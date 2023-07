Ces 3 affaires multiplient les ennuis judiciaires de Trump, avec une mise en examen potentielle qui se profile

En ce qui concerne ses problèmes juridiques, cette semaine n’a apporté que de mauvaises nouvelles pour l’ancien président Donald Trump.

Trump a déclaré mardi que l’avocat spécial Jack Smith l’avait informé qu’il était la cible de l’enquête criminelle du ministère de la Justice sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain. La réception de cette lettre suggère que le deuxième acte d’accusation fédéral de Trump pourrait être imminent.

Un juge dans une affaire distincte concernant la prétendue rétention de documents classifiés par Trump après son départ de ses fonctions doit envisager mardi une date de procès. Les procureurs fédéraux ont fait pression pour une date à l’hiver 2023, tandis que Trump espère retarder le procès jusqu’après les élections de 2024.

Et lundi, la Cour suprême de Géorgie a rejeté sa tentative de rejeter essentiellement une affaire concernant ses tentatives présumées d’annuler les élections de 2020 dans l’État.

Bien que les alliés de Trump aient tenté de rejeter les problèmes juridiques de l’ancien président comme preuve d’un complot politique contre lui, ses problèmes juridiques s’accumulent. Une inculpation fédérale serait une affaire sérieuse pour l’ancien président. Deux – couplés au moins un, et peut-être deux, actes d’accusation d’État – ainsi qu’une multitude de litiges civils pourraient être désastreux.

Jusqu’à présent, Trump a simplement balayé ses enchevêtrements juridiques, et ils semblent l’aider dans les sondages de 2024. Il a élargi son avance dans les sondages après son inculpation à New York et son inculpation fédérale dans l’affaire des documents classifiés. Il reste le favori de la primaire du GOP, interrogeant plus de 30 points de pourcentage en moyenne devant le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis. Mais même dans le meilleur des cas pour l’ancien président, les affaires lui feront perdre un temps et de l’argent précieux qu’il pourrait consacrer à sa campagne tout en donnant à ses rivaux suffisamment de matériel pour l’attaquer comme inapte à un autre mandat.

Et bien que les problèmes juridiques de Trump n’influencent peut-être pas les électeurs républicains, il reste à voir s’ils inciteront les modérés et les indépendants à se détourner de l’ancien président. Trump a déjà perdu une fois contre le président Joe Biden, mais lors de confrontations directes au cours du mois dernier, certains sondages le font gagner jusqu’à 7 points de pourcentage, tandis que d’autres le font perdre jusqu’à 6 points de pourcentage. Ces chiffres pourraient toutefois changer à mesure que les affaires contre Trump continuent de se développer.

L’enquête du 6 janvier

Trump a publié mardi sur TruthSocial qu’il avait reçu ce qu’on appelle une lettre cible de Smith dimanche indiquant qu’il faisait l’objet de l’enquête du grand jury du 6 janvier, lui donnant quatre jours pour faire rapport au grand jury. Il l’a appelé « CHASSE AUX SORCIÈRES » et « ARMEMENT POLITIQUE DES APPLICATIONS DE LA LOI » dans le post.

Les lettres ciblées invitent généralement leur destinataire à témoigner devant un grand jury et peuvent donner un aperçu approximatif des accusations potentielles. Trump, comme la plupart des destinataires de lettres cibles, ne devrait pas accepter le DOJ sur son invitation.

La même chose s’est produite juste avant que Trump ne soit inculpé dans l’affaire des documents classifiés, et Trump a admis dans son message de mardi qu’une telle lettre « indique presque toujours une arrestation et une inculpation ». Ce serait la troisième fois que Trump est inculpé et la deuxième inculpation fédérale contre lui.

Trump n’a pas publié le texte de la lettre, et on ne sait pas immédiatement quelles pourraient être les accusations. Mais l’enquête de Smith fait suite à une enquête approfondie du comité de la Chambre l’année dernière qui a conclu que Trump avait incité à l’insurrection et conspiré pour frauder le gouvernement américain, le renvoyant ainsi que d’autres associés au DOJ pour des poursuites. S’il est accusé et condamné sur cette base, Trump pourrait encourir jusqu’à 35 ans de prison et plus de 500 000 $ d’amende.

La sonde des documents classifiés

Par ailleurs, Trump a cherché à retarder le procès fédéral dans l’affaire des documents classifiés, dans laquelle il a été inculpé de 37 chefs d’accusation, y compris la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale en vertu de la loi sur l’espionnage et un chef de fausses déclarations et représentations. Mardi, le juge chargé de l’affaire a ordonné aux parties de présenter leurs arguments pour et contre un procès rapide.

Smith a indiqué qu’il souhaitait que le procès ait lieu à la mi-décembre. Trump, en revanche, ne veut pas encore fixer de date de procès et veut le repousser peut-être même plus tard que les élections de 2024 pour s’adapter à son calendrier de campagne. Cependant, le fait que le juge entende les arguments sur la question mardi suggère que le tribunal pourrait bientôt fixer une date.

Les avocats de Trump ont fait valoir que le calendrier établi par le DOJ est « irréaliste ». Mais le DOJ a déclaré que c’est Trump qui était déraisonnable: « Il n’y a aucun fondement en droit ou en fait pour procéder d’une manière aussi indéterminée et ouverte, et les défendeurs n’en fournissent aucun », ont écrit les procureurs dans un dossier la semaine dernière. « Les exigences des horaires professionnels des défendeurs ne fournissent pas une base pour retarder le procès dans cette affaire. »

L’affaire de l’ingérence dans les élections de 2020 en Géorgie

Enfin, Trump a reçu une mise à jour importante dans l’affaire d’ingérence électorale que les procureurs de Géorgie construisent contre lui.

La Cour suprême de Géorgie a décidé lundi qu’elle ne bloquerait pas des pans de preuves recueillies dans le cadre d’une enquête en cours par le procureur du comté de Fulton et empêcherait les procureurs de les utiliser dans toute future affaire pénale ou civile, comme Trump l’avait demandé.

Dans un avis unanime, le tribunal a déclaré que Trump n’avait pas suivi la procédure appropriée pour porter l’affaire devant ses juges, et qu’une décision en faveur de Trump aurait nécessité des « circonstances extraordinaires » qu’il n’a pas démontrées.

« [Trump] n’a pas démontré que cette affaire présente l’une de ces circonstances extrêmement rares dans lesquelles la compétence initiale de cette Cour devrait être invoquée, et par conséquent, la requête est rejetée », indique le jugement.

Il s’agit maintenant de savoir si le procureur de district Fani Willis portera des accusations contre Trump dans cette affaire. Des documents du bureau du procureur suggèrent que si un acte d’accusation devait venir, il serait prononcé entre le 31 juillet et la mi-août. On pense que son cas repose en partie sur un rapport spécial du grand jury enquêtant sur les efforts de Trump et de ses associés pour annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie.

Dès le début de l’enquête, Willis s’est concentré sur un appel téléphonique dans lequel Trump a demandé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger de « trouver » les votes nécessaires pour lui permettre de battre Biden dans l’État. CNN a rapporté que les procureurs envisageaient des accusations de racket, passibles d’amendes et d’une peine de prison maximale de 20 ans. Les procureurs pèseraient également des accusations de complot, passibles d’une peine maximale de cinq ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars.