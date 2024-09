Ces 5 traitements contre la calvitie et la perte de cheveux pourraient aider à assurer un cuir chevelu sain

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

La perte de cheveux peut être une conséquence frustrante du vieillissement.

Selon la Cleveland Clinic, environ 70 % des hommes perdront leurs cheveux en vieillissant, tandis que la moitié connaîtront une perte de cheveux avant 50 ans.

Selon des études, environ 80 % des cas de calvitie masculine sont dus à des facteurs génétiques.

Selon UCLA Health, jusqu’à 40 % des femmes souffriront d’une perte de cheveux notable à l’âge de 50 ans.

UNE ÉTUDE SUGGÈRE QUE LE SUCRE STOCKÉ DANS LE CORPS POURRAIT ÊTRE UN REMÈDE CONTRE LA PERTE DE CHEVEUX CHEZ LES HOMMES

La perte de cheveux peut être un facteur de problèmes de santé mentale, comme le montrent les recherches.

Une étude de 2022 a révélé que les adultes atteints d’alopécie areata (une maladie auto-immune qui provoque une perte de cheveux) étaient jusqu’à 38 % plus susceptibles de souffrir de dépression clinique, selon la National Alopecia Areata Foundation.

Pour ceux qui cherchent à minimiser et à prévenir la calvitie, les cinq traitements suivants pourraient être utiles, disent les experts.

1. Minoxidil

Le Dr Brendan Camp, dermatologue basé à Manhattan, recommande de commencer par le minoxidil topique en vente libre, qui ne nécessite pas d’ordonnance.

« On pense que cela aide à maintenir les cheveux en phase de croissance, également connue sous le nom d’anagène », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

LA PERTE DE CHEVEUX ET LES MÉDICAMENTS CONTRE LA PROSTATE POURRAIENT ÉGALEMENT RÉDUIRE LE RISQUE DE MALADIE CARDIAQUE, SELON UNE ÉTUDE

Il est important d’empêcher la forme topique du minoxidil de couler sur le visage, prévient Camp, car elle peut favoriser la pousse des poils dans les zones indésirables.

Le minoxidil oral a également été recommandé comme traitement non autorisé contre la perte de cheveux. Cette version du médicament nécessite une ordonnance.

Le médicament est normalement prescrit pour traiter l’hypertension artérielle, selon Camp, mais l’un de ses effets secondaires est la croissance des cheveux.

LA PERTE DE CHEVEUX ET LES MÉDICAMENTS CONTRE LA PROSTATE POURRAIENT ÉGALEMENT RÉDUIRE LE RISQUE DE MALADIE CARDIAQUE, SELON UNE ÉTUDE

« Le minoxidil est prescrit à faible dose pour traiter la perte de cheveux afin de profiter de cet effet secondaire et de favoriser la croissance des cheveux », a déclaré Camp.

2. Finastéride orale

La finastéride orale est un traitement approuvé par la FDA pour l’alopécie androgénétique masculine, également connue sous le nom de calvitie masculine, a déclaré Camp.

La finastéride agit en limitant la formation d’une hormone appelée DHT, responsable du rétrécissement et de la perte des cheveux, a déclaré le médecin.

La dermatologue de Las Vegas, le Dr Candace Spann, créatrice de ReTress, une formule de soins capillaires pour les femmes souffrant de perte de cheveux, a souligné l’importance de cibler la DHT avec un bloqueur pour « améliorer le flux sanguin vers le cuir chevelu » et stimuler la croissance des cheveux chez les hommes.

Le Dr Jimmy C. Sung, chirurgien plasticien et reconstructeur certifié et directeur médical de Tribeca Aesthetics à New York, a convenu avec Spann et Camp que le minoxidil et le finastéride sont tous deux efficaces et ont « une expérience établie dans le traitement de la perte de cheveux ».

3. Plasma riche en plaquettes (PRP)

Le plasma riche en plaquettes (PRP) est un traitement administré dans le cabinet d’un médecin, où le sang du patient est prélevé et centrifugé pour séparer le plasma des globules rouges, selon Camp.

MAXIMISEZ LA CROISSANCE DES CHEVEUX AVEC CES HUILES QUI PEUVENT FACILEMENT ÊTRE AJOUTÉES À VOTRE ROUTINE DE SOINS PERSONNELS QUOTIDIENNE

Le plasma, riche en plaquettes et en « facteurs de croissance », est ensuite injecté dans le cuir chevelu pour « améliorer la densité et le calibre des cheveux », a-t-il précisé.

Le PRP a également été utilisé pour la cicatrisation des plaies lors de traumatismes et de blessures articulaires, selon Johns Hopkins Medicine, mais il a gagné en popularité pour traiter la calvitie masculine et stimuler la croissance des greffes de cheveux.

Les résultats sont plus visibles six mois après les injections dans le cuir chevelu. La procédure n’est pas permanente et des injections supplémentaires peuvent être nécessaires, selon les experts.

Sung a qualifié les greffes de cheveux d’« excellente solution de restauration capillaire pour les patients qui sont de bons candidats et qui recherchent des solutions à long terme ».

UN NOUVEAU MÉDICAMENT CONTRE LE CANCER DE LA PROSTATE « SE MONTRE PROMETTEUR » DANS LE TRAITEMENT D’UNE MALADIE AGRESSIVE, SELON UNE ÉTUDE

« Les injections de plasma riche en plaquettes améliorent les résultats de la greffe de cheveux et bénéficient à certains patients non transplantés », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

4. Palmier nain

Traitement alternatif contre la perte de cheveux, le palmier nain est un complément à base de plantes en vente libre.

« On pense que le palmier nain réduit la quantité d’hormone DHT qui contribue à la perte de cheveux », a déclaré Camp.

« Les preuves soutenant l’utilisation du palmier nain comme traitement efficace contre la perte de cheveux sont limitées et les suppléments en vente libre ne sont pas réglementés par la FDA », a-t-il noté.

Une étude de 2020 publiée par les National Institutes of Health a noté une amélioration de 60 % de la qualité globale des cheveux chez les patients souffrant de perte de cheveux qui utilisaient divers produits oraux et topiques à base de palmier nain.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

L’étude a également révélé que 27 % des participants ont constaté une amélioration du nombre total de cheveux, 83 % ont signalé une augmentation de la densité capillaire et 52 % ont déclaré que la perte de cheveux avait cessé de progresser.

5. Traitements du cuir chevelu et thérapie vitaminique

Traiter la perte de cheveux chez les hommes comme chez les femmes est une « approche à multiples facettes », a déclaré Spann, impliquant le traitement d’autres problèmes comme un manque de vitamine D ou une inflammation du cuir chevelu.

Pour plus d’articles sur la santé, visitez www.foxnews/health

« Traiter la perte de cheveux de type féminin est plus compliqué, car il faut s’attaquer à toutes les causes sous-jacentes », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Il est essentiel d’améliorer la circulation sanguine vers le cuir chevelu, de calmer l’inflammation du cuir chevelu et de corriger les carences en vitamines sous-jacentes. »

Les personnes souffrant d’une inflammation du cuir chevelu, ou d’une folliculite du cuir chevelu, doivent consulter un dermatologue certifié pour identifier la cause de la maladie et déterminer le traitement approprié.

Certains cas peuvent être résolus à la maison avec une compresse chaude, une pommade antibiotique, des antihistaminiques ou un shampooing antifongique ou antipelliculaire, selon le site Web du Valley Skin Institute.

Dans certains cas, cependant, la maladie peut nécessiter la prescription de médicaments sur ordonnance.

« Il est également important de corriger les carences en fer, les faibles réserves de fer et les faibles niveaux de vitamine D », a ajouté Spann.

Selon Harvard Health, de nombreuses vitamines et minéraux jouent un rôle dans la croissance saine des cheveux.

Certains d’entre eux comprennent les vitamines A, B2 (riboflavine), B3 (niacine), B7 (biotine), B9 (folate), B12, C, D et E, ainsi que le fer, le sélénium et le zinc.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il est important de consommer suffisamment de vitamines et de minéraux pour prévenir et gérer la chute des cheveux », indique le site Web de Harvard Health. « La plupart des gens peuvent couvrir tous leurs besoins nutritionnels grâce à une alimentation saine et équilibrée. »

Ceux qui ont des questions sur le choix du bon traitement contre la perte de cheveux devraient consulter un médecin, recommandent les experts.