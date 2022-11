Ces 4 conseils peuvent vous aider à ne pas vous endetter pendant la période des fêtes

Les consommateurs ont dépensé un record de 9,12 milliards de dollars en achats en ligne pendant le Black Friday et un autre record de 11,3 milliards de dollars le Cyber ​​​​Monday, selon le données les plus récentes d’Adobe. Jusqu’à présent en novembre, les consommateurs ont dépensé 107,7 milliards de dollars au total en ligne, en hausse de près de 10 % par rapport à l’année dernière.

Pourtant, environ 60% des Américains vivaient d’un chèque de paie à l’autre avant le mois.

“Les acheteurs continuent de dépenser malgré l’inflation et les vents contraires de l’économie”, a déclaré Tom McGee, président et chef de la direction de l’ICSC, la plus grande association professionnelle du secteur de l’immobilier commercial.

Alors que les prix élevés continuent de peser sur la situation financière de la plupart des ménages, de plus en plus d’acheteurs comptent beaucoup sur les cartes de crédit et les plans de paiement flexibles pour effectuer leurs achats.

Mais avec des taux annuels en pourcentage proches de 20 %, voire 30 % sur certaines cartes de détail, la dette de carte de crédit peut prendre des années à être remboursée.

Alors qu’acheter maintenant, payer plus tard promet souvent zéro intérêt, études ont également montré que l’achat à tempérament pouvait inciter les consommateurs à dépenser plus qu’ils ne pouvaient se le permettre.

L’année dernière, plus de la moitié des acheteurs ont effectué un achat avec acheter maintenant, payer plus tard qu’ils ne pourraient pas rembourser, selon une enquête d’Oxygen, une banque en ligne uniquement.

Cette année, les Américains sont sur la bonne voie pour s’endetter encore plus. Cependant, les experts disent qu’il n’est pas trop tard pour éviter les mêmes pièges financiers cette saison. Voici comment.