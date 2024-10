Ces 5 courses au Congrès de Pennsylvanie pourraient déterminer le contrôle de la Chambre

HARRISBURG, Pennsylvanie — La Chambre des représentants étant étroitement divisée, les élections pour les sièges de Pennsylvanie seront cruciales pour le contrôle de la Chambre lors des élections de cette année, même si l’État joue également un rôle important dans la détermination du contrôle de la Maison Blanche. et le Sénat.

Le nombre magique de victoires est de quatre pour que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre, augmentant ainsi les enjeux de chaque course à la Chambre.

En Pennsylvanie, les partis ont commencé l’année en considérant cinq courses comme compétitives, alors que les démocrates défendent leur avantage de 9-8 au sein de la délégation de 17 sièges de l’État.

À l’enjeu s’ajoute le fait que la Pennsylvanie abrite l’un des « Biden 16 » – les 16 districts de la Chambre à l’échelle nationale que le président Joe Biden a remportés en 2020 mais qui sont représentés par des républicains.

De l’autre côté, la Pennsylvanie abrite également l’un des huit districts remportés par l’ancien président Donald Trump mais représentés par des démocrates. Cinq de ces démocrates sont candidats à la réélection.

Les documents déposés par la Commission électorale fédérale montrent que les candidats et les groupes extérieurs ont investi plus de 60 millions de dollars dans les courses, le total devant augmenter considérablement jusqu’à la clôture des élections le 5 novembre.

Pour les républicains, il est peut-être possible d’inverser les circonscriptions : deux démocrates sortants ont gagné avec moins de 2,5 points de pourcentage en 2022.

Voici un aperçu des cinq courses clés :

Le représentant républicain des États-Unis, Brian Fitzpatrick, du comté de Bucks, juste au nord de Philadelphie, est à nouveau une cible privilégiée pour les démocrates : il fait partie des 16 Biden.

Mais Fitzpatrick, un ancien agent du FBI aux manières douces qui a succédé à son défunt frère, a une formule gagnante puissante qui inclut la reconnaissance du nom de sa famille et des incursions dans les circonscriptions électorales démocrates traditionnelles.

Il est soutenu par les principaux syndicats, ainsi que par l’AFL-CIO, et diffuse une publicité numérique se faisant appeler le « Non ». 1 membre du Congrès le plus bipartisan.

Son adversaire est Ashley Ehasz, un ancien pilote d’hélicoptère de l’armée qu’il a battu en 2022 de près de 10 points.

Les démocrates ont attaqué le vote de Fitzpatrick en faveur de la législation de réduction d’impôts de Trump, son opposition à la destitution de Trump et son soutien à une interdiction de l’avortement pendant 20 semaines en 2017.

Fitzpatrick diffuse une publicité disant qu’il soutient le droit à l’avortement – en particulier la loi de Pennsylvanie qui protège le droit à l’avortement jusqu’à 24 semaines de gestation, la norme de viabilité Roe v. Wade – et cite ses votes pour protéger l’accès à la FIV et à la contraception.

Fitzpatrick a plus que doublé la collecte de fonds d’Ehasz et sa campagne n’a attiré aucun groupe extérieur à dépenser contre Fitzpatrick.

Susan Wild, représentante démocrate américaine pour trois mandats, et Matt Cartwright, représentant démocrate américain pour six mandats, sont chacun une cible républicaine éternelle dans leurs districts de l’est de la Pennsylvanie et chacun a systématiquement repoussé ses challengers, même si avec de faibles marges.

Leurs élections apparaissent comme les élections au Congrès les plus coûteuses de l’État.

Cartwright a la particularité d’être l’un des cinq démocrates candidats à la réélection à l’échelle nationale dans une circonscription remportée par Trump en 2020 – même si son siège dans le 8e district comprend Scranton, le ville où est né Biden et cela a joué un rôle important dans la campagne présidentielle gagnante de Biden.

Wild et Cartwright représentent des districts voisins avec des géographies similaires : petites villes, banlieues et étendues rurales de l’est de la Pennsylvanie qui comprennent une région charbonnière anthracite. Les districts sont également similaires en ce qui concerne l’enregistrement restreint que les démocrates détiennent par rapport aux républicains.

Le représentant de l’État Ryan Mackenzie défie Wild dans son siège du 7e district de la région d’Allentown. Wild a surpassé Mackenzie presque 7 contre 1 jusqu’au 30 juin.

Le défi de Cartwright est Rob Bresnahan, un candidat et développeur pour la première fois qui dirige une entreprise de construction familiale.

Cartwright a devancé Bresnahan de plus de 2 contre 1 jusqu’au 30 juin, des groupes extérieurs y ayant investi plus de 11 millions de dollars, selon les révélations de la Commission électorale fédérale.

La course Wild-Mackenzie n’est pas loin derrière, avec des groupes extérieurs y dépensant plus de 10 millions de dollars, selon les révélations.

La politique d’extrême droite du représentant républicain américain Scott Perry, élu pour six mandats, a fait de lui une cible permanente pour les démocrates dans un district à tendance républicaine autour des villes de Harrisburg et York, avec des banlieues rouge foncé, des terres agricoles vallonnées et une croissance rapide. banlieue.

Perry était président du Freedom Caucus, une faction dure de conservateurs qui exerce une influence démesurée sur la majorité républicaine, et a été le seul législateur à voir son téléphone portable saisi par des agents du FBI enquêtant sur le réseau de loyalistes de Trump qui étaient au cœur de la tentative de l’ancien président de rester au pouvoir après sa défaite à la réélection en 2020.

De plus amples informations sur les efforts de Perry pour aider Trump ont émergé depuis sa dernière réélection en 2022. Ces détails incluaient les efforts de Perry pour élever Jeffrey Clark au procureur général par intérim de Trump – destiné à renverser la position du ministère de la Justice qu’il avait trouvée aucune preuve d’une fraude électorale généralisée cela changerait le résultat des élections.

Perry n’a pas été accusé d’un crime.

Perry a été réélu en 2022 par près de 8 points contre un adversaire relativement faible. Cette fois-ci, il affronte Janelle Stelson, présentatrice de longue date des journaux télévisés locaux et bien connue.

Stelson a son propre bagage : c’est une républicaine devenue démocrate qui ne vit pas dans le district. Pourtant, elle a attaqué sans relâche Perry pour son opposition au droit à l’avortement et son rôle dans la tentative de renverser l’élection présidentielle de 2020.

Le représentant démocrate américain Chris Deluzio est défié dans son district de l’ouest de la Pennsylvanie par le représentant de l’État Rob Mercuri dans une course qui n’a pas fait autant de bruit que les autres.

Deluzio, un étudiant de première année, a devancé Mercuri de près de 3 contre 1 jusqu’au 30 juin et la course a suscité peu d’intérêt de la part de groupes extérieurs.

Les démocrates enregistrés sont 4 à 3 plus nombreux que les républicains dans le district, qui englobe la banlieue ouest de Pittsburgh et les anciennes villes sidérurgiques le long de la rivière Ohio, dans le comté d’Allegheny jusqu’au comté de Beaver.

___

Suivez Marc Lévy sur twitter.com/timelywriter.