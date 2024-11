Ces 3 changements importants en matière de sécurité sociale viennent d’être annoncés. Vous les avez manqués ?

Saviez-vous que la Sécurité Sociale a presque 90 ans ? La loi sur la sécurité sociale a été promulguée en août 1935 et, depuis des décennies, les Américains âgés peuvent percevoir des prestations mensuelles.

Mais juste parce que Sécurité sociale existe depuis longtemps ne signifie pas que le programme reste le même. Récemment, la Social Security Administration a annoncé un certain nombre de changements clés au programme qui devraient entrer en vigueur en 2025 . Et il est important d’en être conscient, que vous soyez à la retraite ou non. Voici ce qui nous attend pour la nouvelle année.

Chaque année, les prestations de la Sécurité sociale sont éligibles à un ajustement automatique au coût de la vie (COLA). L’objectif des COLA est de contribuer à garantir que les personnes âgées puissent maintenir leur pouvoir d’achat d’une année sur l’autre alors que le coût de la vie augmente naturellement.

En 2024, les prestations de sécurité sociale ont augmenté de 3,2 %, mais le COLA de l’année prochaine sera inférieur. Venez en 2025, les prestations n’augmenteront que de 2,5%. Cependant, il convient de noter que la réduction du COLA de la sécurité sociale pour 2025 fait suite à un ralentissement de l’inflation.

Vous avez peut-être remarqué que vos factures d’épicerie et de services publics n’augmentent pas aussi rapidement ces jours-ci. Ainsi, ce que vous perdez sous la forme d’une augmentation moindre de la sécurité sociale au cours de la nouvelle année, vous le gagnez en n’ayant pas à dépenser autant d’argent pour les produits essentiels du quotidien. Dans l’ensemble, les choses devraient largement s’équilibrer.

Les personnes âgées bénéficiant de la sécurité sociale sont autorisées à gagner de l’argent tout en percevant des prestations. Et une fois que vous avez atteint l’âge de la retraite à taux plein, vous n’avez plus à vous soucier du montant que vous gagnez. Vous pourriez rapporter 500 000 $ à la maison, et cela n’entraînera aucune retenue de votre sécurité sociale.

Mais si vous choisissez de travailler tout en bénéficiant de la sécurité sociale avant Lorsque vous atteignez l’âge de la retraite à taux plein, vous devrez être conscient des limites de test de revenus du programme. En 2025, vous pouvez gagner jusqu’à 23 400 $ sans aucune conséquence négative. Mais à partir de là, 1 $ de sécurité sociale sera retenu pour chaque 2 $ que vous gagnez.

Il existe également un plafond de revenus plus élevé pour les personnes qui atteindront l’âge de la retraite à taux plein en 2025 mais qui commenceront l’année sans l’avoir encore atteint. Dans ce cas, le seuil de gains à retenir est de 62 160 $. À partir de là, 1 $ de sécurité sociale sera retenu pour chaque 3 $ que vous gagnez.

Il est important de savoir à quoi ressemblent les limites de revenus de la sécurité sociale afin de pouvoir planifier en conséquence. Mais sachez également que les prestations retenues ne sont pas définitivement perdues. Toi faire récupérez cet argent une fois que vous aurez atteint l’âge de la retraite à taux plein. Ainsi, si une opportunité d’emploi lucrative se présente à vous, ne l’écartez pas automatiquement de peur de perdre définitivement une partie de vos revenus de sécurité sociale.

