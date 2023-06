Ces 3 conseils peuvent rendre l’achat d’une maison plus faisable, selon un conseiller

Lorsqu’il s’agit d’acheter une maison maintenant, il y a beaucoup de défis.

Mais l’accession à la propriété peut être un excellent moyen de créer de la richesse et de maintenir la stabilité du logement, a déclaré Kamila Elliott, planificatrice financière agréée et cofondatrice et PDG de Partenaires de patrimoine collectifune société de conseil boutique à Atlanta.

Atteindre cet objectif maintenant peut être difficile, avec des prix des maisons toujours élevés et des taux d’intérêt plus élevés qui poussent les coûts hypothécaires à la hausse, a déclaré Elliott, qui est membre du Financial Advisor Council de CNBC.