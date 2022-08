Ces 30 entreprises aideront les employés à rembourser leurs prêts étudiants

Les remboursements de prêts étudiants fédéraux, dont la plupart ont été interrompus pendant la pandémie, devraient reprendre en septembre.

Et pourtant, 93% des emprunteurs déclarent ne pas être financièrement prêts à reprendre les remboursements, selon un sondage de la Centre de crise de la dette étudiante et Savi. En l’absence de rupture en vue pour la hausse des prix, de nombreux Américains sont tout simplement trop étirés, selon d’autres études.

L’administration Biden décide actuellement comment procéder à l’annulation du prêt étudiant, et il y a des signes que la pause de remboursement pourrait être prolongée à nouveau. Mais entre-temps, de plus en plus d’employeurs offrent leur aide.

Environ 8 % des employeurs offraient une aide aux prêts étudiants en 2021, mais 33 % envisageaient de l’ajouter, selon les données les plus récentes de Willis Towers Watson, une société de conseil en rémunération.

“Il y a beaucoup d’intérêt dans tous les domaines”, a déclaré Lydia Jilek, directrice principale des avantages volontaires de Willis Towers Watson. “Une plus grande partie de la population a une dette de prêt étudiant que beaucoup de gens ne le pensent.”

“Cela continue d’être un avantage d’un intérêt et d’une valeur considérables pour les employés ainsi que pour les employeurs”, a-t-elle ajouté.