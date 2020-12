L’achat d’animaux de race est devenu une tendance en Inde, en particulier parmi les riches après leur introduction dans notre pays par des colons et des dirigeants étrangers. Les gens ont commencé à ignorer les animaux indigènes au profit des animaux de compagnie relativement plus exotiques des terres étrangères. Ces derniers temps, cependant, le sauvetage et l’adoption d’animaux de compagnie indigènes dans les rues ou les refuges pour animaux sont à la hausse. De nombreuses célébrités indiennes ont mené cette tendance en choisissant l’adoption. Mentionnés ci-dessous sont cinq de ces célébrités et leurs adorables compagnons à quatre pattes.

Randeep Hooda

Il a deux chiens desi, Candy et Bamby, et publie souvent des photos et des vidéos d’eux sur ses poignées de médias sociaux. Hooda exhorte les Indiens à adopter des chiens et des chats en liberté plutôt que des chiens de race. Il est également passionné par les chevaux et a sauvé plusieurs d’entre eux des mauvais traitements et de la négligence. Les chevaux restent dans sa ferme de Gurgaon.

Swastika Mukherjee

Swastika et son ami à quatre pattes à l’écran, un chien indépendant nommé Chandni (Shabitri dans la série), ont volé la vedette à Pataal Lok. Chandni était enceinte lorsque les scènes de Swastika ont été tournées. Le lien entre les deux était indéniable dans la série. Elle a téléchargé pas mal de photos de Chandni et de ses chiots sur ses comptes de réseaux sociaux. Swastika a également un animal de compagnie indé à la maison nommé Phulki.

John Abraham

L’acteur n’a pas hésité à adopter un chiot qu’il a nommé Bailey après avoir été secouru par une organisation de protection des animaux. Bailey a une fille adorable nommée Sia et ils ont même leur propre page Instagram dédiée.

Kalki Koechlin

Connue pour ses rôles distinctifs dans des films comme Margarita avec une paille, Kalki Koechlin a un chat nommé Dosa, qu’elle a sauvé et adopté. Comme Randeep Hooda, elle a également ouvertement plaidé pour l’adoption d’animaux de compagnie plutôt que de les acheter.

Sunny Leone

L’actrice qui est activement impliquée dans le bien-être animal a adopté deux beaux chiens d’un refuge pour animaux et les a nommés Lilu et Chopper. Comme les autres célébrités de la liste, elle exhorte également ses abonnés à adopter des animaux domestiques et à ne pas les acheter. Elle a également un chat nommé Alex, qu’elle a adopté dans la rue.