tremblements de terre, Google a annoncé aujourd’hui son extension à la Turquie, aux Philippines, au Kazakhstan, à la République kirghize, au Tadjikistan, au Turkménistan et à l’Ouzbékistan. L’objectif après ces pays est de l’étendre à l’échelle mondiale au cours du premier semestre 2022. Pour en savoir plus sur les alertes aux tremblements de terre, consultez cet article. Pour le voir en action, consultez cet article. Dans Google Messages, vous pouvez désormais ajouter des étoiles aux messages importants pour vous aider à les retrouver plus facilement par la suite. Appuyez simplement longuement sur un message pour y ajouter une étoile, puis recherchez la catégorie étoilée dans les messages pour voir tout ce que vous avez marqué. Cela a été suggéré pour la première fois il y a quelques semaines et devrait être déployé maintenant. Vous vous souvenez d’Emoji Kitchen, la section emoji personnalisable de Google dans Gboard qui vous permet de mélanger et d’assortir vos emoji préférés ? Vous commencerez bientôt à voir des options contextuelles dans la cuisine Emoji pour mieux vous aider à transmettre ce message émotionnel à votre père le jour de la fête des pères. L’assistant Google vous a permis de lancer des parties spécifiques d’applications depuis la fin de l’année dernière et Google dit que vous devriez jeter un nouveau regard sur les raccourcis de l’assistant pour voir si vos applications préférées fonctionnent maintenant. L’idée ici est que vous pouvez dire à Strava de continuer à courir, de payer votre facture Capital One ou de chausser vos baskets sans ouvrir manuellement une application et sans tapoter. Pour voir quelques exemples d’applications de raccourcis, dites « Hey Google raccourcis ». Pour les personnes handicapées motrices, Google améliore la saisie du mot de passe en faisant en sorte que le système reconnaisse que vous êtes dans un champ de mot de passe et que vous pourriez avoir besoin d’un $ lorsque vous « signez un dollar ». Ils mettent également Gaze Detection en version bêta, qui indique à Voice Access de ne fonctionner que lorsque vous regardez activement votre téléphone. Et enfin, Android Auto va vous permettre de personnaliser votre écran de lancement à partir de votre téléphone, de définir manuellement le mode sombre, d’ouvrir de nouveaux onglets pour les applications multimédias et d’appuyer sur un bouton « retour en haut ». De plus, Android Auto peut désormais lire et envoyer des messages à partir de WhatsApp et de Messages, et installera vos applications préférées de recharge, de stationnement et de navigation pour VE.

Google ne donne pas beaucoup de détails sur le moment où tout cela apparaîtra sur votre téléphone Android. Une partie pourrait être là maintenant alors qu’une grande partie pourrait vraiment arriver plus tard cet été.

// Google