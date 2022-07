Ces 53 offres Amazon Prime Day sont inférieures à 100 $ et sont sur le point d’expirer

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Après des semaines d’anticipation et de nombreuses offres précoces, Prime Day est là. Ou, du moins, c’était le cas. La vente massive d’Amazon a débuté hier matin, apportant des offres et des réductions à gogo sur une vaste sélection de technologies, d’articles ménagers, d’appareils électroménagers et plus encore. Les choses commencent à se calmer maintenant, mais alors que nous arrivons à la fin du jour 2, il y a encore des offres dignes de votre temps.

Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures affaires encore disponibles aujourd’hui qui commencent toutes à moins de 100 $. Nous continuerons à mettre à jour cette liste au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors n’hésitez pas à la consulter régulièrement. Et pour encore plus d’économies, assurez-vous de consulter nos résumés des meilleures offres à moins de 50 $ et meilleures offres à moins de 25 $ aussi bien. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais vous pouvez toujours faire de bonnes affaires pour un Benjamin.

Prime Day Amazon Device offre moins de 100 $

Chris Monroe/Crumpe L’Echo Show 8 de deuxième génération est un hub domestique intelligent qui vous aide à rester connecté avec vos amis et votre famille dans le monde entier. Équipé d’un écran tactile de 8 pouces et d’un appareil photo de 13 mégapixels avec technologie de cadrage automatique, il rend le chat vidéo plus facile que jamais. De plus, il est également idéal pour diffuser de la musique, rechercher des vidéos, vérifier la météo et plus encore, le tout avec des commandes vocales mains libres.

Offres technologiques Prime Day à moins de 100 $

Lori Grunin/Crumpe Un bon casque peut faire une grande différence dans votre expérience de jeu, et en ce moment, vous pouvez vous procurer l’un de nos favoris de 2022 à un prix avantageux. Le casque filaire HyperX Cloud Alpha est compatible avec Xbox et PlayStation, ainsi qu’avec PC, et est équipé de pilotes à double chambre de 50 mm pour un son net et distinct qui vous permet d’entendre clairement chaque prise de vue et chaque pas. Il comprend également un microphone amovible qui ne vous gênera pas lorsque vous ne discutez pas avec vos coéquipiers, et des commandes audio en ligne pour une mise en sourdine et un réglage du volume faciles à la volée.

Offres de cuisine Prime Day à moins de 100 $

Keurig Si vous recherchez l’expérience Keurig classique à la tasse, c’est la cafetière qu’il vous faut. Il est élégant et simple, et d’une simple pression sur un bouton, il prépare une seule tasse de café de 8, 10 ou 12 onces en quelques minutes. Il est équipé d’un réservoir d’eau de 46 onces, vous pouvez préparer jusqu’à quatre tasses avant de devoir le remplir, et à moins de 5 pouces de large, il n’encombrera pas vos comptoirs.

Offres de maison Prime Day à moins de 100 $

Uttermara Peu de choses sont aussi frustrantes que de ne pas pouvoir s’endormir ou rester endormi. Si vous recherchez une option non pharmaceutique pour vous aider à mieux dormir la nuit, une couverture lestée peut être la solution. Cette couverture douillette en sherpa de 15 livres utilise des perles de céramique superposées pour fournir une stimulation de pression tactile profonde pour aider à soulager l’anxiété et vous aider à mieux dormir. De plus, il est lavable en machine et ne bouloche pas après une longue utilisation.

Plus d’offres Prime Day à moins de 100 $