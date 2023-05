Ces 5 règles suggérées par Thierry Henry peuvent-elles réorganiser le jeu du football ?

Thierry Henry a proposé de nouvelles règles dans le football pour rehausser la beauté du jeu. S’exprimant sur CBS Sport lors de la couverture de la demi-finale de la Ligue des champions entre l’AC Milan et l’Inter Milan, Henry a révélé son point de vue sur les problèmes de perte de temps, l’importance des buts, les règles de remplacement et d’autres aspects importants du sport. Il a également suggéré d’augmenter la transparence entre l’arbitre et les footballeurs sur le terrain. Henry a en outre appelé les responsables du club chargés de recruter de nouveaux joueurs, affirmant qu’ils devraient rechercher un joueur pendant longtemps avant de le signer. Selon l’ancien attaquant français, ces modifications peuvent apporter un avenir meilleur au football.

Tout en discutant de la question de la perte de temps, Henry a fait référence à une règle du rugby. Il a déclaré que si une équipe perdait du temps exprès, l’arbitre devrait accorder à l’équipe adverse un coup franc à « 25 mètres du but ». « Quand une équipe refuse de jouer, l’arbitre peut donner un coup franc comme au rugby. Vous pouvez mettre la balle où vous voulez. Jouez simplement au football et c’est ma règle », a expliqué le footballeur devenu expert.

Parfait braconnier durant ses années de jeu, Thierry Henry estime que les législateurs du football devraient accorder plus d’importance aux buts. Selon le grand Arsenal, les équipes qui marquent trois buts dans un match devraient recevoir un point bonus. Semblable à cette équation, les équipes obtiendront deux points supplémentaires si elles marquent six buts. Fait intéressant, si cette règle était en vigueur, Manchester City gagnerait 20 points supplémentaires cette saison en Premier League en raison de sa frénésie de buts.

Henry pense que l’arbitre devrait avoir un micro sur le terrain et qu’une interaction avec les médias pour les officiels devrait être obligatoire après chaque match. « Les arbitres ne sont parfois pas très courtois, donc je veux entendre ce que vous avez à dire. Nous voulons vous dire à quel point vous étiez formidable de temps en temps, alors si vous pouviez décrire vos défauts ou votre grandeur », a déclaré l’homme de 45 ans.

De plus, Thierry Henry a proposé d’introduire une règle de remplacement temporaire pour empêcher les équipes de jouer avec 10 hommes lorsqu’un joueur prend des soins médicaux sur la ligne de touche. Cette question avait déjà été soulevée par les responsables de la Premier League mais n’a pas obtenu le sceau d’approbation de l’International Football Association Board (IFAB).

En fin de compte, Henry a déclaré que les directeurs sportifs devraient vérifier les antécédents d’un joueur avant de le nommer dans un nouveau club. L’attaquant vainqueur de la Coupe du monde a déclaré: « J’ai vu beaucoup de joueurs voyager dans de nouveaux clubs sans que personne ne sache s’ils seront capables de s’adapter. »