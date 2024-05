Ces 3 stratégies peuvent améliorer les résultats des patients atteints de cancer : ScienceAlert

Avec autant de personnes de haut niveau diagnostiqué avec un cancer nous sommes confrontés à la dure réalité : la maladie peut frapper n’importe lequel d’entre nous à tout moment. On rapporte également que certains cancers sont en augmentation chez les jeunes dans la trentaine et la quarantaine.

Du côté positif, les traitements médicaux contre le cancer progressent très rapidement. Les taux de survie sont s’améliore grandement et certains cancers sont désormais mieux gérés maladies chroniques à long terme plutôt que des maladies qui prendront rapidement la vie d’un patient.

Le piliers du traitement du cancer restent la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l’immunothérapie, la thérapie ciblée et l’hormonothérapie. Mais il existe d’autres traitements et stratégies – « complémentaires » ou soins de soutien contre le cancer – qui peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie, la survie et l’expérience d’un patient pendant son traitement contre le cancer.

Continuez à bouger si vous le pouvez

L’exercice physique est désormais reconnu comme un médecine. Il peut être adapté au patient et à ses problèmes de santé pour stimuler le corps et créer un environnement interne dans lequel le cancer est moins susceptible de se développer. Il le fait de plusieurs manières.

L’exercice stimule fortement notre système immunitaire, en augmentant le nombre de cellules immunitaires anticancéreuses dans notre circulation sanguine et en les infusant dans le tissu tumoral. pour identifier et tuer les cellules cancéreuses.

Nos muscles squelettiques (ceux attachés aux os pour le mouvement) libèrent des molécules de signalisation appelées myokines. Plus la masse musculaire est importante, plus la quantité de myokines libérées est importante, même lorsque la personne est au repos.

Cependant, pendant et immédiatement après les séances d’exercice, une nouvelle poussée de myokines est sécrétée dans la circulation sanguine. Les myokines s’attachent aux cellules immunitaires, les stimulant à devenir de meilleurs « chasseurs-tueurs ». Les myokines envoient également des signaux directement aux cellules cancéreuses ralentir leur croissance et provoquer la mort cellulaire.

L’exercice peut également grandement réduire les effets secondaires du traitement du cancer comme la fatigue, la perte musculaire et osseuse et la prise de graisse. Et cela réduit le risque de développer d’autres maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète de type 2. L’exercice peut maintenir ou améliorer la qualité de vie et la santé mentale pour les patients atteints de cancer.

De nouvelles données de recherche indiquent que l’exercice pourrait augmenter l’efficacité des traitements traditionnels tels que chimiothérapie et radiothérapie. L’exercice est certainement essentiel pour préparer le patient à toute intervention chirurgicale visant à améliorer sa condition cardio-respiratoire, à réduire l’inflammation systémique et à augmenter la masse musculaire, la force et la fonction physique, puis les rééduquer après une opération.

Ces mécanismes expliquent pourquoi les patients atteints de cancer qui sont physiquement actifs ont beaucoup meilleurs résultats de survie avec le risque relatif de décès par cancer réduit jusqu’à 40 à 50 %.

La santé mentale aide

Le deuxième « outil » qui joue un rôle majeur dans la gestion du cancer est psycho-oncologie. Cela implique les aspects psychologiques, sociaux, comportementaux et émotionnels du cancer non seulement pour le patient mais aussi pour ses soignants et sa famille.

L’objectif est de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie et les aspects de la santé mentale tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété, la dépression, la santé sexuelle, les stratégies d’adaptation, l’identité personnelle et les relations.

Soutenir la qualité de vie et le bonheur est important en soi, mais ces baromètres peut également avoir un impact la santé physique d’un patient, sa réponse à la médecine de l’exercice, sa résilience à la maladie et aux traitements.

Si un patient est très angoissé ou anxieux, son corps peut entrer dans une réaction de fuite ou de combat. Cela crée un environnement interne qui favorise réellement la progression du cancer. par des mécanismes hormonaux et inflammatoires. Il est donc essentiel que leur santé mentale soit soutenue.

Mettre les bonnes choses dans : l’alimentation

Le régime alimentaire constitue une troisième thérapie dans la boîte à outils des soins de soutien contre le cancer. Un régime sain peut soutenir le corps pour lutter contre le cancer et l’aider à tolérer et à se rétablir des traitements médicaux ou chirurgicaux.

L’inflammation fournit un environnement plus fertile pour les cellules cancéreuses. Si un patient est en surpoids et présente un excès de tissu adipeux, un régime réduisant les graisses, qui est également anti-inflammatoire, peut être très utile. Ce signifie généralement éviter les aliments transformés et manger principalement des aliments frais, d’origine locale et principalement à base de plantes.

La perte musculaire est un effet secondaire de tous les traitements contre le cancer. Les exercices d’entraînement en résistance peuvent aider, mais les gens peuvent avoir besoin de suppléments protéiques ou de changements de régime alimentaire pour s’assurer d’obtenir suffisamment de protéines pour développer leurs muscles. L’âge avancé et les traitements contre le cancer peuvent réduire à la fois l’apport en protéines et compromettre l’absorption. une supplémentation peut être indiquée.

En fonction du cancer et du traitement, certains patients peuvent nécessiter une thérapie diététique hautement spécialisée. Certains cancers, comme le cancer du pancréas, de l’estomac, de l’œsophage et du poumon, peuvent entraîner une perte de poids rapide et incontrôlée. C’est appelé cachexie et nécessite une gestion prudente.

D’autres cancers et traitements tels que l’hormonothérapie peuvent entraîner une prise de poids rapide. Cela nécessite également une surveillance et des conseils attentifs afin que, lorsqu’un patient n’a plus de cancer, il ne se retrouve pas avec des risques plus élevés d’autres problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires et le syndrome métabolique (un ensemble de conditions qui augmentent le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral). et diabète de type 2).

Travailler en équipe

Ce sont trois des outils les plus puissants de la boîte à outils des soins de soutien destinés aux personnes atteintes de cancer. Aucun d’entre eux n’est un « remède » contre le cancer, seul ou ensemble. Mais ils peuvent travailler en tandem avec des traitements médicaux pour améliorer considérablement les résultats pour les patients.

Si vous ou quelqu’un qui vous est cher souffrez d’un cancer, les conseils nationaux et étatiques du cancer et les organisations spécialisées dans le cancer peuvent vous apporter un soutien.

Pour obtenir un soutien en matière de médecine de l’exercice, il est préférable de consulter un physiologiste de l’exercice accréditépour la thérapie diététique et diététiste en exercice agréé et un soutien en santé mentale avec un psychologue agréé. Certains de ces services sont pris en charge par Medicare sur recommandation d’un médecin généraliste.

Pour obtenir un soutien gratuit et confidentiel contre le cancer, appelez le Conseil du cancer le 13 11 20. Robert Newtonprofesseur de médecine de l’exercice, Université Edith Cowan

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.