Sushmita Sen traite activement ses fans avec des moments doux d’une journée ordinaire avec ses filles Renee, Alisah et son petit ami Rohman Shawl. L’ancienne Miss Univers a une chose incroyable avec sa famille et ne peut pas en avoir assez.

Cela ressort clairement de ses publications sur les réseaux sociaux qui suintent de liens familiaux. Le #duggadugga est devenu synonyme de l’actrice et illumine toujours Instagram. Le plus souvent, nous apercevons Rohman non seulement en train de passer du temps avec les filles de Sushmita, mais aussi en très bon lien. Renee et Alisah gagnent sur Internet chaque fois qu’elles profitent d’activités amusantes avec Rohman.

Voici un résumé des moments où le doux lien de Rohman avec les filles a été observé par les médias sociaux.

Le clip le plus récent partagé par Sushmita montre Alisah jouant à un jeu amusant avec Rohman. L’actrice donne un aperçu de sa famille en train de passer un bon moment dans le confort de leur maison. Sushmita elle-même capture les deux liens les plus proches de sa vie se réunissent pour passer un gala en compagnie l’un de l’autre.

Sharin dans la vidéo, Sushmita a écrit: «#concentration tu me connais … Je dois partager un sentiment de bonheur !! 🏻 J’adore à quel point c’est magiquement contagieux !! Rohmance @rohmanshawl avec l’amour de ma vie Alisah #perrfect ️ #sharing #happiness #simplicity #love #laughter #us Je vous aime les gars !! #duggadugga »

Rohman a partagé une publication émouvante en août sur son compte Instagram officiel. Le message a été partagé pour marquer le 11e anniversaire d’Alisah mais aussi pour remercier Sushmita de lui avoir offert la vie. Rohman a partagé une photo où il a pris le petit dans ses bras. Sous-titrant l’article, le mannequin a écrit: «Comment ce petit #munchkin a changé ma façon d’être pour toujours !! Merci @ sushmitasen47 de m’avoir offert la VIE ️

Je t’aime mon Gabdu ️ JOYEUX ANNIVERSAIRE MON ANGE

@ sushmitasen47 ️ quel enfant incroyable tu as élevé mon amour, joyeux anniversaire # 11 ans #bestmom #amazingdaughter ️ »

Sushmita a partagé de nombreux extraits pendant le verrouillage national. Elle a souvent admis que cela la rend heureuse de partager un moment doux et simple de ses proches avec ses fans et sympathisants.

Sushmita a partagé une vidéo sur son flux dans laquelle nous avons vu Rohman aider sa fille cadette avec des cours de mathématiques. Rohman a l’air très inquiet comme il l’explique à Alisah qui écoute avec une attention totale et absolue. Sushmita a réussi à faufiler la vidéo alors que les deux semblaient absorbés. Elle a écrit: «L’amour est au-delà des calculs, pour tout le reste, il y a des mathématiques» ️ Je vois souvent ce spectacle entre le professeur @rohmanshawl et l’élève Alisah Sen (tous deux incroyables en mathématiques) … c’est toujours une expérience qui ouvre le cœur !! PS My Rooh n’a aucune idée que je tournais ça !! #sharing #naughtyme #preciousthem #forevercherished #love #seriousclass ️ Je vous aime les gars !! #duggadugga « »

Rohman est doué pour jouer de la guitare et nous avons souvent l’occasion de voir un moment de son talent via les médias sociaux. Sushmita capture à nouveau Rohman qui n’a aucune idée de la vidéo publiée. Il chante Hero d’Enrique Iglesias pour Renee et Sushmita ne semble pas en avoir assez. Complètement émerveillée par le lien spécial, l’actrice a partagé: «« Laissez-moi être votre bébé héros »ABSOLUMENT !!! 🏻 ️ 🏻 Je t’aime jaan @rohmanshawl Je connais Renee et tu me pardonneras d’avoir posté ça, je n’ai pas pu résister !! ️ #sharing #beautifulpeople #happiness #love #togetherness #us ️ #duggadugga Je vous aime les gars !!! «

Un message sain partagé par Sushmita l’année dernière est devenu viral. Un simple post montrait la famille de quatre personnes s’amusant en compagnie de l’autre et profitant des petits plaisirs de la vie. On peut comprendre par l’apparence des photos et des vidéos que Sushmita prêche souvent ses fans de compter les bénédictions. Partageant quelques photos et vidéos préférées de leur amusante sortie en famille, elle a écrit: «Je n’ai pas eu autant de plaisir depuis un moment, merci Alisah de nous avoir fait plaisir !!! 🏻 ️ #sharing #happiness #fun #familytime #playroom #home #dubai @rohmanshawl Je vous aime les gars !!! 🏻 #duggadugga «

L’actrice a été vue pour la dernière fois dans la série Web à succès, Aarya, en streaming sur Disney plus Hotstar qui tournait autour d’une famille impliquée dans des cartels de la drogue au Rajasthan.