Ces 4 stratégies fiscales en milieu d’année peuvent réduire la facture de l’année prochaine de l’IRS

Et si vous vous attendez à un manque à gagner, vous avez amplement le temps d’ajuster votre retenue d’impôt ou d’effectuer des paiements estimés pour les troisième ou quatrième trimestres, a déclaré Guarino.

Vous pouvez utiliser le Estimateur de retenue d’impôt IRS pour voir si vous êtes sur la bonne voie ou faites des projections avec un conseiller pour les situations plus complexes.

4. Déductions fiscales et transferts de crédits

Vous pouvez stocker 20 500 $ dans votre 401 (k) pour 2022, avec 6 500 $ supplémentaires si vous avez 50 ans ou plus. Quel que soit votre objectif d’épargne, il peut être plus facile d’y parvenir en augmentant vos reports dès maintenant.

Voici comment cela fonctionne : après avoir effectué des contributions non déductibles à un IRA avant impôt, vous pouvez convertir les fonds en un Roth IRA. Alors que cette décision relance la croissance en franchise d’impôt, le compromis consiste à payer des prélèvements initiaux sur les cotisations et les revenus.

Bien sûr, vous aurez besoin d’un plan pour couvrir ces prélèvements, et l’augmentation des revenus peut avoir d’autres conséquences fiscales, comme des futures primes Medicare Part B plus élevées.

Par exemple, disons que vous avez investi 100 000 $ dans un IRA avant impôt et qu’il vaut maintenant 75 000 $. Vous pouvez économiser sur les impôts puisque vous convertirez 75 000 $ au lieu des 100 000 $ d’origine.

Une autre opportunité lorsque le marché boursier baisse est récolter des pertes fiscales ou utiliser des pertes pour compenser les bénéfices, a déclaré Devin Pope, CFP et associé chez Albion Financial Group à Salt Lake City.

“Nous le faisons pour nos clients en ce moment”, a-t-il déclaré.

Vous pouvez vendre des actifs en déclin à partir d’un compte de courtage et utiliser ces pertes pour réduire d’autres gains. Et une fois que les pertes dépassent les bénéfices, vous pouvez soustraire jusqu’à 3 000 $ par an de votre revenu régulier.

Cependant, vous devez surveiller la “règle de la vente fictive”, qui vous empêche d’acheter un actif “essentiellement identique” 30 jours avant ou après la vente.