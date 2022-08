Ces 6 graphiques montrent comment la langue change au Canada

Un quart des Canadiens ont maintenant une langue maternelle qui n’est ni l’anglais ni le français, selon les données du recensement récemment publiées sur la langue, ce qui marque un record.

Ces six graphiques – basés sur les données de Statistique Canada du recensement de 2021 – donnent un aperçu des langues que les Canadiens savent parler et de celles qu’ils utilisent à la maison.

Au Québec, le bilinguisme a augmenté de 1,9 point de pourcentage depuis le recensement de 2016. Cela vient après que le Québec a adopté le projet de loi 96 plus tôt cette année dans le but de renforcer la langue française dans la province, en particulier dans les tribunaux, les entreprises et parmi les immigrants de la province.

Parmi les langues autochtones au Canada, la connaissance de l’inuktitut, de l’oji-cri et du nehiyawewin (cri des plaines) est la plus élevée, selon les dernières données du recensement. Statistique Canada a également indiqué que le nombre de Canadiens pouvant parler une langue autochtone a légèrement diminué.

Mais l’agence a mis en garde contre la comparaison des chiffres des recensements précédents, affirmant que la pandémie de COVID-19 a limité sa capacité à compter avec précision les communautés des Premières Nations et autochtones. L’agence a également cité les vagues de chaleur et les incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans le nord de l’Ontario comme des défis lors du processus de recensement. Statistique Canada a déclaré que des comparaisons précises ne peuvent être faites qu’en septembre.

Les données linguistiques offrent un aperçu de la diversité du Canada. À l’aide de l’indice de diversité linguistique, qui mesure la probabilité que deux personnes au hasard aient la même langue maternelle, nous pouvons calculer à quel point chaque province est diversifiée sur le plan linguistique.

Les calculs de CBC News indiquent que le Nunavut et l’Ontario ont les indices les plus élevés, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador a les plus faibles.

Le nombre de Canadiens qui parlent le mandarin, le pendjabi ou l’espagnol à la maison a connu les plus fortes augmentations depuis le recensement de 2016 et ces trois langues demeurent les principales langues non officielles parlées au Canada.

Plusieurs autres langues ont également augmenté depuis le dernier recensement fédéral. Le nombre de Canadiens qui parlent le créole haïtien, par exemple, est 17 fois plus élevé qu’en 2016. Ce bond massif survient après des milliers de Des immigrants haïtiens sont arrivés au Canada ces dernières années, beaucoup ont fui les politiques anti-immigration de l’administration Trump aux États-Unis.

Le tagalog, parlé principalement par les Philippins, est la langue non officielle la plus couramment parlée à la maison dans trois provinces et territoires : le Manitoba, la Saskatchewan et le Yukon.

Le mandarin, la langue officielle de la Chine, est la langue la plus répandue en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le nombre de personnes qui connaissent les langues des signes au Canada — y compris l’American Sign Language (ASL) — a augmenté d’environ 1 000 personnes.