Ces 5 nouveaux restaurants de barbecue sont ce que le Texas a de mieux à offrir, selon Southern Living

Le Texas ne manque pas de bons barbecues, mais où se trouvent les meilleurs endroits ?

Southern Living a compilé une liste des 22 meilleurs nouveaux restaurants de barbecue dans le SudBien sûr, le Texas devait figurer cinq fois sur la liste.

Tous les joints de la liste cuisent sur foyers au bois. Texas le barbecue est doux et lentavec une saveur fumée. L’État est connu pour sa poitrine de bœuf, ses côtes de porc, et saucisse.

« Le barbecue texan est généralement assaisonné avec un mélange sec composé d’épices « Des épices telles que le poivre noir, le cumin, la poudre d’ail et la poudre de chili », selon Dickey’s Barbecue, « Cette combinaison d’épices donne une saveur complexe qui est devenue synonyme du barbecue texan. »

Chaque région du Texas présente des différences mineures dans son style de barbecue, explique Dickey’s.

Le barbecue du centre du Texas est cuit sur du bois de mesquite et servi sans sauce. Les plats de l’est du Texas sont fumés sur du bois de chêne et n’ont pas peur d’être servis avec une sauce barbecue sucrée à base de tomates.

Le West Texas est cuisiné à la manière des cow-boys, dans un foyer ouvert de bois de mesquite, ce qui signifie moins de saveur fumée. Il est également servi avec une « sauce MOP », un humidifiant léger à base de vinaigre. Le barbecue du sud du Texas est influencé par les saveurs mexicaines et offre de nombreuses options de tacos.

Dallas-Fort Worth tombe dans le genre du centre du Texas avec viandes fumées, épices sèches et sauce minimale. Cependant, Southern Living reconnaît tous les styles de barbecue du Texas dans sa liste. Les cinq restaurants sont répartis dans tout le Lone Star State, vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas essayer l’un des meilleurs restaurants de barbecue du Sud.

Les meilleurs nouveaux restaurants de barbecue du Texas, selon Southern Living

N° 2 Barbes-BQ

Adresse: 102, rue du Marché Est, Lockhart.

Heures: Il est fermé du lundi au vendredi. Il est ouvert le samedi et le dimanche à partir de 11 heures jusqu’à épuisement des stocks (environ 14 heures).

Situé dans la capitale du barbecue texan, Lockhart, Mme Chuck Charnichart a ouvert Barb’s en mai 2023.

Cette femme ne sait pas seulement préparer de la poitrine de bœuf, de la dinde et des côtes de bœuf, mais propose également des accompagnements emblématiques comme des nouilles poblano crémeuses.

« Chaque samedi et dimanche, elle et son équipe réunissent les classiques du Texas – poitrine de bœuf, dinde et côtes de bœuf fumées lentement – ​​avec un éventail de saveurs fraîches et vibrantes. Parmi les plats phares, citons les côtelettes d’agneau fumées en croûte d’herbes, les côtelettes de porc Molotov agrémentées de sirop de serrano et de zeste de citron vert, et les désormais célèbres spaghettis verts de Charnichart », selon Southern Living.

Ils proposent également des desserts comme la concha et le pudding au chocolat. Ainsi qu’une option de sandwich haché végétalien pour ceux qui ne mangent pas de viande.

N° 6 Barbecue artisanal de Dayne

Adresse: 100 S Front St, Aledo.

Heures: Fermé le lundi et le mardi. Du mercredi au dimanche, ils sont ouverts de 10h30 à 16h

Ce lieu a ouvert cette année. Auparavant situé au Lola’s Saloon (une salle de concert aujourd’hui fermée) à Fort Worth, Dayne et Ashley Weaver ont désormais leur tout premier établissement physique à Aledo.

Selon les experts de Southern Living, le lieu de barbecue doit sa renommée à son sens du classique.

« Même dans un État regorgeant de bonnes poitrines de bœuf, les tranches épaisses et poivrées de Dayne se démarquent. Les tranches de poitrine de porc fumée avec une écorce croustillante et les haricots fritos-pie sont tout aussi remarquables : de savoureuses pintos de style cow-boy garnies de fromage, de frites croquantes, de jalapeños marinés et de gribouillis de crème infusée au citron vert. »

Alors que de plus en plus de restaurants de barbecue commencent à proposer des hamburgers, Dayne’s s’en sort bien. Leur hamburger écrasé à double patter ne coûte que 11 $ et est servi du mercredi au samedi.

N° 9 Poitrine de bœuf et riz

Adresse: 13111 FM 529, Houston

Heures: Fermé le lundi et le mardi. Du mercredi au dimanche ouvert de 11h à 19h

Brisket and Rice, ouvert par les frères Hong et Phong Tran à Houston en 2022, mérite d’être reconnu pour sa version du barbecue de poitrine de bœuf classique.

Le riz n’est pas l’accompagnement typique ici au Texas. Cependant, la poitrine de bœuf est servie sur une grande portion de riz au jasmin avec de la sauce. Southern Living décrit la cuisine comme suit : « Deux fumoirs décalés Primitive Pits produisent de solides standards texans comme des côtes de porc, du porc effiloché et des saucisses de bœuf et de jalapeño faites à la main. Ils sont rejoints sur les plateaux tapissés de papier par de grosses sphères de riz frit au barbecue parsemées de poitrine de bœuf coupée en dés et de saucisses chinoises ainsi que de macaronis du pauvre, des nouilles sautées au wok avec du bacon et une sauce tomate sucrée. »

Tous les ingrédients utilisés proviennent des marchés fermiers locaux de Houston.

N° 13 Barbecue de Leroy et Lewis

Après avoir ouvert un food truck en 2017, Evan Leroy et Sawyer Lewis ont ouvert leur propre restaurant à Austin au début de cette année. Ils appellent leur style « barbecue New School ».

Selon Southern Living, en raison de l’expansion de leur emplacement, leur menu a également augmenté en taille.

« Vous pouvez toujours vous procurer des plats favoris comme du porc entier effiloché et du bœuf fumé italien, ainsi que du poulet cuit à la chaleur directe et du bœuf tranché ou haché fabriqué à partir de quartiers avant entiers découpés sur place. »

Vous pourrez bien sûr déguster les classiques viandes fumées et accompagnements, mais aussi des hamburgers et des sandwichs. Si vous avez besoin d’une autre raison d’y aller, ce restaurant de barbecue propose également des cocktails artisanaux dans son bar complet.

N° 17 Barbecue Reese Bros.

Adresse: 906 Hoefgen Avenue, San Antonio

Heures: Fermé du lundi au mercredi. Du jeudi au dimanche, de 11h à épuisement des stocks (environ 15h)

Reese Bros Barbecue a été ouvert en 2022 par Nick et Elliot Reese après avoir opéré à partir d’une remorque et effectué des pop-ups à travers San Antonio.

Ce restaurant utilise les saveurs classiques du barbecue du centre du Texas avec une inspiration américano-mexicaine. Southern Living rend hommage à certains de ses plats les plus populaires : « Les frères Nick et Elliott Reese servent de la poitrine de bœuf, des côtes levées et des saucisses au queso fundido accompagnées de tortillas de farine maison et de macaronis au fromage poblano. »

Le menu est petit et simple mais satisfaisant pour leurs clients.

Comment Southern Living a établi son classement

Pour être admissibles, les restaurants doivent avoir été ouverts en 2021 ou après et doivent être « un restaurant avec un stand fermé, une salle à manger intérieure et des toilettes », explique Southern Living.