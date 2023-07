Ces 5 astuces infaillibles vous aideront à éviter la fatigue pendant la chaleur estivale

Il n’y a pas que vous. Les niveaux d’énergie chutent pour nous tous pendant que nous sommes dans la chaleur de l’été. Il y a plus à craindre qu’un simple coup de soleil; la chaleur a un réel impact sur votre corps. Voyons pourquoi cela nous affecte et examinons cinq stratégies simples qui contribueront grandement à augmenter votre énergie.

Pourquoi le temps chaud vous fatigue-t-il ?

Quand il fait chaud, le corps doit travailler plus fort pour maintenir l’homéostasie (un équilibre entre tous les systèmes de votre corps pour que tout fonctionne correctement). Ainsi, même si vous ne faites pas de sport, le simple fait d’être dans la chaleur suffit à vous fatiguer, car votre corps fait des heures supplémentaires pour vous garder au frais. Votre fréquence cardiaque augmente et votre corps brûle des calories à un rythme plus élevé.

Le la thermorégulation du corps méthodes présentes de deux façons. Vasodilatation, ou l’élargissement des vaisseaux sanguins, permet à plus de sang d’atteindre la surface de votre corps, ce qui aide à réguler la température interne. La transpiration est l’autre réaction corporelle à la chaleur – votre système déplace le fluide corporel central vers l’extérieur. Ces processus nécessitent de l’énergie et des efforts.

5 façons de surmonter la fatigue due à la chaleur

Ces stratégies simples peuvent vous aider à combattre la fatigue et à profiter du temps plus chaud.

1. Restez hydraté

Selon la Bibliothèque nationale de médecine, jusqu’à 28% des personnes âgées aux États-Unis ont souffert de déshydratation. La déshydratation, c’est plus que le simple fait d’avoir soif. Le corps a besoin d’eau pour fonctionner. Il y a un risque de déshydratation à cause de la chaleur, car votre corps ne peut pas vous rafraîchir, ce qui entraîne un coup de chaleur. Plus vous transpirez, plus vous épuisez votre réservoir de liquide.

Les symptômes de déshydratation peuvent être subtilssurtout si vous souffrez de déshydratation chronique et que vous vous habituez aux lèvres sèches, à la fatigue et aux maux de tête associés à la déshydratation.

Rester hydraté est l’un des moyens essentiels de combattre la fatigue due à la chaleur. Vous devez remplacer l’eau que vous transpirez. Lorsque vous savez que vous serez à l’extérieur, c’est une bonne idée d’augmenter votre consommation d’eau pour préparer votre corps à ce qu’il perdra par la transpiration.

L’eau est la meilleure source de liquide pour lutter contre la déshydratation. Cependant, les boissons pour sportifs peuvent remplacer le sel perdu dans la sueur, ce qui en fait une autre bonne option. Évitez de boire de l’alcool pendant la chaleur, car c’est un diurétique qui aggrave la déshydratation.

2. Protégez-vous du soleil

Modérer votre temps au soleil vous aide à combattre la fatigue de deux façons. Tout d’abord, s’asseoir à l’ombre ou entrer à l’intérieur peut empêcher votre corps de surchauffer, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Deuxièmement, il protège votre peau des rayons UV. Les dommages causés par le soleil à la peau peuvent également contribuer à la fatigue, car votre corps dépense de l’énergie pour réparer la peau.

Vous devez toujours porter un écran solaire lorsque vous êtes à l’extérieur. L’American Academy of Dermatology recommande d’utiliser FPS 30 ou supérieur et renouveler l’application toutes les deux heures. Même si vous appliquez un écran solaire, il est recommandé de s’asseoir sous des parapluies et de porter des vêtements amples et des chapeaux qui bloquent le soleil.

3. Ajoutez des vitamines B à votre alimentation

Les vitamines B sont des nutriments essentiels qui aident aux fonctions corporelles, comme le déplacement de l’oxygène dans le corps et la décomposition des acides aminés. Ils sont également au cœur de l’énergie car ils aident au métabolisme cellulaire. Les vitamines B deviennent encore plus importantes pendant les mois chauds, lorsque vos niveaux d’énergie sont épuisés plus rapidement.

Ces vitamines B sont au cœur de l’énergie : Thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, B6, folate et B12. L’ajout d’aliments riches en vitamines à votre alimentation est un moyen facile d’augmenter naturellement votre énergie. Super les sources alimentaires de vitamines B comprennent légumes-feuilles, choux de Bruxelles, œufs, avocats et grains entiers.

Vous pouvez également ajouter une multivitamine pour compléter votre alimentation et obtenir toutes vos vitamines B.

4. Emportez des collations

Les collations sont votre arme secrète dans la chaleur. Ils peuvent vous aider à augmenter votre énergie et à remplacer les électrolytes et le sel que votre corps perd sous l’effet de la chaleur. Je sais ce que vous pensez : quand il fait chaud, parfois la dernière chose que vous voulez est de manger quoi que ce soit. Il est préférable de garder votre collation petite et nutritive. Les fruits et légumes sont plein d’électrolyteset les noix et les mélanges montagnards sont parfaits pour remplacer le sel.

5. Vérifiez avec vous-même

L’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la fatigue pendant les mois les plus chauds consiste à effectuer plusieurs bilans de santé tout au long de la journée. L’épuisement dû à la chaleur et les coups de chaleur peuvent vous envahir. Vous pouvez évaluer vos besoins et y répondre en conséquence en écoutant votre corps.

Si vous commencez à vous sentir étourdi ou étourdi, allez immédiatement dans un endroit frais et buvez de l’eau. Mettre un glaçon sur vos poignets est également un moyen efficace de vous rafraîchir, car le les vaisseaux sanguins sont plus proches de la surface du poignet.

Quand la fatigue devient-elle quelque chose de plus grave ?

Dans la plupart des cas, être dans la chaleur est simplement inconfortable et vous laisse une sensation d’épuisement. Cependant, il y a des moments où vous pouvez aborder une maladie liée à la chaleur – épuisement par la chaleur ou coup de chaleur. La principale différence entre les deux est la façon dont votre système nerveux réagit. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, une personne peut devenir confus ou avoir des troubles de l’élocution lors d’un coup de chaleur.

Symptômes d’épuisement dû à la chaleur sont généralement le précurseur du coup de chaleur. Ils comprennent une transpiration abondante, une peau froide et moite, des crampes musculaires, des nausées, des étourdissements ou des évanouissements. Si vous ressentez l’un de ces symptômes, vous devez immédiatement essayer de vous rafraîchir afin de ne pas passer en territoire de coup de chaleur.

Vous devriez pouvoir profiter de vos mois de printemps et d’été sans vous sentir épuisé. Et tu peux. Il suffit de quelques pratiques intentionnelles pour préparer votre corps.

