Les symptômes du COVID long, ou PASC (séquelle post-aiguë de l’infection par le SRAS-CoV-2), peuvent terroriser les victimes pendant des mois, voire des années. Maintenant, un nouveau étudier dans la revue à comité de lecture Médecine de la nature indique que vous pourrez peut-être prédire si vous l’obtenez. «L’expérience de plus de cinq symptômes au cours de la première semaine de la maladie était associée à un long COVID», disent les chercheurs. Poursuivez votre lecture pour découvrir les symptômes notés par les chercheurs et pour rester en sécurité, rappelez-vous: Vous «ne devriez pas recevoir» le vaccin COVID si vous souffrez de cette maladie, déclare le CDC.

Femme allongée sur son lit les yeux fermés.

La fatigue est le symptôme le plus courant chez les longs transporteurs. « Il ne fait aucun doute qu’il existe un nombre considérable de personnes atteintes d’un syndrome post-viral qui, à bien des égards, peut les neutraliser pendant des semaines et des semaines après la soi-disant guérison et élimination du virus, » Dr Anthony Fauci, a déclaré l’année dernière le conseiller médical en chef du président et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. «Vous pouvez voir des gens qui se sont rétablis qui ne reviennent vraiment pas à la normale et qui ont des choses qui suggèrent fortement l’encéphalomyélite myalgique et le syndrome de fatigue chronique. Brouillard cérébral, fatigue et difficulté à se concentrer, c’est donc quelque chose que nous devons vraiment examiner sérieusement. Il dit que 1,15 milliard de dollars ont été consacrés au financement à cet effet.

Femme indienne déprimée tenant la tête dans les mains, assise seule sur le canapé à la maison

«Un mal de tête est l’un des premiers signes du virus COVID-19, mais il est maintenant également reconnu comme un symptôme qui persiste longtemps après la fin de la maladie. Dr Valeriya Klats, neurologue et spécialiste des maux de tête au Hartford HealthCare (HHC) Centre des maux de tête de l’Institut Ayer dans le comté de Fairfield, a déclaré que les maux de tête persistants prennent plusieurs formes, mais sont généralement suffisamment graves pour que les gens se présentent pour des soins médicaux », rapporte Hartford Healthcare. «Nous voyons un petit sous-ensemble de personnes qui ont des symptômes de maux de tête prolongés longtemps après la fin de leur maladie aiguë», a-t-elle déclaré. «Cela peut être soit épisodique, soit un mal de tête quotidien qui dure toute la journée. La façon dont nous décrivons cela est le nouveau «mal de tête quotidien persistant». C’est très gênant pour les patients.

Femme ayant des difficultés respiratoires dans le salon – Image

«Nous savons que le COVID-19 attaque les poumons, provoquant une inflammation. Cela peut laisser les survivants avec un essoufflement persistant. Certaines personnes qui se remettent du COVID-19 peuvent ressentir une toux sèche ou des douleurs en respirant après la maladie. Ceux qui ont dû être placés sous respirateur peuvent présenter des symptômes plus graves », rapporte Santé du méridien de Hackensack. «Si vous avez eu le COVID-19 et que vous avez toujours des difficultés à respirer, parlez à votre médecin d’une évaluation pulmonaire pour le traitement et la rééducation pour aider à reconstruire la force», explique Laurie Jacobs, MD, directrice du département de médecine interne à Centre médical universitaire de Hackensack.

Portrait de jeune femme sentant une nectarine fraîche et sucrée

« Presque un an plus tard, certains n’ont toujours pas retrouvé ces sens, et pour une partie des personnes qui en ont, les odeurs sont maintenant déformées: les odeurs désagréables ont remplacé les odeurs normalement délicieuses », rapporte La nature. «Une revue, publiée en juin dernier, a compilé les données de 8 438 personnes atteintes de COVID-19 et a constaté que 41% avaient déclaré avoir subi une perte d’odeur. Dans une autre étude, publiée en août, une équipe dirigée par la chercheuse Shima T.Moein de l’Institut de recherche en sciences fondamentales de Téhéran, en Iran, a administré un test d’identification des odeurs à 100 personnes atteintes de COVID-19 dans lequel les patients ont reniflé les odeurs et les ont identifiées sur un choix multiple base. Quatre-vingt-seize pour cent des participants avaient un dysfonctionnement olfactif et 18% avaient une perte totale d’odeur (également connue sous le nom d’anosmie). »

«Jess Christian-Roth, 47 ans, a déclaré qu’elle présentait des symptômes de coronavirus depuis mars, date à laquelle elle a été testée positive pour le virus», rapporte le Statesman Journal. «Elle pouvait à peine parcourir la distance entre sa chambre et la cuisine et avait à peine assez de souffle pour tenir une conversation… Pendant qu’elle parlait, Christian-Roth s’arrêta pour tousser. «Désolée, parler encore me donne un peu de souffle», a-t-elle dit Journal. «Même tous ces mois plus tard.

maux de gorge

Selon les chercheurs:

Vous pourriez avoir mal à la gorge

Vous pouvez avoir de la fièvre

Vous pourriez avoir des douleurs musculaires inhabituelles

Vous pouvez sauter des repas

Vous pouvez avoir des douleurs thoraciques

Vous pourriez avoir de la diarrhée

Vous pouvez avoir une voix rauque

Vous pouvez avoir des douleurs abdominales

Vous pouvez avoir un délire

Vous pouvez avoir une combinaison de ces symptômes

«Nous avons trouvé deux principaux schémas de symptomatologie», disent les chercheurs, «les individus signalant exclusivement de la fatigue, des maux de tête et des troubles des voies respiratoires supérieures (essoufflement, mal de gorge, toux persistante et perte d’odorat) et ceux qui ont des plaintes supplémentaires concernant plusieurs systèmes, y compris une fièvre persistante. et les symptômes gastro-entérologiques. » Si vous avez vécu l’un de ces problèmes, contactez un professionnel de la santé et pour assurer votre santé et celle des autres, ne les manquez pas. Signes certains que vous avez déjà eu un coronavirus.