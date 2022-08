Ces 5 vidéos virales de Jumbos feront fondre votre cœur

Internet est rempli d’innombrables vidéos adorables de petits animaux qui laissent les internautes étonnés et heureux en même temps. Alors que de jolies vidéos de chiens et de chats ont souvent fait surface en ligne, les éléphants ne sont pas en reste pour figurer sur la liste. Qu’il s’agisse de jouer avec leur gardien ou d’avoir une interaction amicale avec les humains, il existe de nombreuses vidéos et photos virales d’éléphants qui peuvent sûrement vous laisser bouche bée. Si vous êtes un amoureux des éléphants et que vous êtes à la recherche de vidéos mignonnes d’adorables créatures, alors vous êtes arrivé à l’endroit idéal. À l’occasion de la Journée mondiale de l’éléphant 2022, nous avons compilé ici cinq exemples où de jolis gestes d’éléphants ont fait fondre les cœurs sur les réseaux sociaux.

La bataille de l’éléphant avec l’oie

Auparavant, une vidéo d’un éléphant se livrant à une bagarre avec une oie a laissé les internautes en grand écart. Au départ, la créature géante essaie de chasser l’oie en l’aspergeant d’eau. Mais l’oie en retour vole pour s’asseoir sur la défense de l’éléphant. Ce dernier tente furieusement d’arracher l’oie de sa défense mais l’oiseau reste déterminé. Regardez le clip ici :

Un groupe d’éléphants escorte un bébé éléphant

Une vidéo virale d’un groupe d’éléphants marchant sur la route est devenue virale pour avoir assuré la sécurité d’un bébé éléphant de leur groupe. L’officier de l’IFS, Susanta Nanda, a laissé tomber le clip sur Twitter et a écrit: «Personne sur terre ne peut offrir une meilleure sécurité qu’un troupeau d’éléphants au mignon nouveau-né. C’est Z+++. Proviendrait de la route Sathyamangalam Coimbatore. Regarde:

L’éléphant rivalise avec le gardien

Dans cette vidéo, on peut voir un bébé éléphant déranger son gardien qui dort sur un matelas près du hangar. Il semble que le bébé éléphant voulait le matelas pour lui seul mais lorsque le gardien refuse de céder, les deux se blottissent et partagent le matelas ensemble.

Hé! C’est mon lit..lève-toi..😠 pic.twitter.com/WX4IaROsvp — Dr Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) 10 mai 2022

L’éléphant profite d’un festin

Elephant Enkesha a dû subir plusieurs épreuves car elle a failli perdre sa trompe dans un piège. Elle porte encore les cicatrices de l’incident tragique mais continue de vivre sa vie en paix dans un sanctuaire. Enkesha aime interagir avec son gardien et reçoit souvent des friandises spéciales de sa part. Jetez-y un œil ici :

Un bébé éléphant embrasse un agent forestier

Bien que les éléphants ne parlent pas le langage humain, ils savent certainement comment rendre leur empathie et leur amour avec des gestes doux. Lorsqu’une équipe d’agents forestiers du Tamil Nadu a récusé un bébé éléphant et a aidé le petit à retrouver sa mère, le petit animal a embrassé l’agent forestier pour lui avoir prêté aide et soutien.

L’amour n’a pas de langage. Un bébé éléphant étreignant un agent forestier. L’équipe a sauvé ce veau et a retrouvé sa mère. pic.twitter.com/BM66tGrhFA — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 14 octobre 2021

Un aperçu de ce moment spécial a été partagé en ligne par l’officier IFS Parveen Kaswan sur Twitter. Tout en partageant le tweet, l’officier a écrit : « L’amour n’a pas de langage. Un bébé éléphant étreignant un agent forestier. L’équipe a sauvé ce veau et a retrouvé sa mère.

