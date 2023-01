Ces 6 actions du Club semblent à un prix raisonnable alors que Wall Street évite les gros porteurs

Nous sommes de plus en plus inquiets pour certaines sociétés très appréciées de notre portefeuille, notamment Nvidia (NVDA) et Microsoft (MSFT). Les actions chères restent en disgrâce à Wall Street – tout comme elles l’avaient été pendant une grande partie de l’année dernière – et il pourrait y avoir plus de place pour qu’elles chutent à mesure que les craintes de récession augmentent. Les autres actions de Jim Cramer’s Charitable Trust , le portefeuille que nous utilisons pour le Club, ne comportent pas le même niveau de risque de valorisation. Nous voulions attirer l’attention sur certaines de ces actions à multiples inférieurs qui, selon nous, valent la peine d’être surveillées. Nous nous concentrons sur les ratios cours/bénéfice à terme, calculés en divisant le cours de l’action par le bénéfice par action estimé au cours des 12 prochains mois. Le quotient est ce qu’on appelle le multiple. Le multiple global du S&P 500 a chuté au cours de l’année écoulée, passant d’environ 21x les bénéfices prévisionnels début janvier 2022 à environ 16,8x jeudi. Beaucoup dépend de ce que les investisseurs sont prêts à payer pour une action, y compris des taux d’intérêt plus élevés – qui rendent les rendements obligataires plus compétitifs par rapport aux rendements des actions – et le taux de croissance des bénéfices d’une entreprise par rapport à ses pairs. En tant qu’investisseur cherchant à acheter une action, il peut être plus facile d’exécuter le P/E à l’envers. Dans cette hypothèse de haut niveau, commencez par le multiple que vous souhaitez payer et multipliez-le par les estimations de bénéfices à terme. Si vous êtes prêt à attribuer un multiple de 10 à un bénéfice par action de 5 $, cela se traduit par un cours de l’action de 50 $. Mais maintenant, la croissance est moins certaine et les taux d’intérêt augmentent, vous pensez donc que payer 10 fois les bénéfices à terme est trop risqué. Au lieu de cela, vous pensez qu’il est plus approprié de payer 8 fois les bénéfices à terme, ce qui signifie que vous n’êtes prêt à payer que 40 $ par action. Finalement, il devient clair que les bénéfices diminuent et que l’entreprise ne gagnera plus 5 $ par action ; les estimations appellent maintenant un BPA de 4 $. Dans ce scénario, payer 8x les bénéfices futurs est trop riche car la croissance des bénéfices est moins robuste. Vous déterminez que vous n’êtes prêt à payer que 7 fois les bénéfices à terme de 4 $ par action, ce qui se traduit par un cours de l’action de seulement 28 $. C’est une explication simpliste, bien sûr. Mais il offre un aperçu de ce qui arrive aux cours des actions lorsque les investisseurs, en général, sont moins disposés à payer une prime pour une action dans un environnement où la croissance des bénéfices de cette société ralentit et où les obligations gagnent en attrait. À l’heure actuelle, un problème clé pour le marché est que de nombreux investisseurs estiment que les estimations de bénéfices sont trop élevées. Si la Réserve fédérale reste belliciste et que l’économie américaine continue de s’affaiblir et de basculer dans la récession, les bénéfices des entreprises pourraient s’éroder plus que prévu actuellement. Cela pourrait intensifier la pression sur les cours boursiers. Les actions à multiples plus élevés ont une marge d’erreur plus petite dans des situations comme celle-ci. Même une légère révision à la baisse des bénéfices pourrait entraîner une baisse considérable des actions fortement valorisées. Dans cet esprit, voici six actions Club qui correspondent actuellement à notre définition de prix raisonnable, ce qui signifie qu’elles se négocient autour ou en dessous de la valorisation globale du S & P 500. JNJ mountain 2022-01-05 Performance des actions de Johnson & Johnson au cours des 12 derniers mois. Johnson & Johnson (JNJ) se négocie actuellement autour de 17,4 fois ses bénéfices prévisionnels, et la société de soins de santé s’inscrit dans la position plus défensive que nous pensons appropriée sur ce marché. Nous nous rapprochons également de la scission de J & J en deux sociétés cotées en bourse, une décision qui, selon nous, améliorera la valeur actionnariale. Mercredi, l’unité de santé grand public de la société, qui prévoit de s’appeler Kenvue, a déposé une demande auprès de l’autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières pour être cotée à la Bourse de New York. Les divisions de technologie pharmaceutique et médicale conserveront le nom J & J et détiennent au moins 80,1 % de Kenvue. META mountain 2022-01-05 Performance boursière de Meta Platforms au cours des 12 derniers mois. Les actions de Meta Platforms (META) se négocient à moins de 16 fois les estimations de bénéfices à terme, après une année 2022 brutale pour le titre autrefois de haut vol. La dépendance de Meta aux revenus publicitaires la rend plus exposée aux conditions économiques que, disons, J & J. Cependant, le multiple inférieur au marché de l’action offre un certain confort. De plus, le parent Instagram et Facebook a licencié plus de 11 000 employés à la fin de l’année dernière, une étape importante pour réduire les dépenses face aux vents contraires. HAL mountain 2022-01-05 Performance de l’action Halliburton au cours des 12 derniers mois. Le fournisseur de services pétroliers Halliburton (HAL) se négocie à environ 13 fois ses bénéfices prévisionnels, une valorisation que nous trouvons très raisonnable. L’action est inférieure à son P/E moyen sur cinq ans de 17,2, par FactSet, et les activités sous-jacentes de la société se sont bien comportées. La direction a parlé d’un cycle de forage pluriannuel, issu des années précédentes de sous-investissement, qui devrait aider l’entreprise à rester résiliente. Halliburton est en hausse de plus de 7 % depuis que nous avons ajouté 150 actions à notre position le 16 décembre. Nos trois autres actions énergétiques – Pioneer Natural Resources (PXD), Devon Energy (DVN) et Coterra Energy (CTRA) – maintiennent également des P/E bien en dessous du S & P 500. Nous aimons le groupe ici, comme en témoigne notre achat de 25 Actions PXD mercredi. Morgan Stanley MS mountain 2022-01-05 Performance boursière de Morgan Stanley au cours des 12 derniers mois. Avec un peu moins de 12 fois les bénéfices prévisionnels, Morgan Stanley (MS) est l’une des deux seules valeurs financières de notre portefeuille. Nous sommes à l’aise de le détenir aux valorisations actuelles malgré une récession potentielle à l’horizon. Il porte un rendement de dividende annuel d’environ 3,6 %, ce qui récompense les investisseurs pour leur patience, et la société a racheté pour 2,6 milliards de dollars d’actions au cours des trois mois terminés le 30 septembre. Morgan Stanley coche toutes nos cases en tant qu’entreprise qui fait de vraies choses. à but lucratif, restitue le capital aux actionnaires et est à un prix raisonnable. Montagne WFC 2022-01-05 Performance de l’action Wells Fargo au cours des 12 derniers mois. Wells Fargo (WFC), l’autre banque de notre portefeuille, se négocie à 8,3 fois les bénéfices à terme et est très appréciée des analystes . Alors que les craintes de récession peuvent peser sur le titre, le portefeuille de prêts de Wells Fargo est de très haute qualité. La banque bénéficie également des taux d’intérêt plus élevés de la Réserve fédérale. Nous considérons également l’entreprise comme une histoire de redressement car elle cherche à contourner les restrictions réglementaires. F mountain 05/01/2022 Performances boursières de Ford Motor au cours des 12 derniers mois. Ford (F) a l’un des multiples cours/bénéfices les plus bas de notre portefeuille, à un peu moins de 7x. Nous aimons le constructeur automobile ici, avec Jim disant jeudi qu’il achèterait le stock aux niveaux actuels. En décembre, les camionnettes de la série F lucratives de Ford ont enregistré leur meilleur mois de vente de 2022 – un signe positif après des mois de perturbations de la production à disponibilité limitée. Nous sommes également fans de la stratégie de l’entreprise en matière de véhicules électriques. Un champ de puits de pétrole Halliburton travaille sur une tête de puits à un site de fracturation hydraulique le 27 janvier 2016 près de Stillwater, Oklahoma. J. Pat Carter | Getty Images