“Ces 6 aliments aideront vos enfants à rester vifs et concentrés mentalement”

Les enfants peuvent être difficiles, les parents devront donc faire preuve de créativité. Voici six aliments pour le cerveau qui aideront vos enfants à rester vifs et concentrés mentalement :

Les premières années de la vie jettent les bases de la santé du cerveau. Études montrent qu’une alimentation nutritive pendant la petite enfance est essentielle pour promouvoir le bien-être à long terme d’un enfant, et que les aliments qu’il mange peuvent impact leur cognition, tempérament, habiletés motrices et développement du langage.

L’ajout de yogourt nature non sucré peut également augmenter l’onctuosité de votre smoothie, les niveaux de protéines et les probiotiques sains pour l’intestin qui stimuler l’humeur .

Pour le meilleur smoothie de superaliments, ajoutez des légumes-feuilles riches en folate et en fibres comme les épinards ou le chou frisé, ainsi que des graines de chia ou des noix pour les acides gras oméga-3, les fibres et les protéines d’origine végétale. Ajoutez ensuite un avocat pour des graisses saines, suivi de myrtilles riches en antioxydants.

Manger une variété colorée de légumes est si important pour obtenir suffisamment de fibres et de phytonutriments, ainsi que pour alimenter tous les deux la santé intestinale et la santé mentale.

Initier votre enfant au poisson à un jeune âge peut augmenter ses chances d’en profiter et de manger des protéines faibles en gras et riches en vitamines pour le reste de sa vie.

Le saumon est doux et assez doux pour les jeunes enfants. C’est aussi une bonne source de vitamine B12 et d’oméga-3, qui promouvoir développement sain du cerveau et humeur plus heureuse.